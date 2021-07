El vaixell ‘Sea-Watch 3’ salpa del port de Borriana al rescat de migrants a la Mediterrània

Després d’unes setmanes de reparacions en el port de Borriana, autèntica rereguarda terrestre dels vaixells de rescat de migrants en la Mediterrània central, el Sea-Watch 3 ha salpat de nou a alta mar, segons ha anunciat l’ONG L’Aurora-Grup de Suport. L’embarcació és propietat de l’ONG Sea-Watch i ha posat rumb la Mediterrània central, la zona més mortífera per als migrants que intenten arribar a les costes europees des de Líbia.

L’Aurora-Grup de Suport recorda el “gran calat” de la crisi humanitària dels migrants: “Només el dia 20 de juliol es van comptabilitzar 36 morts, i més de 500 devolucions en calent”. L’ONG critica l’“incompliment de la normativa internacional en aquestes devolucions” i la “cooperació de les milícies líbies, el país de les quals no respecta els drets humans, i és considerat un estat fallit”.

“Europa”, abunda L’Aurora-Grup de Suport, “està condemnant als refugiats a la barbàrie”. “Un fet que reforça aquesta afirmació és la renovació de l’acord de cooperació migratòria entre Itàlia i Líbia, país que ha arribat a disparar i a envestir refugiats que fugien travessant la Mediterrània”, afig.

“Tot això”, remarca l’ONG, “sense oblidar la corrupció, les tortures, les violacions i les morts sistemàtiques en els centres libis de detenció de refugiats, segons mitjans de comunicació internacionals i entitats humanitàries”.

Concessió administrativa en el port de Borriana

Els activistes que presten ajuda en el port de Borriana a les ONG dedicades al rescat de migrants també han tornat a demanar que s’agilite la concessió administrativa per a crear un espai en el recinte portuari per a l’emmagatzematge dels estris dels vaixells mentre es duen a terme les tasques de manteniment, així com les tasques logístiques. “Aquesta necessitat s’ha acrescut després dels recents robatoris que han patit les entitats humanitàries en el moll borrianenc”, postil·la L’Aurora-Grup de Suport.

L’ONG ha coordinat amb altres organismes humanitaris de rescat els contactes amb les administracions implicades per a la creació del Centre de Suport a les ONG de Rescat a la Mediterrània (Cesormed). L’Aurora-Grup de Suport ha celebrat diferents reunions amb autoritats públiques, com el regidor de Poblats Marítims de Borriana, Vicent Aparisi, la directora de Ports de la Generalitat Valenciana, María Luisa Martínez i la sotsdirectora, María Pilar Álvarez.

L’objectiu consisteix a obtindre un contracte d’arrendament de sòl portuari “o una fórmula equivalent, amb què poder cobrir les necessitats de les ONG de rescat humanitari”. El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha assegurat que el seu departament invertirà 100.000 euros per a les noves dependències. Així doncs, la Generalitat Valenciana ha propiciat l’exempció total de les taxes portuàries per a l’activitat de les ONG, tal com preveu la Llei de pressupostos per a l’exercici 2021.