El torró de Xixona de l’exalcaldessa del PP: mig milió d’euros de la trama del cas Assut amb una empresa pantalla

La xarxa corrupta del cas Azud va abonar quasi mig milió d’euros a l’exalcaldessa popular de Xixona Rosa María Verdú Ramos i als seus familiars a través d’una “empresa pantalla”, segons revela la interlocutòria de la jutgessa instructora a què ha tingut accés elDiario.es. L’ex-primera edil va rebre 18 euros per metre quadrat davant dels 14 que van aconseguir la resta dels propietaris dels terrenys del programa d’actuació integrada (PAI) El Espartal, que incloïa la construcció d’habitatges i d’un camp de golf en terrenys classificats com no urbanitzaves.

L’empresari Jaime Febrer va enviar el seu ‘aconseguidor’ José Luis Vera, generosament remunerat pels seus serveis. Per fer-ho, Febrer va crear la mercantil Espacios Urbanos de Xixona SL per adquirir els terrenys. No obstant això, la primera proposta presentada al consistori, després d’un acord amb la mercantil Valent SA per a adquirir 2,8 milions de metres quadrats i quedar-se com a agent urbanitzador, va ser rebutjada.

L’alcaldessa del PP llavors i el regidor Francisco Doménech Asensi “van exigir” una altra proposta que incloguera terrenys propietat de la firma Invemi SA, els socis de la qual eren precisament familiars directes. Així doncs, en la proposta definitiva s’afegien 2,2 milions de metres quadrats pagats a familiars dels càrrecs municipals del PP.

Els terrenys van ser adquirits per una “empresa pantalla”, perquè l’alcaldessa popular no apareguera “vinculada directament al PAI”, sosté la instructora de la causa. Així doncs, l’empresa de Febrer va adquirir una parcel·la cadastral de Rosa María Verdú a la mercantil Zona Park SL amb fons de la seua empresa Construcciones Valencia Constitución SL.

La trama “va encobrir” la provisió dels fons mitjançant la signatura d’un contracte de préstec per valor de 495.756 euros de Construcciones Valencia Constitución SL a Zona Park SL. Una vegada rubricat el contracte de préstec, Zona Park SL va adquirir els terrenys de l’alcaldessa i dels seus familiars pel mateix import exacte (495.756 euros). En una segona fase, Espacios Urbanos de Xixona SL (la firma creada ad hoc per a l’operació) adquireix a Zona Park SL la parcel·la per 619.092 euros.

La pilota de l’alcaldessa del PP va ser notable. Els seus terrenys valien uns modestos tres euros per metre quadrat, pel fet d’estar en zona no urbanitzable, però la trama li’ls va comprar per 18 euros. La resta dels veïns propietaris dels terrenys van obtindre 14 euros.

Altres terrenys van ser adquirits a una mercantil de família del regidor Francisco Doménech Asensi, a 15 euros el metre quadrat. El preu va ser més barat que el de l’alcaldessa perquè s’havien presentat diverses queixes i fins i tot denúncies per l’actuació de l’empresa familiar Invemid SA (de la qual l’edil era apoderat) en la preparació del PAI El Espartal.

Finalment, la reducció del preu del metre quadrat es va compensar després mitjançant contractes privats i van costar 1,2 milions d’euros. Després d’aquestes operacions, al novembre del 2005, es va signar un conveni de col·laboració entre la mercantil de Febrer i l’Ajuntament de Xixona per a la gestió del sòl i la tramitació del concert previ. Un conveni que van signar precisament l’alcaldessa i el regidor agraciats amb els generosos pagaments dels terrenys familiars.

El conveni va ser recorregut i declarat nul, per la qual cosa la trama va haver de presentar una segona alternativa. Durant l’operació també va sorgir un “greu problema” per la falta de recursos hídrics, moment en què José Luis Vera va tornar a intervindre. La trama va optar per aconseguir els recursos hídrics a través de la societat estatal Acuamed perquè la dessaladora de Mutxamel-el Campello proveïra d’aigua el municipi de Xixona.

Vera va actuar com a intermediari entre l’empresa de Febrer i l’Ajuntament de Xixona. L’advocat, històricament lligat als socialistes valencians, “va idear” un conveni amb el director de relacions institucionals d’Acuamed, el dirigent del PSPV-PSOE Joan Navarro, també imputat en la causa. D’aquesta manera, el conveni “era un instrument que podia ser signat amb rapidesa per l’alcaldessa [del PP] sense necessitat dels informes d’intervenció i acords del ple”, indica la interlocutòria.

No obstant això, quan el PAI estava a punt de caramel, les coses es van tòrcer seriosament. El 2007, Rosa María Verdú Ramos va perdre la vara de comandament en el consistori i va ser substituïda pel socialista Ferran Verdú. “Per raons de canvi de l’equip de govern de l’ajuntament a causa de les eleccions municipals, la postura del consistori va ser totalment contrària al desplegament del PAI El Espartal”, conclou la jutgessa instructora.