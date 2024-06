Una sentència descarta que un aspirant al títol oficial de valencià amb un zero en quatre exercicis reclame fora de termini

Una reclamació “contra els resultats de 0,00 en quatre exercicis” de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, plantejada fora de termini. La secció segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs d’un aspirant a la prova oficial que acredita el coneixement del valencià per extemporània. L’aspirant, després de la convocatòria del 2021 de la prova, va tractar d’impugnar la qualificació de la prova de nivell quasi un mes després que es publicaren els resultats, a pesar que el termini és de 10 dies. La presidència de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià va inadmetre la reclamació.

El titular del Jutjat Contenciós número 7 de València va concloure que la sol·licitud de revisió de la prova es va presentar fora de termini i que el que pretenia l’aspirant “no era corregir un error aritmètic de suma de puntuacions, sinó revisar els seus exercicis i la qualificació obtinguda en cadascun”. Es tractava, segons la sentència inicial, d’una reclamació fora de termini en què “ni s’al·lega ni consta cap causa justificada d’aquesta extemporaneïtat”, per la qual cosa l’entitat que acredita el coneixement de valencià, dependent de la Conselleria d’Educació, “havia d’inadmetre-la”.

L’aspirant, no obstant això, va recórrer contra la sentència de primera instància, una “valoració errònia” dels quatre exercicis. La Generalitat Valenciana, per part seua, va adduir que les proves i la documentació es destrueixen al cap de quatre mesos de la seua celebració, segons la previsió de la convocatòria. A més, la revisió de la prova no comporta “en cap cas” una “revaloració” de la nota “determinada per les persones responsables de l’avaluació de les diferents àrees”, segons la convocatòria.

El recurrent impugnava la qualificació al·legant “errors materials, de fet o aritmètics en el càlcul de la prova final”. I tractava d’“esmenar” així un “error en la qualificació final per no haver sumat les puntuacions”.

En el seu recurs inicial, l’aspirant deia que no havia rebut resposta a la seua reclamació, encara que l’Administració va tractar de notificar la resolució dues vegades (la segona es va deixar un avís en la bústia, que es va tornar). En haver reclamat una vegada transcorregut el termini, “és circumstància al·legada i no provada que les qualificacions obtingudes per l’actor tenien un error material”, conclou la sentència del TSJCV.

Així doncs, l’alt tribunal autonòmic desestima el recurs de l’aspirant, en una sentència que no és ferma i que li imposa les costes.