Tres alcaldes i un exfiscal: així estan les causes obertes a la Comunitat Valenciana per colar-se en el procés de vacunació

Al final del 2020 i en plena tercera onada, la més dura i mortífera de tota la pandèmia, va arrancar el procés de vacunació a la Comunitat Valenciana. Personal sanitari, sociosanitari i persones majors internes en residències van ser els primers a rebre les dosis.

No obstant això, hi hagué qui de manera més o menys intencionada es va saltar l’ordre establit per a vacunar-se i quedar protegit davant de la COVID 19. Alcaldes, regidors, diputats provincials, un fiscal, un bisbe i uns quants dirigents sindicals van conformar la relació de persones que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va detectar que van poder colar-se en el procés.

En concret, Sanitat va informar a principis de febrer que, després d’analitzar 233 casos la Direcció General de Recursos Humans (per si algun professional sanitari havia comés irregularitat) i Salut Pública (per si s’havia vacunat persones que no tocava), es van detectar 62 casos susceptibles de ser investigats per si hi havia responsabilitats, entre ells nou càrrecs públics i un fiscal.

No obstant això, de totes les investigacions obertes per les fiscalies de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, tan sols queden pendents de resoldre’s la de l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, del PP, la dels alcaldes socialistes del Verger, Ximo Coll, i dels Poblets, Carolina Vives, i la de l’ex-fiscal en cap de Castelló, José Luis Cuesta.

De tots ells, la investigació més avançada és la que afecta l’alcalde popular de la Nucia, Bernabé Cano, que està processat i a la vora del banc dels acusats pels presumptes delictes de suborn i prevaricació administrativa, pretesament per haver-se aprofitat del seu càrrec per a vacunar-se abans que li tocara, en concret el 6 de gener de l’any passat en una residència privada de la localitat. La Fiscalia demana 12 anys d’inhabilitació, a més de nou mesos de presó i dos anys de suspensió de càrrec públic.

La jutgessa considera que és “evident” que l’acceptació de la punxada va ser un “obsequi”. Així doncs, l’alcalde popular va rebre la preuada dosi, en un context de “més incidència de la pandèmia” de la COVID-19, “tot i saber que no li pertocava rebre la vacuna en aquell moment”. La instructora va tombar així, un per un, tots els arguments de l’alcalde popular en una contundent interlocutòria.

Després del renou per la seua imputació, el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, va retirar les competències a Cano, encara que manté el càrrec en la institució provincial.

Quant als alcaldes del PSPV del Verger, Ximo Coll, i dels Poblets, Carolina Vives, segueixen investigats (abans imputats) després d’acudir a declarar el mes de novembre passat al Jutjat d’Instrucció número 2 de Dénia.

Coll i Vives, que es mantenen en el càrrec, es van vacunar junts en el centre de salut del Verger el 8 de gener passat. Segons va al·legar Coll mateix en aquell moment, van rebre una telefonada del centre de salut perquè acudiren pel fet que “sobraven dosis” i van preferir vacunar-se abans que es “tiraren al fem”.

A més, la Fiscalia de Castelló manté oberta la investigació per les preteses vacunacions irregulars que es van administrar saltant-se l’ordre establit en el centre de salut 9 d’Octubre de Castelló, en què es va injectar la primera dosi l’ex-fiscal en cap de Castelló, José Luis Cuesta, l’11 de gener passat, molt abans de la data que li hauria correspost. Després de revelar aquesta situació elDiario.es, Cuesta va presentar la dimissió.

Al cap de pocs dies, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, va ordenar l’obertura d’un expedient a fi de recaptar tota la informació sobre aquest tema. Fonts pròximes al cas afirmen que, a més de Cuesta, estarien també en el punt de mira almenys una vintena més de persones del centre de salut del qual la seua dona és la coordinadora.

De la seua banda, fonts de la Fiscalia de València han informat aquest diari que a finals del mes d’agost passat el jutjat número 4 de Massamagrell va dictar una interlocutòria de sobreseïment amb relació a la investigació oberta pel mateix motiu a l’alcalde socialista de Rafelbunyol, Fran López (PSPV), que es va vacunar el primer dia de la campanya –el 27 de desembre– i en la primera residència d’ancians en què es va administrar la vacuna, la Mare de Déu del Miracle del municipi, motiu pel qual se’l va convidar i se li va inocular una dosi sobrant.

A més van quedar arxivats per tractar-se de personal de l’àrea sanitària els casos relatius a l’exsecretari de Salut d’UGT, Jesús García, i a l’exlíder de CCOO-PV, Arturo León, que va dimitir després de fer-se pública la seua vacunació.

La Fiscalia d’Alacant també va arxivar les actuacions contra el bisbe de la Diòcesi Oriola-Alacant, Jesús Murgui, que es va vacunar juntament amb la seua germana, el seu cunyat i el vicari general de la diòcesi, abans que li tocara. El bisbe va renunciar a la segona dosi de la vacuna després de saltar-se el protocol per a la primera. El bisbat va afirmar en un comunicat que Murgui es va vacunar en primera instància “sense buscar cap tracte de favor”.