El Suprem confirma les penes als capitostos de la Gürtel per irregularitats en la visita del Papa a València en 2006

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de set acusats i ha confirmat les penes per als capitostos de la Gürtel i l'exdirector de 'Canal 9' per irregularitats en la visita del Papa. L'Audiència Nacional havia imposat en 2020 condemnes de fins a 15 anys de presó a 19 de les 23 persones que es van asseure en el banc dels acusats en aquesta peça separada de la trama Gürtel de corrupció.

En el vessant empresarial de la trama, Francisco Correa va ser condemnat a 13 anys i set mesos de presó, amb Álvaro Pérez 'El Bigotes' condemnat a sis anys i nou mesos. Pedro García, exdirector de la Ràdio Televisió Valenciana, va ser condemnat a la mateixa pena de presó.

Els jutges van declarar provat en aqueixa primera sentència que l'organització de la visita del Papa Benet XVI a València en 2006 durant la V Trobada de la Família va estar plagada d'irregularitats i sobrecostos amb un botí milionari per a la trama. Un botí de més de tres milions d'euros eixit d'un contracte adjudicat a l'empresa Teconsa per part de la televisió pública per més de set milions d'euros. Contracte per a subministrar pantalles, so i megafonia per acompanyar la visita del pontífex que amagava sobrepreus i comissions i que es va adjudicar de manera irregular.

Va ser “clarament il·legal”, va dir l'Audiència Nacional, perquè abans d'adjudicar-se els col·laboradors de Francisco Correa i el director general d'RTVV ja havien decidit qui anava a cobrar, pagar i organitzar-ho tot. Era Teconsa, una constructora, “no tenia capacitat tècnica per a dur a terme els treballs necessaris” i va subcontractar tota l'organització generant uns sobrecostos milionaris per a les arques públiques valencianes.

Es tracta de la cinquena sentència ferma en què el Tribunal Suprem condemna l'activitat corrupta de la Gürtel a l'empara del control que el Partit Popular tenia en les administracions públiques locals, regionals i estatals en les quals governava. L'última va ser dictada l'any passat quan va confirmar les condemnes imposades per l'activitat de la trama corrupta en la localitat gaditana de Jerez. Prèviament el Suprem també ha signat sentències fermes en el cas d'AENA, l'activitat de la trama en la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, i la primera època de la trama corrupta.

En una d'aquestes sentències del Suprem, els jutges penals van confirmar la condemna com a partícip a títol lucratiu del Partit Popular, encara que la formació d'Alberto Núñez-Feijóo és el denominador comú del protagonisme que la trama tenia en aquelles administracions públiques on governaven. En el cas de 'Època I', el Suprem va considerar provat en ferm que el PP es va beneficiar econòmicament de l'activitat de la trama en diversos municipis de Madrid on governaven per un valor total de 245.492,80 euros.