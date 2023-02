El sindicat ultra de Vox demana a l’Ajuntament de València la identitat del personal que imparteix cursos d’igualtat

L’Ajuntament de València ha rebut una sol·licitud per part del Sindicat per a la Defensa de la Solidaritat amb els Treballadors d’Espanya, organització ultra vinculada a Vox, d’identificació del personal municipal que organitza cursos d’igualtat l’assistència als quals és obligatòria.

En concret, segons la documentació recaptada per elDiario.es, l’organització exposa que ha tingut coneixement “per manifestacions d’afiliats i simpatitzants que s’ha previst pel servei de formació, per a el pròxim dia 16 de febrer que tot el personal de la plantilla municipal assistisca de manera obligatòria al curs ‘Formació bàsica per a la implementació del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’Ajuntament de València’, que s’impartirà en la Sala d’Actes de la Policia Local”.

Per aquest motiu, ha sol·licitat “la identificació del funcionari, funcionària o funcionàrie del servei de formació que considera que és obligatori assistir al curs en qüestió”, així com conéixer “els impartidors o impartidores dels cursos en qüestió, així com l’import meritat per cadascun d’aquests”.

La presidenta de la Comissió d’Igualtat i regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha sigut contundent en la seua resposta en argumentar que “el Reglament de Funcionament de la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de València determina que aquesta farà el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en el Pla d’Igualtat, garantint la defensa i l’aplicació de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les empleades i empleats de l’Ajuntament de València”.

A més, afig que “entre les mesures per a millorar la igualtat de gènere, que s’inclouen en el II Pla d’Igualtat per a Empleades i Empleats de l’Ajuntament de València, està la formació, ja que a través d’aquesta es pot conscienciar i sensibilitzar tot el personal al servei d’aquesta corporació, sobre diferents aspectes relacionats amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes”.

Notario explica fins a nou exemples de la importància que tenen aquests cursos, entre els quals, “reduir i eliminar situacions de discriminació i desigualtat basades en el gènere, com pot ser l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, la bretxa salarial o la falta de dones en càrrecs de responsabilitat i direcció”, a més de millorar “altres aspectes com el foment de la corresponsabilitat en l’àmbit familiar”.

L’oposició del partit d’extrema dreta i del seu sindicat afí a aquesta mena de cursos ja s’ha manifestat en altres ocasions tant a la Comunitat Valenciana com en altres autonomies, on també han sol·licitat dades personals dels que els imparteixen.

Com va informar aquest diari, Vox va demanar el 2019 a la Comunitat de Madrid que identificara les persones que van impartir tallers sobre diversitat afectivosexual en els col·legis madrilenys des del 2015.

La formació de Santiago Abascal també va actuar de manera similar en el parlament andalús, on va sol·licitar identificar els funcionaris que avaluen els casos de violència de gènere per depurar “casos ideològics”, i també en la Generalitat Valenciana, que no va accedir a remetre’ls una llista de subvencions a organitzacions LGTBI per considerar-ho possible delicte d’odi.