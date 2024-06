La sentència diu que els crits racistes a Vinícius li van causar “sentiments de frustració, vergonya i humiliació”

Els crits i els càntics racistes que va patir Vinícius el 21 de maig de 2023 en l’estadi de Mestalla durant el partit entre el València CF i el Reial Madrid li van generar “sentiments de frustració, vergonya i humiliació, amb el menyscapte consegüent de la seua dignitat intrínseca”. Així ho estableix la sentència de conformitat dictada dilluns a València que condemna a huit mesos de presó, a més de la prohibició d’accés a estadis de futbol durant dos anys, per un delicte contra la integritat moral amb l’agreujant de discriminació i l’atenuant de penediment a tres aficionats del València CF que van proferir insults racistes contra el jugador brasiler. Els fets provats de la sentència indiquen que els tres joves, sense antecedents penals, “van increpar” el davanter del Reial Madrid amb crits i càntics “referits al color de la seua pell”. Tot això “amb menyspreu evident al color negre de la pell del jugador” brasiler i davant una audiència “massiva”. La sentència tanca així, en el terreny judicial, la polèmica internacional suscitada pels insults xenòfobs, criticats pel mateix futbolista afectat i fins i tot pel president brasiler, Lula da Silva.

Els condemnats van simular “els gestos que fan els primats” i van cridar “de manera repetida” els sons “uh, uh, uh, uh”, una “onomatopeia que imita el so emés pels micos”, afirma la sentència. “Com és públic i notori”, explica la magistrada, el crit “ha sigut proferit diverses vegades per grups d’aficionats de diferents països per a ofendre públicament futbolistes de color de pell negra durant el transcurs d’un partit de futbol”.

La sentència imposa, a més d’una pena de huit mesos de presó per a cadascun dels tres acusats i del pagament de les costes processals, la prohibició d’entrar durant dos anys a estadis on es juguen partits de la Lliga Nacional de Futbol Professional o de la Federació Espanyola de Futbol. Així doncs, la prohibició inclou els partits de lligues semiprofessionals, la Copa del Rei, la Supercopa d’Espanya i d’Europa i partits professionals de competicions internacionals i de seleccions nacionals de qualsevol categoria.

La breu vista oral tanca l’acord de conformitat aconseguit entre les defenses i la Fiscalia i les acusacions particulars que exercien la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola de Futbol i el Reial Madrid, en representació del jugador. La magistrada, titular del Jutjat d’Instrucció número 10 de València, va dictar el 15 de maig passat una interlocutòria que acordava la transformació en diligències urgents i, dilluns, la sentència després d’un judici ràpid propiciat pel pacte entre les parts, davant una gran expectació mediàtica.

Juan Carlos, Marcos i Félix, els tres joves acusats, van reconéixer els fets i van assumir una pena de huit mesos de presó, sense responsabilitat civil ni multa. Els tres aficionats, segons van confirmar les seues defenses, van remetre una carta de disculpes al jugador i al club.

La sentència emmarca els fets en el context de l’encontre al Mestalla esdevingut el 21 de maig de 2023, un partit disputat entre el València CF i el Reial Madrid “d’especial transcendència per a l’equip local per estar en joc la possibilitat de descendir a Segona Divisió”. La jutgessa destaca que els crits racistes van ser proferits quan l’estadi (amb un aforament de 49.300 persones) estava “ple”, davant els aficionats presents al Mestalla i davant “una audiència massiva de televisió, ràdio i mitjans de comunicació escrits i digitals”.

Els insults racistes al jugador van generar “de manera paral·lela” una “gran polèmica” amb “gran impacte i repercussió en les xarxes socials”, postil·la la sentència. La causa es va iniciar arran d’un atestat de la Brigada Provincial d’Informació de la Prefectura Superior de Policia de València en què constaven com a denunciats els tres joves, acompanyats pels seus pares durant la breu vista oral de dilluns.

Carta de disculpes a Vinícius

“Els acusats, des del primer moment en què van ser localitzats, van mostrar el penediment i la intenció de disculpar-se amb el jugador, cosa que van reiterar per escrit en aquest mateix acte”, afirma la sentència en referència al judici ràpid. El jugador, segons el lletrat Manuel Izquierdo, va acceptar les disculpes expressades pels condemnats en la missiva, sol·licitada per l’advocat que representa el Reial Madrid. “Han demanat disculpes cadascú pels insults que van proferir, el jugador les ha acceptades, cosa que també l’honra, i bé està el que acaba bé”, va concloure Izquierdo, que ha exercit la defensa dels condemnats.

Per part seua, la fiscal Susana Gisbert va valorar positivament la sentència de conformitat i va destacar que “hi ha hagut una condemna per un delicte tenint en compte l’agreujant d’odi”. La fiscal va afirmar que la sentència demostra que “aquests fets no ixen debades”.

Els tres acusats van ser els únics identificats pels insults racistes al jugador brasiler. La policia no va identificar els ultres que també van proferir insults racistes a Vinícius a l’exterior de l’estadi de Mestalla, per la qual cosa la mateixa jutgessa instructora va dictar el sobreseïment provisional de la segona causa.

La polèmica es va amplificar fins al punt que, un parell de dies després del partit, el Brasil va apagar la il·luminació del Crist Redemptor com a mostra de suport a Vinícius, que durant el matx també va fer algun gest a la graderia al·lusiu al possible descens del València CF a segona divisió. El jugador brasiler va ser expulsat i, quan es retirava, l’estadi a l’uníson va cridar “fava, fava”. No obstant això, en la roda de premsa posterior, l’entrenador del Reial Madrid va denunciar que tot l’estadi de Mestalla havia corejat “mico, mico”, cosa que va generar un conflicte que va traspassar fronteres. Carlo Ancelotti es va veure obligat a rectificar al cap d’uns dies: “Quan em referisc al Mestalla no em referisc a 46.000 persones, em referisc a un grup que s’ha portat molt malament, com ha passat a Mallorca o a Valladolid”, va aclarir.

“Diferència de criteri”

El València CF, a través del seu director corporatiu, Javier Solís, va denunciar el 9 de maig passat la diferència de tracte que a parer seu s’ha produït en “la lluita contra el racisme” arran de saber-se que el Comité d’Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia anul·lat una sanció imposada a l’Atlètic de Madrid a diferència del que va passar amb el club de Mestalla.

Apel·lació va anul·lar el tancament parcial de l’estadi Civitas Metropolitano per dos partits i la sanció de 20.000 euros, imposada pel Comité de Disciplina el 30 d’abril passat, arran que en la jornada 33, en el partit contra l’Athletic Club, un aficionat proferira des de la graderia d’animació un crit imitant el so d’un mico, dirigit al jugador visitant Nico Williams.

“La lluita contra el racisme és sempre, cada dia i sense cap mena de dubte. És flagrant la diferència de tracte que patim nosaltres i va patir el club i la seua afició i fa pensar si hi ha jugadors i equips de primera i de segona”, va dir Solís. “Sembla que, segons la samarreta que porten, s’actua d’una manera o una altra. He pogut llegir que semblava que s’admetia l’escrit d’apel·lació perquè el club havia actuat de la manera més diligent possible i va quedar demostrat que el València va actuar amb rapidesa extrema. Fa pensar i és una llàstima la diferència de criteri”, va afegir.

A més, segons va avançar Radio Valencia Cadena Ser, els serveis jurídics de Mestalla van ampliar la causa que continua oberta, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Madrid, contra el tancament de l’estadi valencianista durant tres jornades de Lliga arran dels insults que va rebre Vinícius des de la graderia d’animació.

El València CF reclama una compensació econòmica pel pretés greuge que cobrisca la sanció econòmica que va assumir en el seu moment de 27.000 euros, més els diners que va tornar als abonats de la graderia tancada durant tres jornades de la Lliga.