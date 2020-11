El territori valencià aconsegueix la xifra de contagis per habitant més elevada, però Sanitat preveu una estabilització i no endureix les restriccions

"Hem d'esperar per a veure com han funcionat les mesures que s'han anat prenent en les últimes setmanes; a Onda, Elx, Orihuela i Guadassuar on es van restringir les reunions socials a sis persones abans que en la resta de la Comunitat s'han contingut els contagis, per la qual cosa caldrà veure si succeeix el mateix en tot el territori".

Així s'ha pronunciat aquest dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, preguntada sobre si pensen endurir les restriccions en la línia de tancar l'hostaleria (habilitant ajudes per al sector) i avançar el toc de queda, tal com va sol·licitar recentment la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra.

Barceló ha fet una crida a complir les actuals mesures ja que, segons ha afirmat, "les mesures no serveixen de res per molt dures que siguen si després no es compleixen". A més, ha advertit que no volen aplicar "un confinament domiciliari", però que tots els caps de setmana es realitzen festes il·legals i reunions de més de sis persones: "Encara que és veritat que la majoria compleix les normes, prou que una xicoteta part no complisca perquè es produïsca un focus de transmissió del virus".

Sanitat ha descartat així de moment un enduriment de les restriccions el dia en què la Comunitat Valenciana ha registrat el pic màxim de contagis per cada 100.000 habitants durant aquesta segona ona. Segons les dades del Ministeri, després de cinc dies consecutius amb un descens del 6%, aquest dimarts s'han aconseguit els 273,39 casos per cada 100.000 habitants en l'acumulat dels últims 14 dies, superant els 262,52 positius registrats el passat dia 4 de novembre, dada més elevada fins ara. Segons Barceló, en les últimes 24 hores s'han registrat 2.341 nous casos i 39 morts, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.972 persones.

Malgrat tot, no totes les dades són negatives. Com ha informat eldiario.es, el número reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb la qual el coronavirus pot propagar-se, ha caigut en picat els últims 9 dies en passar de l'índex 1,31 el passat 20 d'octubre (el més alt de la segona ona) al valor 0,90 el passat 29 d'octubre (0,99 de mitjana a Espanya), última dada recaptada per l'Institut de Salut Carles III és del passat 22 d'octubre. Aquest és un dels principals indicadors que tenen en compte els epidemiòlegs a l'hora de donar per controlada una pandèmia, cosa que es dona per fet quan el valor és inferior a 1.

Quant a la disponibilitat hospitalària, Barceló ha oferit les dades del percentatge d'ocupació de pacients amb COVID-19 i de pacients d'altres patologies, la qual cosa dona una foto completa de la situació, al mateix temps que eleva les xifres totals. Segons ha informat, sense comptar les places que es poden sumar mitjançant els plans de contingència, actualment l'ocupació en planta està al 68,8% (14,8% de pacients COVID-19 i 54% d'altres patologies) i les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) estan al 73,2% (36,5% amb pacients COVID-19 i 36,7% d'altres malalties).

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.522 persones ingressades amb coronavirus: 129 a la província de Castelló, amb 20 pacients en UCI; 520 a la província d'Alacant, 93 d'ells en l'UCI; i 873 a la província de València, 128 d'ells en UCI.

Sobre aquest tema, Barceló ha comentat que actualment no hi ha tensions excessives i que el sistema sanitari està preparat augmentar la seua capacitat en funció de la pressió assistencial. La consellera ha reconegut una major saturació a Vinaròs, Sagunt i Orihuela, zones on s'ha procedit a derivar un total de 26 pacients a les UCI d'altres hospitals, alguns privats. en aquests casos, ha explicat que s'aplicaran les taxes conveniades per a cobrir les despeses.

Altes, brots i residències

Segons la consellera, des de l'última actualització s'han registrat 1.371 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 68.978: 7.734 a Castelló, 23.580 a Alacant i 37.613 a València.

A més, hi ha una nova alta sense assignar, de manera que el total d'altes sense assignació és de 51. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 14.392 casos actius, la qual cosa suposa un 16,86% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.520.605, de les quals 1.362.167 han sigut a través de PCR i 158.438 mitjançant test ràpid.

La titular de Sanitat ha informat que hi ha algun cas positiu en 66 residències de majors (4 a la província de Castelló, 19 a la província d'Alacant i 43 a la província de València), 16 centres de diversitat funcional (5 a la província de Castelló, 3 a la província d'Alacant i 8 a la província de València) i 3 centres de menors a la província de València.

En les últimes 24 hores s'han detectat 51 residents nous positius, 17 treballadors nous positius i han mort 15 persones majors.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 9 residències en la Comunitat Valenciana: 1 a la província de Castelló, 3 a la província d'Alacant i 5 a la província de València.

En relació als brots, Ana Barceló ha informat que el 99,7% són autòctons, i el 0,3% d'altres Comunitats Autònomes. El 69,8% és d'origen social, el 14,3% en l'àmbit laboral i la resta correspon a altres àmbits.

Per franges d'edat, el 41,2% afecta a persones d'entre 35 a 64 anys, el 25,7% correspon al grup d'entre 15 i 34 anys i el 18,9% al de majors de 64 anys. Així mateix, el 89,3% són brots de xicoteta magnitud (menys de 10 persones). Per províncies, el 20% s'ha registrat a la província de Castelló, el 24% a la província d'Alacant i el 56% a la província de València. En les últimes 24 hores s'han detectat 59 nous brots.