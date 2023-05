València acull 700 rectors d'universitats de 14 països per a debatre sobre el futur de l'educació i la investigació

València acull des d'aquest dilluns la cinquena Trobada Internacional de Rectors Universia, un dels fòrums universitaris amb major participació. Durant tres dies 700 rectors d'universitats de 14 països, que representen 14 milions d'estudiants, debatran en la capital valenciana sobre el paper de les institucions acadèmiques en els canvis socials, a través de qüestions com la formació contínua, la intel·ligència artificial o la mobilitat internacional.

La trobada s'inaugura aquest dimarts amb el president del Govern, Pedro Sánchez, la presidenta de Banc Santander i Universia, Ana Botín, i el rector de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), Enrique Grave, a més del ministre d'Universitats, Joan Subirats, i desenvoluparà els debats i activitats fins al dimecres 10 de maig. En finalitzar la trobada, els rectors subscriuran una declaració conjunta amb els compromisos adoptats.

El fòrum s'estructurarà sobre tres eixos temàtics: 'Acompanyant la formació al llarg de la vida', 'Impulsant l'emprenedoria i la Innovació' i 'Fomentant les xarxes i la interconnexió'. Entre els ponents està el científic de la computació Tim Berners-Lee, el pare de la World Wide Web; l'exsecretari del Tresor del president dels EUA Bill Clinton i economista en cap del Banc Mundial, Larry Summers; el premi Príncep d'Astúries a la Investigació Científica 2006, Ignacio Cirac, o la responsable de l'estratègia d'investigació d'IA conversacional en Google AI, Pilar Manchón. Sota el lema ‘Universitat i Societat’, la trobada busca convertir-se en un espai de debat que aborde “les claus que convertiran de nou a la universitat en motor de progrés per a la societat i el creixement sostenible”, apunten des d'Universia.

El ministre d'Universitats ha valorat aquest dilluns el paper de les cinc universitats públiques valencianes: “Crec que el fet que aquesta cimera es realitze a València demostra la capacitat i la força del sistema universitari valencià”, ha apuntat. Subirats considera que la trobada serà un espai en què plantejar qüestions com afavorir la mobilitat acadèmica de l'estudiantat i del professorat, aprofundir en la col·laboració en temes de docència o d'investigació, que Espanya portarà a la pròxima cimera de caps d'Estat de la Comunitat d'Estudis Llatinoamericans i del Carib. El ministre ha destacat que Espanya pretén aprofitar la presidència del Consell de la Unió Europea per a plantejar aquestes qüestions en la cimera, que se celebrarà al juliol, i ha indicat: “Està en joc un gran canvi geoestratègic a nivell mundial, on el coneixement i la ciència i la tecnologia juguen un paper molt important”.