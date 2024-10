Tensió pels apartaments turístics a València: els veïns protesten per la seua proliferació en baixos i els empresaris denuncien vandalisme

Els problemes de convivència entre els empresaris que veuen en els apartaments turístics un producte d’inversió atractiu per la seua alta rendibilitat i el veïnat que habita en els edificis en els baixos comercials dels quals es pretenen instaurar comencen a evidenciar-se, generant un clima de tensió entre les parts.

Mentre que els primers denuncien la proliferació d’actes vandàlics sobre els seus immobles amb pintades, adhesius o fins i tot instal·lació de silicona en els panys, els segons es mobilitzen tant internament, modificant els estatuts de les seues comunitats per a impedir-ne la instauració, siga en els baixos o en la resta de l’immoble, com externament per a visibilitzar la seua oposició.

Això és el que passa en una comunitat de veïns de Patraix que prepara per a dijous a les 19.00 una cadena humana que envolte tot l’edifici a manera de protesta contra els 24 apartaments turístics que ja es construeixen en els seus baixos comercials.

Segons explica a elDiario.es el president de la comunitat, M. R., el veïnat va aprovar el mes de maig passat per una àmplia majoria, més del 95%, una modificació dels estatuts per a prohibir l’activitat turística en el complex situat en l’avinguda de José Roca Coll.

“Els estatuts inicials van ser definits per la promotora Vía Célere, sense coneixement dels veïns, que vam començar a ser propietaris dels habitatges a partir de juliol del 2022. Dos anys després ens hem trobat que els promesos baixos comercials per part de la promotora s’han venut a una firma de Madrid. Aquesta ha decidit apostar pel lucratiu negoci de la construcció de 24 apartaments turístics, en plena moratòria aprovada per l’Ajuntament de València, i no per reactivar el comerç local, que és una de les necessitats de la zona”, lamenta M. R.

El president de la comunitat comenta que els nous propietaris dels baixos comercials es van presentar en la reunió de propietaris del mes de juny i que han impugnat les actes dels nous estatuts de la comunitat: “Hem demanat els projectes i les llicències d’obres de l’Ajuntament per a comprovar si les dates són anteriors o posteriors al canvi d’estatuts i a la moratòria de l’Ajuntament, però no ens han donat res de moment i els baixos ja estan en obres. Considerem que aquesta activitat serà un focus de problemes i de molèsties per als residents”, afirma.

Per aquest motiu, de la mà de l’Associació Veïnal de Patraix, els veïns i veïnes han decidit la celebració d’una concentració pacífica, que ja s’ha tramitat preceptivament davant la Subdelegació del Govern, per a reclamar el seu dret a viure “sense la por d’una activitat que pretenen instal·lar en els dos baixos comercials amb 24 apartaments turístics i en la petició de llicència dels quals s’han observat certes anomalies”.

Actes vandàlics

Al mateix temps, dilluns diversos apartaments turístics habilitats en baixos comercials al carrer de la República Argentina van començar el dia amb pintades amb llegendes com “Fora del barri” o “Tourist go home”.

Els empresaris, que prefereixen no identificar-se, comenten que des del començament de l’any han notat un increment d’aquesta mena d’actes, siga amb pintades, adhesius posats en les façanes o fins i tot silicona en els panys: “Ens sentim estigmatitzats quan justament els apartaments que solen vandalitzar són totalment legals”, lamenten.