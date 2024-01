El Senat dona l’estocada al dret civil valencià en la reforma constitucional

El Senat ha aprovat dijous la reforma de la Constitució perquè l’article 49 deixe de dir “disminuïts” i comence a parlar de “persones amb discapacitat”. La cambra alta ratifica la tercera reforma constitucional de la carta magna, una reivindicació històrica dels col·lectius que treballen en l’àmbit de la diversitat funcional, en un procés que, al seu torn, enterra una reivindicació de la societat valenciana en l’últim lustre: la recuperació del dret civil.

En rebutjar l’esmena plantejada per Compromís, la Mesa del Senat ha donat l’estocada a la possibilitat d’incloure el dret civil valencià en la Constitució. Dimecres, els membres de la Mesa, amb majoria del PP i el PSOE, van descartar incorporar l’esmena, que prèviament havia sigut rebutjada en el debat en el Congrés. Segons va explicar el vicepresident primer del Senat, Javier Maroto, els lletrats han indicat que no poden admetre’s esmenes que no estiguen referides a l’article de la Constitució que és objecte de la reforma.

La decisió se sosté sobre el mateix argument que va emprar el Congrés en l’anterior reforma constitucional, la referida a l’article 135 aprovada el 2011, que va servir de precedent per als tràmits que concerneixen la Constitució, ja que per a altres proposicions de llei sí que se solen admetre esmenes que no hi tenen una relació estreta. Ara s’obri un període de 15 dies en què els membres de les Corts Generals podran requerir la celebració d’un referèndum per a la ratificació d’aquesta reforma constitucional, encara que tot apunta que no passarà, ja que cal un 10% de diputats o senadors i els partits majoritaris s’han manifestat contraris.

El senador de Compromís, Enric Morera, que va presentar l’esmena redactada per l’associació Juristes Valencians, ha criticat la decisió de la Mesa: “Estem molt contents amb el pas fet hui i el secundem”, però “els senadors tenen dret a votar i pronunciar-se”, ha apuntat. El senador ha recordat que la proposta “té l’aval de tota la societat valenciana, incloent-hi el Cermi”.

La reivindicació impulsada pel col·lectiu de juristes, abrigallada pels partits polítics –excepte l’extrema dreta– i amb el suport ampli de la societat civil valenciana ha vist com les seues esperances s’esfumaven a mesura que avançava el debat. Tant el PP com el PSOE es van comprometre al fet que la reforma afectara exclusivament el terme “disminuïts” i van tancar la porta a qualsevol altra possibilitat.