València adquireix per dret de tanteig un edifici que permetrà sumar 12 habitatges nous al parc públic

El parc públic d’habitatge de l’Ajuntament de València sumarà de manera ràpida 12 immobles gràcies a l’aplicació del dret de tanteig exercit per la Regidoria d’Hisenda en virtut del qual s’ha adquirit un edifici complet en el número 10 del carrer del Compromís de Casp, al barri de la Raiosa.

Per acord de la junta de govern local del divendres 14 d’octubre es va aprovar adquirir de la finca composta per 12 cases, 11 places d’aparcament i un traster, propietat de la mercantil Inversions Rams SL, mitjançant l’exercici del dret de tanteig, en virtut del conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb data 9 de setembre de 2021, així com autoritzar i disposar la despesa que comporta l’adquisició de l’immoble, que ascendeix a 2.250.000 euros, més 90.000 euros en concepte d’IVA al tipus del 4%, amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de València per a l’exercici actual.

El dret de tanteig i retracte permet a l’Ajuntament de València que, en cas que un gran tenidor o entitat bancària posen a la venda una sèrie d’habitatges, la ciutat puga adquirir-los abans que un fons d’inversió, amb les mateixes condicions i al mateix preu.

Aquesta no és l’única via que té oberta el Govern municipal per a aconseguir incrementar el parc públic d’habitatges, una de les qüestions que més dificultats està tenint per a posar en marxa.

A més, l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Habitatge, ja ha comunicat a la Generalitat fins a huit solars municipals repartits per la ciutat on es vol dur a terme diferents promocions d’habitatge a través de tres mecanismes: la construcció directa de 200 habitatges públics des de l’Ajuntament mateix, l’edificació de 180 cedint parcel·les a promotores i la promoció de 48 pisos més mitjançant la cessió de sòl a cooperatives d’habitatge. Totes les promocions seran de lloguer assequible.

El Consistori busca finançar part de la promoció pública d’habitatge amb fons europeus i tramitar la cessió de sòls tant a promotores com a cooperatives mitjançant l’Entitat Valenciana de Sòl i Habitatge (EVha), dependent de la Conselleria d’Habitatge. L’EVha gestiona programes adscrits al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern central, una de les línies de la qual es dirigeix a nou habitatge de lloguer social en edificis energèticament eficients.