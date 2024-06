El Síndic de Greuges demana a l’alcaldessa de València que aclarisca la seua dedicació a la universitat que va privatitzar

“Recomanem que es conteste de manera clara, directa, completa i motivada la pregunta següent formulada amb data 6/3/2024 sobre la compatibilitat de l’alcaldessa amb l’exercici d’una activitat privada: quantes hores de docència, del total per a les quals té concedida la declaració de compatibilitat la senyora alcaldessa, ha consumit des de l’inici del curs acadèmic 2023-2024 a l’efecte de verificar que efectivament compleix els requisits fixats en l’autorització esmentada?”. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, es pronuncia en aquests termes en la resolució publicada el 25 de juny passat (document complet al final de la informació) en resposta a una queixa plantejada per la regidora de Compromís Eva Coscollá, pel fet de considerar que s’havien vulnerat els seus drets a l’obtenció d’informació en haver dirigit la pregunta esmentada a l’Alcaldia sense haver obtingut la informació requerida.

La pregunta pretén fiscalitzar si l’alcaldessa de València, María José Catalá, amb una compatibilitat en vigor per a fer classes en la Universitat Internacional de València (VIU) que va privatitzar en la seua etapa com a consellera d’Educació, compleix les hores de docència que té autoritzades segons aquesta compatibilitat que li permet mantindre el 100% del sou com a primera edil.

Davant aquesta situació, Coscollá es va dirigir al Síndic, que ha reconegut el seu dret a obtindre les dades sol·licitades, en contra del criteri dels serveis jurídics municipals: “Aquesta institució, siga dit amb tots els respectes, no comparteix la interpretació municipal mantinguda en el sentit que el recurs d’empara no és possibleen el cas de les preguntes, perquè estan regulades en un altre capítol del Reglament Orgànic del Ple (ROP) diferent del capítol I del títol I, concretament, en el capítol II del títol VII. Cal tindre en compte que les preguntes, a més de perseguir altres finalitats, també poden tindre per objecte accedir a la informació pública. Dit en altres paraules, que el dret d’informació reconegut als càrrecs electes en l’article 11 del ROP també pot ser exercit a través de les preguntes, no sols mitjançant la presentació de sol·licituds d’accés”.

Per aquest motiu, el defensor del poble valencià recomana també que, “de conformitat amb el principi que consisteix a efectuar una interpretació favorable a l’exercici dels drets fonamentals, el dret d’empara de l’Alcaldia tutele i protegisca el dret d’informació dels regidors exercit a través de la presentació de sol·licituds o de preguntes quan s’hi sol·liciten dades i informacions preexistents”.

La regidora de Compromís Eva Coscollà espera que “aquesta vegada per fi l’alcaldessa siga lleial amb les institucions i exercisca les seues funcions amb respecte i responsabilitat i conteste de manera clara, directa, completa, i motivadament, la pregunta que vam formular en el seu moment i que ha ignorat fins ara, sobre la compatibilitat que té concedida per a l’exercici de la docència com a professora de la Universitat Internacional Valenciana (VIU)”.

Segons Coscollà, “simplement ha de comunicar quantes hores ha consumit del crèdit d’hores de docència en la universitat que va privatitzar quan era consellera d’Educació i per a les quals té concedida la compatibilitat per part de l’Ajuntament. És molt senzill, són unes dades concretes que ben segur consten en l’expedient administratiu i que són necessàries per a garantir el compliment correcte de la llei”.

La regidora de Compromís ha considerat que “aquesta actitud no faria més que assimilar la senyora Català amb l’actitud contumaç que practica el portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, i les seues contestacions a una institució estatutària com és la Sindicatura de Greuges”. I ha afegit: “Des de Compromís confiem que encara quede un petit marge de diferència amb el seu soci ultradretà”.

Des de la coalició valencianista no entenen la cabuderia de l’alcaldessa, que torçant i força tota la maquinària administrativa de l’Ajuntament, per a negar una informació a què la ciutadania té dret a accedir i que, d’una manera o altra, s’arribarà a saber“, ha dit Coscollà.

Catalá sempre ha evitat fer públic el seu sou com a professora de la VIU, més enllà de remetre’s al que ha publicat aquest mitjà amb relació als 7.300 euros que cobren altres professors amb la seua mateixa dedicació.

Com va informar aquest diari, com a consellera d’Educació el 2013, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.