Transport públic gratuït per a menors de 30 anys i altres mesures del debat de política general valencià

El transport públic en la Comunitat Valenciana serà gratuït per als menors de 30 anys des del 9 d'octubre. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, al començament del debat de política general, la cita que dona inici al curs polític i aborda els principals reptes de l'any.

La mesura suposa un estalvi mitjà d'uns 135 euros per jove, segons estima el Consell, i afectarà al metro, tramvia i bus. En la Comunitat Valenciana hi ha prop d'un milió de persones menors de 30 anys. Per al mateix grup de població, el Consell prepara un pla d'ocupació amb 200 milions d'euros “en el pròxim curs”, que inclourà un increment del 50% en els programes de contractació de joves, fins a 57 milions d'euros.

A més, ha indicat el president, a l'octubre es començaran a pagar les ajudes del bo jove de lloguer. L'executiu autonòmic anuncia una nova normativa en habitatge per a accelerar la col·laboració públic-privada i un concurs de solars per a la construcció d'un miler d'habitatges.

El cap del Consell anuncia aquest dimarts en el debat de política general una bateria de mesures per a combatre la inflació, una batalla que va de la mà de la transició energètica justa. Així, el president ha comunicat la intenció de convertir l'autonomia en “un pol de mobilitat sostenible” i un “tractor de la compra pública innovadora”.