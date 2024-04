El València CF podrà recuperar l’edificabilitat sense condicions si Catalá no aprova el pla del nou estadi abans d’agost

“Suspendre l’atorgament de llicències d’edificació d’obres de nova planta, a l’empara del que es preveu en l’article 68 del Trlotup, en els àmbits declarats en el punt cinqué d’aquest acord com a estratègics de qualificació urbana, únicament respecte de les parcel·les amb aprofitament lucratiu privat a què el Pla ATE assigna un ús dominant residencial o terciari que se situe tant en la zona A (antic Mestalla) com en la zona B (Corts Valencianes), fins que es publiquen i entren en vigor les fitxes de gestió adaptades a les determinacions d’aquesta proposta d’acord. Tot això sense perjudici de les competències que també corresponen a l’Administració local”.

L’acord del Govern valencià pel qual es va decretar la caducitat anticipada de l’actuació territorial estratègica (ATE) del València CF es pronuncia així en l’apartat seté. Les sentències recents del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avalen la decisió de l’anterior executiu autonòmic del PSPV, Compromís i Unides Podem i, per tant, validen aquest acord (document complet al final de la informació) que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 3 d’agost de 2022.

Per mitjà d’aquest decret quedaven suspeses les llicències per a alçar els nous edificis vinculats a l’edificabilitat que atorgava l’ATE al club, això és, els 40.000 metres de terciari de l’avinguda de les Corts Valencianes i els 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial i de 14.000 més de terciari en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó, fins que l’Ajuntament aprovara “les fitxes de gestió adaptades a les determinacions d’aquesta proposta d’acord”.

No obstant això, les denominades fitxes urbanístiques que estableixen unes condicions de compliment obligat perquè el club puga anar recuperant els drets urbanístics no s’han aprovat en el ple municipal, malgrat haver superat fa mesos la fase d’al·legacions per la falta d’acord del PP amb la resta de les forces polítiques, incloent-hi els seus socis de Govern de Vox.

En virtut d’aquestes fitxes la tramitació de les quals va iniciar el gener del 2023 l’anterior executiu municipal de Compromís i el PSPV, el València CF només podia recuperar el terciari de l’avinguda de les Corts Valencianes una vegada abonara a l’Ajuntament els 9,8 milions d’euros del cost del pavelló esportiu de Benicalap, podria tramitar el programa d’actuació integrat (PAI) del vell Mestalla una vegada iniciades les obres i tornaria a disposar dels 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial i de 14.000 més de terciari en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó una vegada finalitzades les obres del nou estadi.

El problema, segons han confirmat a elDiario.es fonts de tota solvència, és que el decret estableix un termini de dos anys per a aprovar les fitxes urbanístiques. Superat aquest termini, que, a més, segons asseguren les mateixes fonts, és improrrogable, el club podria presentar a l’Ajuntament el PAI i aquest estaria obligat a tramitar-lo, cosa que implicaria que podria recuperar els drets que establia l’ATE, però sense els condicionants que li imposen les fitxes urbanístiques.

Així ho estableix l’article 68 del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge a què es refereix l’acord del Consell: “L’administració promotora del pla podrà acordar la suspensió de la tramitació i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició, per a àmbits determinats, amb la finalitat de facilitar l’estudi o la reforma de l’ordenació urbanística. La suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini s’interromprà, amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de pla. Després de l’exposició al públic d’un pla en tramitació, es reprendrà la suspensió, o s’iniciarà si no s’haguera adoptat amb anterioritat, fins que es complete el termini de dos anys màxim”.

D’aquesta manera, l’alcaldessa de València, María José Catalá, té fins al ple del mes de juliol per a arribar a un acord amb el PSPV o amb Compromís (o amb tots dos) per a poder aprovar les fitxes urbanístiques en el ple si no vol exposar-se que el club dirigit per Peter Lim opte per recuperar i rendibilitzar tots els seus actius sense necessitat d’abonar el poliesportiu o de finalitzar el nou estadi. Una papereta difícil que potser explica el seu nerviosisme una vegada es va fer pública la sentència que avalava la caducitat de l’ATE. En aquell moment va anunciar una junta de portaveus per a tractar el tema de les fitxes i va instar el PSPV i Compromís a aprovar-les tenint en compte que són les que tots dos partits van acordar.

No obstant això, tal com ja han avançat públicament tots dos partits, no hi donaran el seu suport si no tenen abans una còpia del conveni que se li plantejarà al club i que estableix les condicions que ha de complir el nou estadi, així com les condicions en què l’Ajuntament podrà utilitzar-lo. Catalá va anunciar fa mesos que només negociaria el conveni una vegada el València CF tinga les obres avançades, però tant Compromís com el PSPV consideren que això implica validar l’últim projecte que va presentar el club, que consideren de mínims (la coberta només cobreix un 75% de la graderia i el pàrquing és insuficient), i que, per tant, les fitxes urbanístiques i el conveni han d’anar de bracet i firmar-se abans de la represa de les obres. Les posicions estan distanciades, l’alcaldessa no mou fitxa i el temps corre a favor del màxim accionista, Peter Lim.