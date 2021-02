Setge al tràfic de droga i incivisme al Marítim de València: 630 confiscacions i 323 detencions el 2020

“La faena que s’ha fet per recuperar nivells de convivència similars a altres barris de la ciutat ha sigut importantíssim i s’ha basat fonamentalment en una presència policial elevada en coordinació amb la Policia Nacional, en l’atenció a les particularitats del barri per a patrullar i l’increment dels contactes amb les associacions veïnals de tot el teixit social dels barris del Marítim”.

Així han explicat fonts de la Policia Local de València els puntals sobre els quals s’han recolzat per abordar els problemes de seguretat ciutadana i de convivència que han anat patint anys arrere especialment els barris del Cabanyal, el Canyamelar i la Malva-rosa, que van donar lloc a una sèrie de manifestacions de les entitats veïnals, en les quals també van participar associacions d’altres zones limítrofes, com és el cas de Beteró.

Les mobilitzacions van donar lloc a diferents reunions entre les entitats i les autoritats policials, que es van comprometre a augmentar la presència policial i a millorar la coordinació entre els diferents cossos.

Les mateixes fonts han explicat que entre les noves mesures que s’han aplicat per millorar la resposta destaquen “la prospecció de xarxes socials i l’atenció als nous mecanismes de participació ciutadana per a la detecció precoç de problemes sobre els quals prendre mesures immediates per solucionar-los o evitar que augmenten; la identificació d’aspectes i problemàtiques amb més incidència en la convivència i la inseguretat i establir dispositius específics en cadascun; la promoció de la mediació policial com a eina fonamental per a la transformació de conflictes i l’organització dels recursos policials per a aconseguir una presència policial efectiva”.

Com a resultat de totes aquestes iniciatives, pel que fa a la seguretat ciutadana s’han fet 323 detencions, de les quals 175 han sigut en les zones d’actuació prioritària del Cabanyal, el Canyamelar i la Malva-rosa, 15 detencions per delictes contra la salut pública, 72 detencions relacionades amb la violència de gènere i/o domèstica i s’han alçat 630 actes d’intervenció de drogues.

Quant a les actuacions relacionades amb la bona convivència i el respecte de les ordenances municipals, s’han imposat 369 sancions, la majoria per contaminació acústica (91), per ocupació de via pública amb estenedors, piscines o estris (60) i per infracció a les ordenances de neteja (44). També s’han atés 976 serveis humanitaris.

A més, s’ha establit un dispositiu per al control dels gossos potencialment perillosos amb un resultat de 149 denúncies per diverses infraccions (portar-los sense corretja, sense boç o sense la documentació necessària).

Els apartaments turístics, sobre els quals només s’actuava de manera puntual, també han sigut objecte del control. Des del 20 d’agost, en què es va iniciar la tasca, s’han inspeccionat 59 habitatges i s’han imposat 71 denúncies.

Pel que fa al servei de mediació, malgrat la pandèmia ha obtingut un 86% dels 58 casos atesos amb un acord satisfactori entre les parts. Quant al tipus dels casos, destaquen les molèsties de soroll amb més del 62% del total, i un 10% per molèsties per animals o mascotes que molts són realment, al seu torn, problemes per les molèsties de lladrucs, problemes de convivència i ús de l’espai públic.

D’altra banda, s’han fet un total de 5.416 denúncies per infracció de les obligacions i les prohibicions derivades de la COVID-19.

Els veïns reconeixen l’esforç policial, però demanen més mitjans

Consultats els veïns de les zones de l’àmbit d’actuació, tots coincideixen que s’ha notat més esforç i més voluntat per a tallar els problemes endèmics, encara que també afirmen que falten mitjans per a aconseguir erradicar-los per complet.

Per exemple, des de l’associació de veïns Amics i Amigues de la Malva han comentat que la presència policial “és molt desigual depenent del dia, i fins i tot de la franja horària” i que “continua sent una constant que el consum de drogues es produïsca en espais públics”. A més, han advertit que “es poden esmentar punts negres quant a les activitats il·lícites, com per exemple la casa d’apostes que hi ha a l’avinguda de la Malva-rosa, que s’ha convertit en un punt de trobada i a més produeix un efecte crida” i que “en les últimes setmanes han proliferat els robatoris mitjançant estirada, i en uns quants garatges, i actes vandàlics com ara punxades de rodes de cotxes”. Amb tot, han constatat “l’esforç de la policia de barri i la policia nacional per tindre presència en la zona”.

De la seua banda, fonts de l’associació veïnal del Cabanyal-Canyamelar han explicat que les coses estan “millor que fa uns anys”, encara que han destacat que les mesures restrictives de la COVID-19 també han tingut un efecte dissuasiu sobre determinades activitats molestes en la via pública, com ara festes o botellons. Quant als mitjans policials, han explicat que ara “els dos agents de proximitat que té la zona també fan tasques de mediació i això resta efectivitat, perquè mentre fan un servei, no poden atendre els altres, per la qual cosa hauria d’haver-hi personal diferent per a unes tasques i altres”.

Sobre la situació del problema del tràfic de droga, han afirmat que “persisteix, perquè és un problema que està ací enquistat i que està focalitzat en uns carrers molt concrets pels quals no es pot passejar tranquil·lament com en qualsevol carrer de la ciutat, per la qual cosa també és un espai públic que perden els veïns i veïnes”.

Des de l’associació de veïns i veïnes de Beteró han assegurat que “la millora s’ha notat amb els dos agents de barri de la Policia Local assignats, perquè s’hi han implicat moltíssim”, però han lamentat que “no hi ha vigilància preventiva de patrulles dins del barri, per la qual cosa les zones conflictives continuen sense mantindre una convivència adequada”.

Natzaret demana agents de proximitat i mediació

Encara que el barri de Natzaret no ha estat inclòs en aquest dispositiu especial de la Policia Local, com a part del Marítim els seus veïns també exigeixen més atenció. Per exemple, l’associació de veïns Natzaret Units han lamentat la pèrdua del policia de barri per la tasca que duia a terme quant a control de circulació i estacionament de vehicles i han alertat de la falta de control en els accessos al futur parc de Desembocadura, on s’ha habilitat un circuit de pump track, encara sense inaugurar: “Hi ha grups que salten la tanca i entren a les pistes amb el monopatí i ja hi ha hagut tres accidents que han necessitat l’assistència d’ambulàncies”.

Des de l’associació de veïns i veïnes de Natzaret també han destacat els problemes que estan donant-se en aquest recinte i a més han comentat que han detectat botellons en la plaça del Llevant UD, al costat del poliesportiu, i que troben a faltar “la tasca de mediació” que feia un oficial: “Es va jubilar i no ha tingut recanvi, no hi ha ningú ara que faça aquestes funcions de mediació”.

A més, han recordat que tenen pendent una reunió amb el regidor Aarón Cano perquè informe el veïnat del protocol i el pla d’emergències davant la quantitat de vehicles pesants amb mercaderies perilloses que entren per l’accés sud del port de València.