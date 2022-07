El TSJ-CV frena una reclamació de 12,8 milions d’una concessionària de la ITV a la Generalitat Valenciana

Les concessionàries de les ITV no han patit danys i perjudicis a conseqüència de la modificació, a la baixa, de les tarifes de les proves d’emissió de contaminants i de comprovació sonora per part de la Generalitat Valenciana el 2014. Després de l’anul·lació de l’acord per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), l’empresa Applus Iteuve Technology SL va interposar un recurs contenciós administratiu per la desestimació de la Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum de la responsabilitat patrimonial que sol·licitava la concessionària. La firma reclamava una responsabilitat patrimonial de 12,8 milions d’euros pels pretesos danys i perjudicis de la reducció de les tarifes en un període comprés entre l’1 d’abril de 2014 i el 3 de maig de 2019.

No obstant això, la secció cinquena la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV ha desestimat el recurs de l’empresa i li ha imposat el pagament de les costes processals. La resolució, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer, recorda que la sentència que va anul·lar l’acord de la Generalitat Valenciana “no accedeix a la indemnització de perjudicis que havia demanat la concessionària” i al·ludeix a la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) sobre la distinció entre la responsabilitat contractual i la patrimonial (de naturalesa extracontractual).

Després de la privatització de la ITV el 1997, el Consell va incloure tres anys més tard la prova d’emissió de contaminants i, el 2004, el control d’emissió sonora. El 2014, la Generalitat Valenciana va acordar la congelació de les tarifes, una decisió anul·lada pel TSJ-CV en tres sentències avalades pel TS.

L’empresa Applus Iteuve Technology SL sol·licitava, escudant-se en un informe pericial d’Ernst & Young, una reclamació de responsabilitat patrimonial de 12,8 milions d’euros. Per contra, un informe del cap del Servei de Qualitat i Control Industrial rebutjava la sol·licitud al·legant que l’empresa ha “obtingut beneficis quantiosos molt per damunt dels esperats en el moment de subscripció i durant la vigència del contracte”.

La Conselleria d’Economia Sostenible recordava que la sentència que va anul·lar l’acord tarifari “no reconeix drets indemnitzatoris a favor de la concessionària”. El departament que dirigeix el conseller Rafael Climent acusava la concessionària de tractar “d’aconseguir un benefici d’índole extraordinària”. “La lesió a indemnitzar només ha d’abastar el mal efectivament produït i no les expectatives de guany”, postil·lava.