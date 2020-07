València accelera la implantació de l’alcalde de nit per a vetlar pel compliment de les normes sanitàries en els locals d’oci nocturn

L’alcalde o alcaldessa de nit, figura implantada en unes quantes ciutats europees per ordenar l’oci nocturn i evitar les friccions que pot ocasionar amb el veïnat, també mediarà per al compliment de les mesures de sanitat adequades per a previndre l’expansió del coronavirus.

Unes tasques que “en breu posarem en marxa”. Així ho plantejarà dilluns l’alcalde de València, Joan Ribó, en sengles reunions que mantindrà amb els responsables de la Coordinadora d’Hostaleria dels barris de la ciutat, i de FOTUR (Federació d’Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana).

L’alcalde Joan Ribó va anunciar dimarts aquesta reunió i va insistir en la necessitat d’avaluar la situació de propagació del virus en l’àmbit de l’oci nocturn “per prendre les decisions que calga per a salvaguardar la salut de la ciutadania”, i a les mesures proposades amb anterioritat ha incorporat la figura de l’Observatori de l’Oci (conegut com a “alcalde o alcaldessa de nit”) impulsada des de la Regidoria d’Espai Públic.

“En l’Ajuntament volem treballar aquest tema activament”, ha assegurat el primer edil, i ha recordat que ja va parlar amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, “per frenar els contagis”. “Per descomptat, el cap del Consell és qui ha de prendre la decisió”, va afegir Joan Ribó, i va aclarir que la seua voluntat “és abordar la situació que viu actualment aquest sector i garantir la seguretat ciutadana”.

Joan Ribó va recordar que l’adopció de mesures preventives en l’àmbit de l’oci de València “ha d’anar acompanyada també en altres municipis, perquè no tindria sentit derivar els clients de l’oci d’una localitat a una altra. L’objectiu és controlar i minimitzar la pandèmia”.

L’alcalde va explicar que es reunirà dilluns amb membres de la Coordinadora d’Hostaleria, amb qui ja havien parlat de la possibilitat de crear l’Observatori de l’Oci, i amb representants de FOTUR, ha concretat.

“Nosaltres treballarem per rebaixar el percentatge de contagis de COVID-19 en els locals d’oci nocturn, i treballarem en aquesta direcció, i amb la finalitat d’aconseguir en aquests establiments les mesures de seguretat fonamentals”, va afegir l’alcalde, que també va recordar que la implantació de la figura esmentada per a millorar la convivència entre les persones que gaudeixen de l’oci nocturn i del veïnat dels llocs pròxims a aquests establiments ja es va plantejar en el mandat anterior de l’actual equip de govern. Ara, va concloure, “l’alcalde o alcaldessa de nit tindria més competències, però sempre com a mediador”.