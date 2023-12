El TSJ demana un dictamen que determine si l’ampliació del port de València té efectes ambientals adversos

El ministre de Transports socialista, Óscar Puente, visita dijous el port de València amb la idea d’anunciar, si no hi ha canvis d’última hora, que el Govern aprovarà en el Consell de Ministres la polèmica ampliació amb els únics vots del PSOE. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, ja va deixar entreveure dimecres en les seues xarxes socials que els representants de Sumar en el Govern no donaran suport al projecte per falta de garanties ambientals i jurídiques.

Precisament, s’ha produït una novetat important en la causa que es desenvolupa en la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investiga si l’aprovació del projecte constructiu dels nous molls el desembre de l’any passat per l’Autoritat Portuària de València (APV) va ser irregular per no ajustar-se a la declaració d’impacte ambiental del 2007, entre altres motius. L’associació Acció Ecologista-Agró, en nom de la Comissió Ciutat-Port, va presentar la demanda corresponent el 12 de juliol passat i hi va sol·licitar una sèrie proves pericials, alguna de les quals ha acceptat la sala.

En concret, segons la documentació recaptada per aquest diari, en una interlocutòria del 17 d’octubre passat la sala va estimar la sol·licitud de l’entitat cívica perquè s’elabore un dictamen amb la finalitat d’establir la conclusió d’existència o no d’efectes significatius adversos sobre el medi ambient per la decisió adoptada fa un any en el consell d’administració de l’APV, és a dir, l’aprovació del projecte constructiu, considerant tant la fase de creació d’infraestructures com l’explotació, i considerant també les emissions atmosfèriques derivades de l’explotació de terminals, del trànsit marítim i del trànsit rodat associat.

Acció Ecologista-Agró va sol·licitar per a la realització d’aquest informe un perit de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Madrid, però el tribunal ha rebutjat aquesta opció i ha designat el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Comunitat Valenciana i el 17 de novembre passat es va designar el perit que emetrà el dictamen.

L’informe ha de recollir anàlisi i conclusions sobre la concurrència en el projecte d’una afecció al Parc Natural de l’Albufera, amb atenció especial a l’efecte de l’onatge sobre el manteniment de la restinga; d’un increment significatiu d’emissions a l’atmosfera a conseqüència del trasllat al sud de la terminal de creuers, així com sobre la concurrència d’un increment significatiu de recursos naturals, amb atenció a la representació de consums en el total del projecte.

El dictamen ha de considerar les modificacions plantejades en el projecte constructiu aprovat el 2022, amb referència a les previsions del projecte originari del 2006 informat favorablement per la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007.

Les claus de la demanda

La demanda presentada per Acció Ecologista-Agró demana la nul·litat de l’acord esmentat per una sèrie d’arguments relacionats amb la falta d’informes que avalen la validesa de la DIA del 2007 per al nou projecte, a més de considerar que la DIA no està vigent i que no té en compte el trasllat de la terminal de creuers al costat del barri de Natzaret o la demolició del contradic, entre altres qüestions.

En concret, els denunciants consideren que l’aprovació del projecte “ha de declarar-se invàlida per falta d’avaluació ambiental del projecte constructiu, que suposa una modificació de l’aprovat originalment per la DIA del 2007, la invalidesa de la qual també defensem”.

I tot això perquè “el projecte suposa un augment significatiu d’emissions a l’atmosfera a conseqüència del trasllat de la terminal de passatgers del nord al sud del port”, un trasllat que, juntament amb l’adjudicació a Baleària, també s’ha impugnat.

A més, el nou projecte a què es pretén donar cobertura amb la DIA del 2007 “suposa un increment significatiu de la utilització de recursos naturals” quant a dragues i material de rebliment necessari per als molls i a més no té en compte l’afecció d’obres com la demolició d’un contradic.

Els demandants consideren també que la construcció del moll “representa una afecció al Parc Natural de l’Albufera (Xarxa Natura 2000) i té efectes significatius adversos sobre el medi ambient” i aporten com a prova l’informe de la Comissió Científica de l’Albufera.

La Comissió Ciutat-Port posa en evidència també que l’aprovació del projecte constructiu es va produir “a falta d’un pronunciament exprés, fundat tècnicament i jurídicament en dret, en què es determinara la no necessitat d’una nova avaluació ambiental, fora ordinària o simplificada, requisit previ imprescindible per a l’aprovació del projecte”, tal com va requerir en un informe anterior Ports de l’Estat.

S’hi va incórrer, a més, “en una vulneració clara del dret a la tutela judicial efectiva”, en tant que l’APV era conscient que estava substanciant-se un recurs davant el TSJ de Madrid, de tal manera que l’APV va aprovar el projecte constructiu estant pendent de resolució la petició de la mesura cautelar de suspensió de la resolució del Ministeri de Transició Ecològica sobre la condició d’òrgan substantiu, “contravenint la doctrina del Tribunal Suprem” que impedeix a l’Administració prendre decisions sobre un acte per al qual s’ha demanat una suspensió cautelar.

La demanda destaca també que 10 de les 21 condicions imposades per la Demarcació de Costes de València en el seu informe de compatibilitat no queden resoltes abans de l’aprovació del projecte i que hi ha un desfasament entre la data d’aprovació del projecte (2-12-2022) i la data de tancament del pressupost d’execució material d’aquest (30-11-2021) que viciaria el procés posterior de licitació administrativa quant al pressupost real de les obres.