Unides Podem deixa al límit l’esmena per a salvar el personal d’À Punt

El pròxim ple de les Corts Valencianes serà de vital interés per a la televisió pública valenciana. Entre el 21 i el 23 de desembre, el parlament autonòmic decidirà si dona un marge de tres anys a À Punt per a mantindre la seua plantilla en les condicions actuals o si el dia 1 de gener prop d’un centenar de persones hauran d’abandonar la cadena pública.

La decisió podria haver-se resolt dijous mateix en la comissió d’Economia i Pressupostos, que debat les esmenes presentades a la Llei d’acompanyament, però l’abstenció d’Unides Podem força que el text presentat pel PSPV i Compromís arribe “viu” a l’últim ple de l’any. Socialistes i valencianistes van acordar ampliar la moratòria a la disposició que estableix que À Punt no pot gastar més d’un terç del seu pressupost en personal, una xifra que incompleix des dels inicis de les emissions i que ja es va resoldre amb una moratòria.

Aquest embolic només té dues eixides: o dotar de més pressupost l’ens públic o prescindir dels treballadors fins a quadrar els comptes amb la fórmula que Ciutadans va introduir en la llei, amb el suport dels partits del Pacte del Botànic. La primera qüestió no entra en les previsions del Consell i la segona embrutaria la imatge d’un executiu progressista que va tindre com a bandera electoral la recuperació del servei públic d’informació en valencià.

No obstant això, les tres potes del Botànic van acordar en les Corts incrementar els ingressos de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a través de la subvenció directa –que emana de presidència– i introduir alguns contractes de publicitat institucional des de les conselleries de Territori, Economia Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica, que sumen 2,6 milions d’euros a les previsions de la cadena pública.

“La moratòria no és la solució definitiva”

Unides Podem vol pressionar la resta dels socis per eliminar la limitació de personal de l’ens públic o augmentar-la fins un punt que consideren raonable, pròxim al 40%. Segons expliquen fonts del grup parlamentari, “la moratòria no és la solució definitiva” i creuen que, per evitar l’estructura faraònica a què va arribar l’extinta Canal 9, el Consell té altres mecanismes de revisió. “El personal ha de consolidar els llocs de treball”, actualment, 469, una xifra que supera notablement els 376 que ha aprovat Hisenda. Així doncs, Unides Podem esgotarà el termini de negociació de pressupostos perquè els seus socis flexibilitzen la despesa en la televisió pública.