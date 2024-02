Una sentència fixa en 40.000 euros la indemnització a un xiquet d’11 anys ferit greu per una vaqueta fugida d’un festeig

L’agafada d’una vaqueta a Benissa (Alacant) a un menor d’edat el 2016 ha costat a dues companyies asseguradores una indemnització de quasi 40.000 euros. El 27 de juliol de 2016, en plena temporada estival de festejos taurins, un animal es va escapar del recinte i va envestir un xiquet d’11 anys que va patir diverses hemorràgies cerebrals i la fractura de tres ossos de la part esquerra del cap. El xaval va ingressar en la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de Dénia, on va ser intervingut per les greus lesions. La víctima va necessitar 14 sessions de rehabilitació durant un any per les seqüeles.

La primera vaqueta dels festejos de bous al carrer, celebrats en Benimarco, una partida que comparteixen Benissa i Teulada, va empényer la barrera situada al costat del corral i va aconseguir escapar i dirigir-se al menor, que estava molt prop del recinte taurí. El succés va provocar pànic entre els assistents i va obligar a suspendre els actes taurins de la vesprada, segons va informar La Marina Plaza.

Des del 2005 han mort 57 persones pels bous al carrer en els municipis valencians. Davant les xifres de defuncions tan inflades, les asseguradores han doblat en alguns casos els preus de les pòlisses que abonen els ajuntaments.

Els pares del menor ferit a Benissa, en exercici de la seua representació legal, van demanar una reclamació de responsabilitat patrimonial de 77.198 euros. No obstant això, la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 d’Alacant va rebaixar la indemnització a la meitat. I va limitar la condemna a MGS Seguros y Reaseguros SA, amb la qual l’Ajuntament de Benissa mantenia l’assegurança obligatòria d’espectacles taurins.

La firma va recórrer contra la decisió perquè s’hi incloguera Segurcaixa Adeslas SA, amb qui el consistori tenia subscrita una pòlissa per a cobrir el risc d’una eventual responsabilitat patrimonial. MGS Seguros y Reaseguros SA argumentava que el menor lesionat, situat fora del recinte barrat, “no participava de manera activa en el festeig taurí”. També assegurava que la responsabilitat de les lesions “és imputable al 100% als pares del menor” per haver-se produït l’incident fora de les barreres que envoltaven el recinte.

Els pares, per contra, sostenien que el xiquet es va enfilar per l’escala d’un camió de transport de bestiar “fugint de la vaqueta” i va caure a terra, on va ser envestit per l’animal, tal com van declarar uns quants testimonis. De l’informe mèdic, afegien, es dedueix que les lesions procedeixen de l’incident de la vaqueta.

La secció segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat el recurs de l’asseguradora dels espectacles taurins i ha estés la indemnització a la pòlissa que cobreix la responsabilitat de l’Ajuntament.

La sentència afirma que “no poden dissociar-se” les lesions provocades per la caiguda i les que va patir a conseqüència de l’agafada. “Totes les lesions van tindre la causa i l’origen en l’envestida que va portar la caiguda del menor i després l’agafada”, indica la sentència, que confirma que totes dues asseguradores han d’abonar la indemnització de quasi 40.000 euros, pel fet de cobrir els contractes respectius firmats amb l’Ajuntament “un risc idèntic”.