El TSJ-CV obliga l’Ajuntament de Nàquera a pagar per “falta de diligència” quasi 200.000 euros en interessos per un PAI anul·lat

El fenomenal embolic jurídic a compte del PAI de Nàquera amb camp de golf aprovat per l’exconseller Rafael Blasco i anul·lat per la justícia continua amb un degoteig d’indemnitzacions als promotors del projecte. Els propietaris de les parcel·les del sector R-8 Els Plans van presentar 19 reclamacions de responsabilitat patrimonial arran de l’anul·lació del projecte urbanístic de 800 habitatges de luxe i un camp de golf. La desastrosa decisió urbanística ha costat al consistori i a la Generalitat Valenciana la barbaritat de 24 milions d’euros en indemnitzacions, quatre dels quals ja s’han pressupostat. A més, es dona la circumstància que el projecte el va impulsar l’antic aparellador de Nàquera i un soci, que ja s’han embutxacat dos milions d’euros en indemnitzacions. L’empresa de l’aparellador va cedir la condició d’agent urbanitzador a Urbe Construcciones y Obras Públicas SL.

Amb aquest panorama, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha acordat que el consistori i la Generalitat Valenciana abonen 193.023,19 euros en concepte de liquidació d’interessos del saldo deutor de l’agent urbanitzador, que ascendia a 4,8 milions, després d’una demanda de tres particulars propietàries de parcel·les.

La interlocutòria, a què ha tingut accés aquest diari, reconeix que, pel fet d’haver-se anul·lat el pla urbanístic “de manera clara haurien d’haver tornat les coses al seu ser i estat abans d’iniciar-se les actuacions” però la fórmula, “que sembla senzilla”, entranya una “gran complexitat quan s’han iniciat les actuacions i s’ha dut a terme part de l’obra urbanitzadora”.

Fa sis anys, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV va instar l’Ajuntament de Nàquera i la Generalitat Valenciana a aprovar l’instrument de planejament concorde a la sentència que va anul·lar el pla, a més de la reparcel·lació final de les obres perquè els propietaris adquiriren la condició de solar. El 2017, el TSJ-CV va estimar les al·legacions presentades per totes dues administracions i va requerir de nou a la Generalitat perquè resolguera l’aprovació del pla parcial, que es va aprovar un any més tard.

El 2019, “davant la complexitat de la situació de fet creada”, el consistori va sol·licitar l’ampliació del termini per a executar la sentència. Un any més tard, les tres propietàries van sol·licitar la liquidació dels interessos reclamant 192.023 euros. Més recentment, el 5 de gener passat, l’Ajuntament de Nàquera va presentar un escrit en què afirmava que l’execució de la sentència no determina l’abonament d’interessos i adjuntava l’acord del ple del 16 de juny de 2020 per a liquidar les obres, reconeixent a l’agent urbanitzador un saldo deutor de 4,8 milions d’euros.

No obstant això, el tribunal mostra el seu desacord amb la interpretació que fa l’ajuntament. “Fa quasi 11 anys que els demandants van complir la legislació vigent i van abonar 470.825,13 euros per obtindre la urbanització d’un sector determinat”. “Estem al març del 2021, amb una sentència del 2012, i els demandants no tenen ni parcel·la per a gaudir ni diners”, afig la interlocutòria.

El TSJ-CV reconeix que la tasca municipal “ha sigut complexa”, però retrau al consistori que “ha tingut temps per a acabar”. Així doncs, la Sala Contenciosa Administrativa ha acceptat que s’abonen els interessos per la “falta de diligència” del consistori a l’hora d’aprovar els instruments d’ordenació que es van anul·lar, dels quals “no són responsables els demandants”.