El Suprem tomba una sanció molt greu a un guàrdia civil de baixa que va assistir com a advocat una conductora drogada

El 7 de maig de 2017 M.V.S.V., una conductora embriaga i drogada, va atropellar un grup de ciclistes en el punt quilomètric 205,5 de la carretera N-332, entre Dénia i Oliva, i va causar la mort a tres dels esportistes. La dona, que finalment va ser condemnada a tres anys i nou mesos de presó, va sol·licitar un advocat d’ofici, que va resultar ser un capità de la Guàrdia Civil en situació de baixa mèdica, destinat en la companyia de Santa María de Guia (Las Palmas de Gran Canaria) i amb residència a Xeresa (València). L’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) va denunciar preteses irregularitats en la instrucció de les diligències per l’accident. La presència del capità, que pretesament va ser “bel·ligerant” amb l’Equip d’Atestats del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Gandia sembrant “dubtes” sobre la seua actuació correcta, “va generar una sensació de desconcert entre el personal intervinent pel fet de no entendre’s al principi en qualitat de què hi estava present aquest comandament en el lloc”, assegurava l’AUGC en un comunicat que va donar inici a la incoació d’un expedient disciplinari per una falta molt greu amb una sanció de set mesos de suspensió de faena. No obstant això, la secció primera de la Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha tombat la sanció, desestimant així un recurs de l’Advocacia de l’Estat contra una sentència anterior del Tribunal Militar Central que va donar la raó a l’advocat i capità de l’institut armat.

L’expedient disciplinari per falta molt greu es va arxivar per caducitat, segons una resolució del director general de la Guàrdia Civil del 5 de juliol de 2018. A continuació, el 23 de juliol, “sobre la base dels mateixos fets” es va ordenar la incoació d’un altre expedient disciplinari. El capità considerava que l’ordre d’incoació del nou expedient feia referència a un informe del Consell Superior de la Guàrdia Civil emés en el si de l’anterior “pels mateixos fets caducats”, per la qual cosa al·legava que s’havia infringit el principi de legalitat.

En la seua declaració, l’expedientat va explicar que estava en situació de baixa mèdica des del 30 de març de 2015 fins al novembre del 2017 i que tenia concedida la compatibilitat per a l’exercici de l’advocacia en virtut de resolució judicial. La sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va establir la compatibilitat entre el seu lloc de guàrdia civil i l’exercici de l’advocacia “sense menyscapte de l’estricte compliment dels seus deures i amb respecte escrupolós a l’horari assignat al lloc de treball que exercisca”. Tampoc podia “actuar en assumptes relacionats o que es referisquen a les activitats que desenvolupe el cos de la Guàrdia Civil”.

El Tribunal Militar Central va sostindre que la Guàrdia Civil “no sols proscriu una doble sanció disciplinària, sinó un doble procediment sancionador sobre el mateix fet, quan, com en el cas present s’anul·la un expedient primerament i es declara nul·la l’actuació disciplinària”. La sentència estimava el recurs del capità contra la sanció molt greu. A més, l’Advocacia de l’Estat va depassar “àmpliament” el termini d’un mes per recórrer la part dispositiva. “La sentència del Tribunal Militar central de 28 de setembre de 2021 va ser notificada a l’Advocacia de l’Estat el dia 30 d’aquest mes. I consta, igualment, que l’escrit de preparació del recurs de cassació no es va presentar fins al 18 de novembre d’aquest any quan la sentència esmentada ja havia esdevingut ferma”, assenyala el TS.