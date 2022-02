València crea un observatori per tallar els problemes derivats de l’oci i dels apartaments turístics

L’Ajuntament de València va constituir dilluns a petició de la Federació d’Associacions Veïnals l’Observatori de l’Oci i Turisme, un nou espai de treball “amb què volem aportar dades, i propostes per contribuir també des de l’oci a una València millor”, va explicar l’alcalde Joan Ribó durant la sessió constitutiva en l’Hemicicle Municipal, en què també va participar el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García.

“Treballem cada dia per aprofundir, per avançar en una València cada dia més inclusiva i més sostenible. Amb aquest Observatori volem aportar dades i propostes per a contribuir també des de l’oci en una València millor”, va assenyalar l’alcalde Joan Ribó durant la sessió constitutiva de l’Observatori de l’Oci i Turisme, celebrada en l’Hemicicle Municipal.

Amb aquesta posada en marxa, s’obri un període perquè els membres de la comissió permanent de l’Observatori consensuen i facen arribar les seues propostes per a la millora d’aquests dos sectors estratègics per a la ciutat. Es tracta d’una mesa de diàleg permanent amb les associacions veïnals i l’hostaleria per a resoldre els problemes derivats d’aquestes activitats econòmiques.

El ple de l’Ajuntament va aprovar una declaració institucional per a la creació de l’Observatori d’Oci i Turisme de la ciutat de València que, a causa de la pandèmia, ha vist retardada la seua posada en marxa. Aquest organisme s’entén com un espai de participació social, assessorament i col·laboració de les activitats relacionades amb l’oci i el turisme, que incidisquen en l’ús de l’espai públic, l’habitatge i la convivència veïnal en l’àmbit competencial i territorial del Consistori.

La creació de l’Observatori d’Oci i Turisme de València naix amb l’objectiu de “convertir-se en un espai de participació social, assessorament i col·laboració”, així com amb una composició representativa de les organitzacions socials i empresarials relacionades amb aquestes activitats. Així doncs, la dependència orgànica serà de l’alcaldia de València.

Dos sectors “importantíssims” per a la ciutat

L’alcalde Joan Ribó va assegurar durant l’acte de creació de l’Observatori que els sectors de l’oci i del turisme “són importantíssims dins del teixit econòmic de la ciutat de València, no sols pel que fa a la creació d’ocupació, també com a sector tractor d’altres activitats econòmiques i també, per descomptat, per l’impacte significatiu, bidireccional en la majoria dels casos, que té en l’àmbit de la cultura en sentit ampli”.

En aquest sentit, el màxim representant de la ciutat ha indicat que les experiències personals d’oci “es manifesten en activitats de naturalesa cultural, esportiva, recreativa, turística... que configuren subsectors rellevants de l’economia, que van arribar el 2019, en conjunt, a un 17,9% del producte interior brut i representen un 18,4% de l’ocupació total”.

L’alcalde va voler incidir que cal “aconseguir un equilibri que garantisca la sostenibilitat d’aquest sector i la seua compatibilitat, la seua coexistència, amb el benestar necessari dels veïns i veïnes i del bon ús dels espais públics que totes i tots habitem”, una qüestió capital que preocupa les organitzacions veïnals representades en l’Observatori. Per això, Ribó va insistir l’Observatori a “establir un diàleg permanent entre les associacions veïnals, empresarials i l’Administració pública”.

Ribó, que en el seu discurs va fer patent la seua preocupació per la guerra iniciada per Rússia i va mostrar la seua solidaritat amb el poble ucraïnés, va remarcar que s’ha de dissenyar “un projecte futur d’oci per a la ciutat”. “Haurem d’actuar amb pragmatisme, amb racionalitat, amb creativitat i amb empatia: amb una governança que possibilite un model d’oci, relacional, inclusiu, cocreatiu, sostenible i equilibrat. És necessària l’existència d’aquest Observatori que hui constituïm, per a disposar d’instruments que aporten la informació més gran possible per a ajudar a la presa de decisions, per a fer propostes i recomanacions i fer-ne el seguiment”, va finalitzar l’alcalde.

Els veïns demanen un centre de documentació

La presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals, María José Broseta, va prendre la paraula en l’acte de constitució de l’Observatori. En la seua intervenció, la dirigent veïnal va comentar que els efectes adversos del creixement accelerat del turisme es fan notar immediatament “en l’espai públic, en la neteja, en la contaminació, en l’habitatge, en el comerç local”.

Segons Broseta, la vida quotidiana de la ciutat comença a veure’s alterada seriosament per un enfocament obsolet: “Créixer i créixer sense atendre els efectes indesitjats com la sobresaturació de l’oferta de l’oci en l’espai públic, l’augment del preu de l’habitatge, l’expulsió de veïns i veïnes o l’especulació immobiliària”.

La presidenta de l’entitat veïnal va assegurar que “només en els últims tres anys han passat per registre d’entrada de l’Ajuntament les sol·licituds de més de 280 llicències per a hotels o apartaments turístics; en aquest temps només els habitatges amb ús turístic han crescut un 150% i molt pocs tenen alguna cosa semblant a una llicència d’activitat, mentrestant el preu de l’habitatge de lloguer ha augmentat un 40%”.

Broseta va demanar que aquest Observatori siga “el primer pas en aquest camí i esperem veure prompte en funcionament un centre de documentació que done compte, amb dades certes i rellevants, de la realitat social d’aquesta activitat econòmica tan important a la ciutat i alhora tan amenaçadora, un centre d’anàlisi i proposta perquè l’activitat turística ocupe el lloc que li correspon de manera enriquidora i creativa”.