València activarà les càmeres de control de vehicles en el centre el 18 d’octubre i començarà a multar l’1 de desembre

L’entrada en vigor de la primera àrea de prioritat residencial (APR) de València ja té un calendari concret per a l’entrada en vigor. Aquest espai se situa en la zona més cèntrica i monumental de la ciutat, per la qual es controlarà l’accés de vehicles motoritzats mitjançant càmeres de control de matrícules, de manera que tot el que no estiga autoritzat a circular-hi rebrà una sanció.

Una iniciativa que es va aprovar per votació en els pressupostos participatius i que va en la línia de la nova normativa que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a establir zones de baixes emissions.

Les càmeres estan instal·lades al carrer de la Corona des del carrer de Guillem de Castro; al carrer de Salvador Giner en l’accés des de la plaça del Portal Nou; al carrer del Salvador en la cruïlla amb el carrer dels Trinitaris; a la plaça del Mercat a l’altura del carrer del Trench i a l’eixida del pàrquing del Mercat Central en el gir cap al carrer de la Boatella.

En concret, segons han informat fonts de la Regidoria de Mobilitat, serà a partir del dilluns 18 d’octubre que s’activen les càmeres, que començaran a funcionar en format informatiu. D’aquesta manera, tot el que accedisca a la zona delimitada sense estar autoritzat rebrà un avís de l’Ajuntament, encara que no comportarà sanció econòmica. En aquesta mateixa data s’instal·larà la senyalització que marca les entrades i les eixides de l’APR, que indicarà de manera inequívoca que s’accedeix a una zona en què la circulació només està permesa als vehicles autoritzats.

Quant a les multes, començaran a tramitar-se a partir de l’1 de desembre, amb una quantia de 100 euros, que es reduirà en un 50% per pagament immediat.

La comunicació als autoritzats que van sol·licitar l’accés a l’APR ha començat a fer-se aquesta mateixa setmana a través del correu electrònic que van facilitar en el moment del registre.

Està previst que durant la setmana vinent tots els sol·licitants, siguen particulars o persones jurídiques (comerços, entitats o empreses que entren entre els possibles autoritzats) hagen rebut la comunicació de l’alta i les claus per a gestionar la seua autorització i permisos puntuals per a altres vehicles mitjançant l’aplicació mòbil de l’APR o en la pàgina web d’aquesta.

Aquesta comunicació de l’alta es fa de manera individual i manualment, de manera que els tècnics municipals puguen fer una última validació de la sol·licitud. Per aquest motiu les autoritzacions arribaran al correu electrònic del 100% dels interessats gradualment en els pròxims dies, i sempre abans del dia 18 d’octubre.

A partir d’aquest dia, els tècnics municipals atendran les persones físiques o jurídiques sol·licitants que no hagen rebut resposta en el seu correu (es recomana consultar també la carpeta del correu brossa per si el proveïdor del servei hi haguera redirigit la comunicació), siga afirmativa o sol·licitant l’aportació de la documentació preceptiva. Per a qualsevol incidència sobre aquest tema es pot tocar al telèfon 010.

A més dels vehicles ja registrats de les persones autoritzades, segons la seua naturalesa l’APR els permet gestionar un nombre determinat d’entrades de vehicles de lliure disposició que es podrà tramitar cinc dies abans o cinc després per evitar la sanció. Una gestió que podran fer amb l’aplicació APR València ja disponible en Google Play per als dispositius Android i en l’Apple Store per als Apple iOS.

En aquestes apps, així com en el web municipal a partir del 20 d’octubre (http://smobilitat.valencia.es/apr-web/index.html) les persones usuàries, després d’identificar-se mitjançant el NIF/NIE i la seua clau d’accés (facilitada en el correu que els comunica l’alta de la seua autorització), podran saber els vehicles registrats a nom seu amb dret d’accés a l’APR i la seua validesa temporal i gestionar les entrades dels seus vehicles de lliure disposició.

4.400 sol·licituds gestionades

Gestionar totes les sol·licituds i comprovar la validesa dels certificats presentats ha suposat una enorme faena per part dels tècnics municipals. Per a fer-se’n una idea de l’escala, cal valorar que hui dia s’han revisat 1.818 sol·licituds d’accés per part de persones empadronades en l’àrea; 1.248 d’empreses que duen a terme activitats en la zona; o 852 de persones arrendatàries d’habitatges o aparcaments, encara que no empadronades; per esmentar només les xifres més significatives.

En total suposen més de 4.400 sol·licituds, de les quals el 75% ja han rebut l’autorització de la Regidoria de Mobilitat Sostenible.

S’hi han afegit automàticament els 3.087 taxis de la ciutat, i els vehicles d’emergències estan exempts de registre, per la qual cosa podran circular-hi sense necessitat d’autorització.