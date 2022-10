València busca idees per a enjardinar un corredor verd de quatre quilòmetres entre Vara de Quart i el Parc Central

L’Ajuntament de València ha convocat un concurs d’idees per a dissenyar el futur corredor verd València Sud, el nou espai que sorgirà dels terrenys que queden alliberats una vegada es produïsca el soterrament dels accessos ferroviaris des de la V-30 fins a l’estació de Joaquín Sorolla.

Està previst que tinga una longitud de quatre quilòmetres, ja que connectarà la vora sud del Parc Central amb el polígon de Vara de Quart. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, destaca la importància d’aquest projecte, que “marcarà el futur de la ciutat aprofitant que s’eliminarà la cicatriu ferroviària que divideix en dos els barris del sud de la ciutat”.

El concurs d’idees que es convoca ha de proposar solucions per al disseny d’aquest corredor verd que al llarg de quatre quilòmetres afectarà 85 hectàrees de terreny i huit barris de la ciutat: la Raiosa, la Creu Coberta, el Camí Reial, Sant Marcel·lí, Sant Isidre, Vara de Quart, Russafa i Malilla.

L’objectiu és generar un gran corredor verd que enllace el Parc Central amb el polígon de Vara de Quart en el que serà, segons Sandra Gómez “el pla més ambiciós després del concurs que en el seu moment es va fer per al disseny del Jardí del Túria; ha arribat el moment dels barris del sud”.

El concurs d’idees es desenvoluparà en una única fase i, una vegada estiga obert el termini, hi haurà 60 dies per al lliurament de propostes. En un termini màxim de dos mesos es pronunciarà el jurat i l’equip seleccionat tindrà 12 mesos per a redactar i lliurar el pla mestre del projecte. El premi per al projecte guanyador del concurs serà de 15.000 euros. També tindran recompensa econòmica els projectes que queden en segon i tercer lloc en el concurs, amb una dotació de 10.000 i 5.000 euros, respectivament. Entre els requisits del concurs s’especifica que l’equip redactor ha de ser multidisciplinari, amb professionals de l’arquitectura, l’enginyeria, el paisatgisme, el patrimoni cultural i la perspectiva de gènere.

En paraules de la vicealcaldessa Gómez, aquest futur corredor “renovarà tota la façana sud-oest de la ciutat substituint la planxa de vies ferroviàries per una gran zona verda”. Gómez ha explicat que “acabar amb la cicatriu ferroviària havia de tindre el seu dia després” en al·lusió a aquest projecte per al qual ara es convoca el concurs.

El projecte afecta nou barris de la ciutat “en què resideix el 20% de la població de València”. Entre els objectius del pla esmentats per la regidora de Desenvolupament Urbà, destaquen la protecció del patrimoni cultural amb la recuperació d’edificis industrials que en l’actualitat estan abandonats; la consolidació del model de ciutat 15 minuts; el disseny d’un eix verd que minimitze l’ús del vehicle privat; la gestió del sòl al més sostenible i eficient possible per a l’Ajuntament des del punt de vista econòmic i la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny urbanístic. La vicealcaldessa assenyala que amb el disseny d’aquest corredor l’increment de zona verda en aquesta part de la ciutat serà entre un 12% i un 15%.

El jurat que decidisca el projecte guanyador estarà presidit per la delegada de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i comptarà amb representació del Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports així com diversos representants de l’equip tècnic municipal i especialistes en perspectiva de gènere.

El concurs s’obrirà previsiblement al llarg de la setmana que ve. Els candidats tindran un termini de 60 dies per a presentar les seues propostes i després, en un màxim de dos mesos, es produirà la decisió del jurat. Posteriorment, el guanyador del concurs tindrà un termini de 12 mesos per a presentar el projecte definitiu.