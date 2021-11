Torrevella lliura la seua màxima distinció a un exalcalde del PP condemnat a tres anys de presó per corrupció

Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevella entre el 1988 i el 2012 i diputat autonòmic durant cinc legislatures, serà guardonat amb el premi Diego Ramírez Pastor, que lliura des de fa mig segle la fundació que porta el mateix nom del periodista franquista. L’exalcalde de la localitat alacantina va ser condemnat a tres anys de presó, set d’inhabilitació i una multa de 10.500 euros per prevaricació i falsedat documental en l’adjudicació, per quasi 100 milions d’euros, del servei municipal de recollida de fems del terme municipal.

El corrupte serà guardonat el pròxim 7 de desembre amb el màxim reconeixement de la ciutat. Hernández Mateo va complir la pena a la presó de Campos del Río (Múrcia), pel fet d’haver denegat el Govern la seua petició d’indult. La fallida petició d’indult va ser impulsada i signada per quasi 2.500 persones, entre elles polítics del PP que van donar el seu suport al condemnat a títol personal i al·legant motius de salut de l’exalcalde per no ingressar a la presó.

Després de la sentència condemnatòria de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Hernández Mateo es va donar de baixa del PP. El PSPV-PSOE de la localitat ha advertit el desprestigi que suposa per a aquests premis el guardó a Hernández Mateo i han retret que el PP use aquest premi per a blanquejar la imatge de l’exalcalde condemnat per corrupció. Com a mesura de protesta, els socialistes de la localitat han anunciat que no aniran al lliurament.

La Fundació Diego Ramírez Pastor, subvencionada per l’ajuntament, està presidida per l’actual alcalde de Torrevella, el popular Eduardo Dolón. L’objectiu del premi, el guardó més prestigiós que pot rebre un ciutadà de Torrevella, distingeix una persona o una entitat que, de manera altruista, haja beneficiat la societat torrevellenca.

Els socialistes recorden que la sentència per la qual va ser condemnat l’exalcalde va establir que el tripijoc de l’adjudicació de la contracta de fems va ser “lesiu per a l’interés públic”. Andrés Navarro Sánchez, portaveu del grup socialista a Torrevella, recorda que la normativa autonòmica insta a retirar les distincions a polítics condemnats per corrupció.

El PSPV-PSOE critica l’emblanquiment de la corrupció

“Lamentem la imatge que es transmet de la nostra ciutadania quan, segons el parer del jurat del premi, la persona més distingida de la ciutat és un condemnat per corrupció”, afig el portaveu socialista. “Seria interessant saber per quin motiu el PP de Torrevella no ha fet amb diners de les seues pròpies arques un homenatge públic a aquesta persona si realment pensa que és de justícia destacar la tasca duta a terme per qui va ser anterior alcalde d’aquesta localitat”, afig Navarro.

L’alcalde actual, Eduardo Dolón, forma part de la comissió que atorga el guardó, amb veu però sense vot. Els socialistes es pregunten si Dolón “no va poder o no va voler posar una nota de sentit comú en la decisió del jurat per evitar que aquest premi quede desprestigiat després d’aquesta elecció”. “Ens trobem així davant un fet d’enaltiment de la corrupció pel fet d’intentar blanquejar amb aquest premi una persona amb aquest perfil”, postil·la Andrés Navarro.