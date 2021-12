La Unió de Periodistes Valencians traça la memòria de les quatre dècades dels Premis Llibertat d’Expressió

“Aquests premis són necessaris perquè els professionals que hem sigut represaliats puguem continuar exercint”, ha assegurat la fotoperiodista Mireia Comas, detinguda en aplicació de la ‘llei mordassa’ mentre exercia la seua faena, distingida amb el Premi Llibertat d’Expressió, en representació de tots els professionals gràfics multats o jutjats, que atorga la Unió de Periodistes Valencians.

La presidenta de l’associació majoritària d’informadors valencians, Noa de la Torre, ha lamentat que els premis, de què enguany es compleixen 40 anys, “desafortunadament encara tenen tota la vigència” i ha reivindicat la “derogació total i no parcial” de la ‘llei mordassa’. “El de Mireia Comas és només un exemple dels efectes de la ‘llei mordassa’ contra les persones professionals de la informació i, per extensió contra la llibertat d’expressió i el dret a informar. Cada vegada més sovint coneixem casos de periodistes detinguts, colpejats o processats”, ha advertit Noa de la Torre.

La fotoperiodista Mireia Comas ha relatat la seua detenció a les mans dels Mossos d’Esquadra mentre cobria un desnonament. “Aquests fets puntuals com una detenció o una denúncia afecten molt més del que et pots imaginar”, assegura Comes, que ha destacat “l’ansietat i l’angoixa” que aquesta mena de processaments provoquen en els fotoperiodistes que els han patit.

La fotògrafa, especialitzada en reportatges documentals allà on la massa de periodistes no sol acudir, ha criticat el “poder discrecional” que la ‘llei mordassa’ atorga als uniformats i que genera “conflicte i enfrontaments”. “El 13 d’octubre de 2020 aquest enfrontament, en el meu cas, va acabar amb una detenció en què s’inventen un atemptat contra l’autoritat”, ha relatat.

La Unió de Periodistes Valencians ha presentat divendres el documental Història d’una lluita, produït per Taller Mediàtic, que repassa la trajectòria històrica dels Premis Llibertat d’Expressió en una gala de lliurament del guardó a la fotoperiodista Mireia Comas en La Nau. A més, en l’acte també s’ha presentat el llibre 40 anys de la Unió de Periodistes Valencians. Cròniques per a un aniversari (Vincle, 2021), en què una quarantena d’autors, informadors i fotògrafs, repassen la trajectòria de l’associació.

Tant el llibre com el documental repassen la trajectòria de la Unió de Periodistes, des de l’intent de colp d’estat del 23F a València fins al tancament de Canal 9 o el naixement d’À Punt, a més de fites històriques com la censura de l’exposició Fragments. Amb el testimoniatge de desenes de periodistes i fotògrafs de diverses generacions, el projecte per l’aniversari dels Premis Llibertat d’Expressió repassa les fites principals de la censura a què s’ha enfrontat la professió, així com els reptes per al futur en un context de precarietat galopant.

La presidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre, ha explicat que el documental dona veu a la primera generació de periodistes en democràcia, que es van enfrontar als atacs a la llibertat d’expressió, en forma de querelles i agressions. “Les veus protagonistes expliquen la història del periodisme valencià i apunten el periodisme que volem per al futur”, ha dit Noa de la Torre.