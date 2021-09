Tres funcionaris de la presó de Villena investigats per la brutal agressió a un pres amb malaltia mental: 55 porrades en dos minuts

L’associació de treballadors penitenciaris ‘Tu abandono me puede matar’ va denunciar el 16 d’agost passat una pretesa agressió d’un presoner amb malaltia mental, del qual destacaven el seu origen magrebí, a tres funcionaris a qui hauria enviat directament a l’hospital. No res més lluny de la realitat. Les imatges de l’agressió mostren una autoria diametralment diferent: són tres funcionaris de la presó de Villena els que redueixen a porrades el pres, que en cap moment els ataca directament. En el vídeo, publicat pel diari Levante-EMV, els tres funcionaris etziben fins a 55 porrades al presoner en poc més de dos minuts.

L’actuació, sens dubte excessiva, comença quan el presidiari es dirigeix, fent una mena de ball inofensiu, cap a una cel·la. Els funcionaris, equipats amb jupetins i porres, esperen que isca i comencen les porrades. Els colps continuen tot i que el pres està en terra, completament immobilitzat i reduït.

Els tres funcionaris, investigats per Institucions Penitenciàries, etziben unes quantes punyades i puntellons al pres. És tal el nivell de violència que els tres perden els walkie-talkies, que acaben escampats per terra. Si bé el presoner sembla resistir-se, especialment al principi, els funcionaris aconsegueixen aplacar-lo a base de garrot.

En un moment donat, un dels tres agressors xafa les dues cames del pres, que roman tombat en terra. 55 porrades després, arriben quatre funcionaris més i els colps paren. Un minut després, el presoner, ja reduït, és traslladat pel corredor pels tres funcionaris que protagonitzen l’agressió.

‘Tu abandono me puede matar’, no obstant això, va assegurar en un comunicat que era l’intern qui hauria baldat “a bastonades, puntellons i punyades” als funcionaris, de baixa des de llavors. L’associació va emetre un comunicat en què defensa els tres funcionaris “que han vist el seu honor desprestigiat i que estan assenyalats injustament per aquests fets”.

A més de la greu agressió, a un pres amb una malaltia mental en un entorn penitenciari sense atenció psiquiàtrica adequada, el cas ha pres una deriva molt inquietant. La subdirectora de seguretat de la presó va ser agredida dilluns a la porta del seu domicili per cinc o sis encaputxats, uns fets que investiga la Guàrdia Civil. “Demà, calladeta”, li van dir la vespra de la seua declaració en el marc de la investigació interna, mentre tres dels agressors la subjectaven per darrere i un altre li amollava dos colps forts a la cara.

La funcionària, que lluny d’espantar-se va acabar declarant l’endemà de l’agressió, ja havia rebut missatges de tints mafiosos en un grup de WhatsApp de ‘Tu abandono me puede matar’. També va patir, en el recinte penitenciari, el robatori del telèfon mòbil en què havia rebut els missatges.

Arran d’aquests fets, que han causat perplexitat en l’àmbit penitenciari, el col·lectiu de treballadors penitenciaris va emetre un comunicat, en nom d’un despatx d’advocats d’Alacant que també representa el sindicat Jupol de la Policia Nacional, en què anuncia accions legals contra els mitjans que han informat de l’agressió a la subdirectora de seguretat de la presó de Villena.