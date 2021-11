Dos de cada tres ingressos en les UCI valencianes per COVID en l'últim mes no estaven vacunats

En l'últim mes, 31 valencians han ingressat en les unitats de vigilància intensiva a causa de la COVID, dels quals tan sols deu disposaven de la pauta completa, mentre que els 21 restants eren pacients no vacunats.

Així, tal com destaquen des de la Conselleria de Sanitat únicament una desena de persones entre quatre milions de vacunats han acabat en les UCI valencianes enfront dels 21 casos entre els 467.151 no immunitzats (el 0,24 per 100.000 casos enfront del 4,5 per 100.000). D'aquesta manera, el risc d'ingressar en vigilància intensiva per coronavirus és unes 19 vegades superior entre les persones no vacunades.

Estadísticament, del total d'ingressats, 24 són homes (15 no vacunats) i 7 dones (6 no vacunades); mentre que per edats, la majoria dels hospitalitzats en UCI té entre 50 i 69 anys (67,8%).

En aquest període s'han comptabilitzat 136 ingressos en planta per COVID (60 no estaven vacunats i 76 estaven vacunats). Es tracta de 76 casos entre 4 milions de persones immunitzades (1,9 per 100.000) i 60 entre 467.151 que no han rebut cap dosi de la vacuna (12,8 per 100.000). D'aquesta manera, el risc d'acabar hospitalitzat per COVID és de prop de set vegades superior entre les les persones no immunitzades.

Per sexes, 64 hospitalitzats són homes (25 no vacunats) i 72 dones (35 no vacunades), mentre que per edats, el 39% té entre 50 i 69 anys.

En aquests moments, el 90% de la població està vacunada el que possibilita que malgrat que la incidència acumulada per cada 100.000 habitants ha pujat lleugerament fins als 88 casos registrats el dilluns (fa un mes era de 32,11 casos), l'ocupació hospitalària es manté més estable sobretot en el que les UCI es refereix. Així, aquest dilluns -per problemes tècnics, el Ministeri de Sanitat no ha pogut actualitzar les dades el dimarts- hi havia 238 persones ingressades, 46 d'elles en l'UCI (143 ingressats, 41 en l'UCI fa un mes).

Passaport COVID

El Govern valencià està a l'espera de l'informe definitiu de l'Advocacia de la Generalitat per a poder aplicar el passaport COVID en els espais "on siga raonable", tal com assegurava el *president Ximo Puig aquest dimarts: "No es tracta de complicar-li la vida a ningú, sinó d'oferir la màxima seguretat possible a les persones; es tracta de fugir de les restriccions innecessàries".

El cap del Consell ha recordat que el virus "continua estant present" i que s'està estudiant la posada en marxa del passaport que s´"accelerarà" en determinats espais "en funció del que diguen les autoritats científiques", al mateix temps que explicava que treballaran per a intentar que es vacune el 10% de la població que encara no està immunitzada".