La sociòloga Saskia Sassen inaugura la Universitat d’Estiu de Gandia: “La majoria dels treballadors van perdent veu”

La sociòloga Saskia Sassen (la Haia, 1947) ha sigut la protagonista de la conferència inaugural de la 38 edició de la Universitat d’Estiu de Gandia (UEG), després del discurs institucional de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. Sassen, professora en la Universitat de Colúmbia i de la London School of Economics, és una científica social mundialment reconeguda pels seus estudis sobre migracions i urbanisme. La sociòloga ha fet una breu intervenció, via telemàtica, en un castellà perfecte (ha viscut molts anys a Buenos Aires).

“Hi ha alguna cosa que està canviant en la nostra modernitat”, ha explicat Sassen, que ha assegurat que “un dels grans reptes és l’auge de formacions complexes que són predatòries”. “Sovint venen vistes com a admirables, camuflats els perills i abusos que representen” amb una “imatge familiar d’un invasor que arriba i acapara elements valuosos i s’escapa amb aquesta conquesta”.

“Les altes finances ens han mostrat aquesta mescla de capacitats que combina lògiques electròniques i acceleracions que transcendeixen la capacitat dels éssers humans”, ha declarat la sociòloga. “Ja no és prou confrontar-los amb actors que operen a escala global, se senten protegits i no importa els abusos que suposen als altres”, afig.

“La complexitat d’aquestes formacions fàcilment aconsegueix camuflar el seu caràcter predatori i inclouen components que generalment venen admirats, com la complexitat de les noves tecnologies o la matemàtica algorítmica, a més d’un alt nivell de logística”, denuncia Sassen, que adverteix que, “si bé aquestes formacions inclouen elits poderoses i molt riques, només són actors parcials en aquestes modalitats”.

“Els grans propietaris de capital no podrien haver aconseguit aquesta concentració extrema de poder i de capacitats de violar els drets d’uns altres de més febles, que és més fàcil hui dia”, ha explicat la sociòloga, que ha alertat de l’“auge enorme de poderosos actors des dels 80 que es preocupen menys i menys per la seua violació de les regles del joc”.

Sassen ha lamentat la “concentració extrema de riquesa i de poder que no respon a les institucions que s’encarreguen de mantindre el que és legítim i frenar el que és il·legal”. En els últims temps hi ha hagut una “sèrie d’expulsions de petites empreses” que suposa una “ruptura brutal amb el període que va veure l’auge de les classes treballadores modestes que van anar guanyant capacitats i de l’expansió de classes mitjanes modestes”. “Ara van perdent aquesta veu”, afirma la sociòloga.

“Aquestes noves modalitats d’acaparament es constitueixen a través de la incorporació de components crucials i poderosos que dominen més i més i maximitzen instruments altament desenvolupats”, mitjançant algorítmica matemàtica i enginyeria. “Van caient més i més en la modalitat extractiva de les grans empreses. Això és una pèrdua per a la majoria dels treballadors i les empreses concentren poders enormes, mentre que la majoria dels treballadors van perdent veu i no els sentim”, diu Sassen.

“Creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu”

La rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, ha aprofitat la seua intervenció per a fer un repàs dels reptes de la societat del futur: reptes mediambientals, la digitalització dels sectors productius, la bretxa digital o les qüestions relatives als drets de les persones LGTBI, així com la igualtat de gènere.

“Si volem situar-nos com una societat amb oportunitats per als nostres fills i filles, com una societat de futur, necessitem un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu”, ha manifestat la rectora.

A més, Mestre ha indicat la necessitat d’invertir en R+D+I per fer “el nostre territori més competitiu”. La rectora ha explicat que la proposta de la UV passa per reclamar més volum d’inversió pública en R+D; programes estables de suport als joves, més facilitat per a la creació empresarial i més suport a la indústria naixent, així com enfortir la transferència de coneixement indústria-universitat.