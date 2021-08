Sense excuses per a acabar el nou estadi: el València CF rebrà 120 milions de La Liga, un 70% per a instal·lacions esportives

Ja no hi ha excuses. El València CF mostrarà en els pròxims dies si realment té intenció de donar compliment a l’actuació territorial estratègica (ATE) i, per tant, de complir els seus compromisos quant a l’execució del poliesportiu de Benicalap, finalització de les obres del nou estadi i demolició i urbanització del vell Mestalla.

L’assemblea general de La Liga va donar dijous el vistiplau a la venda de l’11% dels drets televisius en els pròxims 40 anys al fons CVC per un import de 2.700 milions d’euros a repartir entre els clubs, cosa que reporta a l’entitat de Mestalla una injecció econòmica de 120 milions, dels quals ha de dedicar-ne un 70% a millora d’infraestructures i innovació.

El club ha utilitzat fins ara tota mena d’excuses per a eludir la seua responsabilitat en el retard de l’execució de l’ATE, el pla urbanístic pel qual se li va atorgar una requalificació avantatjosa perquè finalitzara tota l’operació immobiliària, i del qual pràcticament no s’han produït avanços des que es va signar l’any 2015.

Precisament, en les al·legacions que va remetre fa poc a la Conselleria d’Economia va insistir en la necessitat de prorrogar els terminis de l’ATE, la paralització de la qual va atribuir a la crisi desfermada per la pandèmia i, de manera sorprenent, a la falta de col·laboració de l’Ajuntament, cosa que la mateixa corporació va desmentir dies després rotundament.

En l’aspecte econòmic, el València CF va afirmar textualment abans que es coneguera la possible injecció econòmica de La Liga que resultava “impossible poder presentar un projecte econòmic sostenible financerament per al club que permeta escometre les actuacions previstes en l’ATE en els terminis que s’hi preveien inicialment, a causa de la impossibilitat absoluta d’obtindre finançament bancari necessari per a la construcció del nou estadi arran del context econòmic actual”.

L’acord assolit dijous en l’assemblea de la competició esportiva tira per terra aquest argument, perquè ara el club disposarà, no sols del 70% dels 120 milions procedents del fons CVC amb els quals podria reiniciar les faenes, sinó dels ingressos que li proporcionaria la venda del vell Mestalla.

La Conselleria d’Economia està immersa en un procediment administratiu per determinar si escau prorrogar els terminis de l’ATE tal com va sol·licitar el club a mitjan abril. Després de recaptar informes de l’Ajuntament i de la Conselleria de Política Territorial, va resoldre que no procedia la pròrroga per falta de garanties econòmiques que avalaren el nou calendari proposat pel club, segons el qual es compromet a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i culminar-lo a mitjan 2026.

Aquesta resolució es va remetre al València CF perquè presentara les al·legacions esmentades, després de les quals la Conselleria d’Economia va sol·licitar el 2 d’agost passat informes addicionals en un termini de 15 dies tant al club mateix i a l’Ajuntament com a part al·ludida.

L’entitat de la qual el magnat de Singapur, Peter Lim, és propietari de la majoria accionarial, té així l’oportunitat de presentar l’acord de La Liga amb CVC com a garantia econòmica per a reprendre les faenes del nou estadi, cosa que com a mínim li garantiria la vigència de l’ATE i fins i tot una pròrroga eventual si arribat el moment de la caducitat l’any 2025 les obres estigueren en marxa. En cas contrari, seria quasi impossible de justificar que no s’anul·lara, fins i tot en un pretés procés judicial, ja que el club no podria al·legar causes de força major motivades per la pandèmia.

Des de l’Ajuntament de València ja es va llançar un missatge en aquest sentit quan es va conéixer la possible injecció econòmica: “Esperem que aquests ingressos extraordinaris servisquen perquè el club assumisca els compromisos pendents amb la ciutat i avance d’una manera decidida en el compliment d’aquests”, van afirmar fonts municipals a elDiario.es.