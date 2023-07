El València CF remet a la Federació el seu pla financer per a acabar el nou estadi amb vista al Mundial del 2030

La candidatura de València com a seu potencial del Mundial del 2030, sempre que Espanya siga finalment l’escollida per la FIFA juntament amb Portugal i el Marroc per a organitzar la competició, continua fent passos avant. Fonts del Govern valencià i del València CF han informat elDiario.es que fa un parell de setmanes es va remetre a la Federació Espanyola de Futbol (FEF) documentació relacionada amb aspectes organitzatius en el nou estadi i amb el pla financer del club per a acabar les obres.

Encara que des de la FEF han comentat a aquest diari que finalment la FIFA ha ajornat tres mesos la publicació de les condicions concretes que hauran de complir les ciutats i els seus estadis, que s’havien d’haver fet públiques el juny, s’ha traslladat a les 15 possibles seus, de les quals eixiran les 11 que finalment acolliran partits del Mundial, que se cenyisquen a les exigències que l’organisme internacional ha sol·licitat per al Mundial 2026 dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, ja que les diferències seran mínimes.

En aquesta línia, a través de la candidatura de la ciutat en què també estan implicats l’Ajuntament i la Generalitat, el club va fer arribar a la FEF plànols del nou estadi en què especifica la ubicació de les instal·lacions requerides per la FIFA, per exemple, sales per a situar voluntaris i periodistes, així com detalls de les retransmissions sobre la posició de les càmeres de televisió.

També han remés tota la documentació financera amb què el club preveu fer front als 120 milions d’euros que costarà acabar les obres que ja estan 14 anys parades, en concret, els 80 a 105 milions corresponents al fons CVC, ja en la caixa del club, les línies de crèdit de CaixaBank (15 milions) i de Rights and Media Funding Limited (15 milions) i els actius immobiliaris que el club posaria en el mercat, sempre que se signe el conveni urbanístic amb l’Ajuntament de València.

Entre aquests actius destaca l’actual edifici d’oficines del club situat al carrer del Misser Mascó (aquest no vinculat al conveni), els 41.700 metres quadrats de sòl terciari situats al costat del nou estadi, pels quals s’ha interessat Atitlan, a més dels terrenys del Mestalla a l’avinguda d’Aragó: 30.000 metres quadrats de sòl terciari i 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial, és a dir, per a construir-hi habitatges.

Des del club han insistit que faltaria aportar a la FEF el conveni urbanístic signat amb l’Ajuntament com a garantia que es podrà disposar de tots els aprofitaments urbanístics com a garantia que es podrà finalitzar el nou estadi. Si se signaren tots els compromisos amb la FEF i amb la FIFA perquè València siga una de les 11 seus del Mundial i el club no poguera acabar el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes davant qualsevol contingència, hauran de respondre les administracions, és a dir, la Generalitat i l’Ajuntament. No obstant això, segons les fonts consultades, hi ha hui dia plena confiança que el club podrà executar l’obra.

El València CF va sol·licitar setmanes arrere una reunió tècnica amb el nou Ajuntament governat pel PP de María José Catalá per a reprendre la signatura del conveni urbanístic que es va quedar encallat al final del mandat passat, un document en què s’inclouen les condicions, els terminis i les característiques que ha de complir el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes. Les fonts consultades tiren pilotes fora quan se’ls pregunta si hi ha hagut contactes entre tècnics de l’Ajuntament i del club, per la qual cosa no és descartable que a hores d’ara hi haja converses fora dels focus.

Sobre les negociacions amb Atitlan, que es van refredar abans de les eleccions passades, des del club han afirmat que continuen en marxa, però han preferit no donar detalls de l’operació fins que s’haja concretat. Tal com va informar en el seu moment aquest diari, la firma Atitlan de Roberto Centeno, gendre de Juan Roig, i Aritza Rodero, pretén obtindre la parcel·la de terciari situada al costat del nou estadi per fer-hi un hotel i un edifici d’oficines amb galeria comercial. L’operació reportaria al club uns 35 milions d’euros.