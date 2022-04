La ultradreta es disputa el trofeu de l’ofensiva judicial contra Oltra: “Arrogar-se mèrits aliens no és just”

“Tota pedra fa paret, però les coses són com són i arrogar-se mèrits aliens no és just”. José Luis Roberto, president del grupuscle d’extrema dreta España 2000, és l’advocat de la menor abusada per l’exmarit de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. “Nosaltres no volem llorers”, ha dit Roberto en un comunicat sobre els retrets encreuats entre l’acusació particular i popular (exercida per l’agitadora Cristina Seguí) en el cas que investiga la gestió d’Oltra sobre la denúncia d’abusos i que ha portat el jutge instructor a sol·licitar a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que prenga declaració a la líder de Compromís com a investigada. Seguí s’ha fotografiat amb una samarreta amb la imatge de la vicepresidenta i la llegenda “Wanted”, imitant l’estil de Mónica Oltra quan estava en l’oposició.

El trofeu judicial, no obstant això, no és un passeig amb barca. José Luis Roberto i Cristina Seguí han mantingut un diàleg tibant en Twitter, alguns dels missatges del qual s’han esborrat. En la conversa Seguí es preguntava per la destinació dels 6.000 euros d’indemnització a la menor. Roberto va contestar que els diners es van transferir pel jutjat al compte de la menor. “Tot està documentat, em sembla vergonyosa aquesta pregunta”, escriu el líder d’España 2000.

Després d’haver sigut bloquejat en la xarxa social per Seguí, un compte vinculat al partit ultra abunda en la discussió: “Si ens acuses d’alguna cosa, dis-ho obertament”. I afig: “Qui va destapar tot això va ser José Luis, si no arriba a ser per ell hui no hi hauria cas, però tu intentes apropiar-te de tot el mèrit de manera mesquina”. El líder ultra destaca a més que la seua faena com a lletrat de la menor l’ha feta gratuïtament i “fins i tot pagant el procurador”.

A més, l’acusació particular i la popular s’han encreuat retrets sobre les estratègies judicials respectives. “Altres van ser els que van denunciar la vicepresidenta sense proves i es va arxivar”, assegura Roberto en un comunicat en referència a la denúncia inicial de l’associació de Cristina Seguí, el lletrat de la qual és el penalista Pablo Delgado. “Va ser una estratègia processal diferent i tan bona com qualsevol”, contesta Seguí, que rebla: “No s’equivoquen vostés d’enemic”.

Finalment, després d’un recurs, l’Audiència Provincial de València va ordenar al titular del Jutjat d’Instrucció número 15, el magistrat progressista Vicente Ríos, investigar l’expedient intern del departament que dirigeix Mónica Oltra, encarregat dels centres de menors, per a desacreditar pretesament el testimoniatge de l’abusada.

L’instructor, després d’interrogar com a investigats nombrosos càrrecs de la conselleria, ha sol·licitat al TSJ-CV que impute Oltra, una victòria indiscutible per a les acusacions. No obstant això, no semblen haver digerit amistosament una ofensiva judicial que ha col·locat els personatges de l’enfrontada galàxia ultra en el centre del debat públic.

A manera de tercera pota, Vox també s’ha sumat a la causa com a acusació popular, propiciant que tot l’espectre de l’extrema dreta hi estiga personat. Així doncs, des de l’extrema dreta parlamentària del partit de Santiago Abascal, passant per l’associació de Cristina Seguí (cofundadora de Vox, però allunyada del partit per dissensions internes), fins a la ultradreta extraparlamentària piloten les estratègies judicials respectives.

A més, un altre advocat ultra ha aparegut col·lateralment en escena. L’exfalangista Juan García Sentandreu (del sector dissident de Vox a València) representa Cristina Seguí en una denúncia interposada contra Oltra i contra diversos alts càrrecs de la Generalitat Valenciana per no haver-li permés accedir a una roda de premsa de la vicepresidenta.

Més enllà de les acusacions personades en el cas, Mónica Oltra ha contraatacat aquesta setmana en la sessió de control de les Corts Valencianes, exhibint una fotografia en què es veu Cristina Seguí, l’expresident Francisco Camps i Alberto de Rosa, directiu de la multinacional de la sanitat privada que va oferir faena a la menor. Camps, de la seua banda, treballa en el despatx de Pablo Delgado, el penalista que representa l’associació de Seguí i l’expresident mateix de la Generalitat Valenciana en les causes per presumpta corrupció que li queden pendents. Per part seua, Alberto de Rosa és germà d’un exconseller de Camps i exportaveu del Consell General del Poder Judicial Fernando de Rosa, i de la presidenta de l’Ateneu Mercantil de València, Carmen de Rosa, que va acollir un acte en què, segons Oltra, es va fer “una exhibició grollera” de la víctima d’abusos.

La dirigent de Compromís, sostenint des del seu escó la fotografia de la trobada entre Seguí, Camps i De Rosa en l’estació d’Atocha de Madrid, va deixar caure que “en tota cacera política cal seguir el rastre dels diners”.