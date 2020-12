València davant la transformació del seu centre històric: compte arrere per a convertir en zona de vianants les places de Bruges, la del Mercat i la de la Reina

L’any 2021 que està a punt de començar serà clau en la transformació del centre històric de València, ja que s’escometrà la reurbanització de dues de les seues places principals, es coneixerà el disseny definitiu de la de l’Ajuntament i es posaran en marxa les càmeres de control de vehicles.

La filosofia acordada tant per Compromís com pel PSPV va en la línia d’alliberar de trànsit tant les grans places del centre com les dels barris, i recuperar-les com a espais per als vianants.

En aquest sentit, segons han informat fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez, està previst que entre gener i febrer s’adjudiquen les obres de conversió en zona de vianants de les places de Bruges i del Mercat.

L’Ajuntament va aprovar el mes de juliol passat l’inici del procediment d’adjudicació per a contractar l’execució de les faenes, una tramitació que està en la fase final. El projecte l’ha redactat la unió temporal d’empreses (UTE) Quintana i Peñín. Aquesta intervenció té un pressupost de 8,3 milions d’euros.

Segons el projecte aprovat, en tota la plaça del Mercat es traurà a la llum tota la llamborda original situada sota l’actual asfalt i es combinaran les tonalitats i les grandàries del paviment de la resta de l’entorn en funció de la ubicació i si s’instal·la en zones per als vianants o transitables amb vehicles.

A més s’eliminarà l’actual arbratge de gran port situat en tota aquesta plaça i en lloc seu es plantaran palmeres, ja que permeten una visualització millor de l’entorn monumental, tret de la façana principal de la Llotja, que quedarà lliure d’obstacles visuals.

També es genera una petita graderia de quatre esglaons flanquejant les covetes de Sant Joan, un espai que també serà plenament accessible. La plaça de la Comunió de Sant Joan, situada darrere de l’església, quedarà convertida en zona de vianants i amb jocs infantils.

Pel que fa a la plaça de Bruges, destaquen les dues pèrgoles cobertes que s’instal·laran com a zones de descans amb ombra per dissimular els ascensors i els accessos a l’aparcament. Ambdues tindran plaques fotovoltaiques que permetran instal·lar carregadors de telefonia i dotaran d’energia elèctrica la Llotgeta.

La plaça de la Reina, a l’espera d’un recurs

Quant a la plaça de la Reina, l’inici de les obres està pendent d’una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) del Ministeri d’Hisenda, arran del recurs interposat a principis d’aquest mes per una de les empreses que va concórrer al concurs, en concret, Orthem-Guerola.

Si la resolució és favorable a l’Ajuntament, les obres s’engegaran de manera immediata, perquè la contractació de les faenes amb a l’UTE Edifesa-Collosa ja estava en la fase final. En cas contrari, dependrà del que dictamine el TACRC en la seua resolució.

Les obres de reurbanització de la plaça de la Reina suposen una inversió de 10,7 milions d’euros. Una vegada comencen les faenes, que es desenvoluparan per fases incloent-hi la remodelació completa de l’aparcament subterrani, es prolongaran entre 12 i 14 mesos. L’espai tindrà 115 exemplars arboris davant dels 53 actuals.

Les rampes de l’aparcament estaran disposades de manera lineal entrant a la plaça a la dreta, de manera que els vehicles que entren pel carrer de la Pau podran accedir directament al pàrquing i els que isquen de l’aparcament giraran pel carrer de la Mar.

La pavimentació evocarà l’alineació dels carrers i les illes històriques situades entre la catedral i els carrers de la Corretgeria i de Cabillers i identificarà mitjançant un paviment diferenciat el traçat de l’antiga muralla romana, així com d’una cripta.

Concurs d’idees de la plaça de l’Ajuntament i càmeres

També a principis de l’any 2021 està previst que es licite el concurs d’idees que ha de definir el disseny definitiu de la plaça de l’Ajuntament. El procés tindrà un pressupost pròxim a 400.000 euros.

Una vegada s’aprove, hi haurà un termini d’uns sis mesos perquè els despatxos d’arquitectes interessats presenten els seus projectes bàsics. Una vegada passat aquest primer termini, el jurat (compost per arquitectes i urbanistes, entre altres experts) seleccionarà cinc propostes, que seran exposades i defensades pels seus autors. D’aquestes, eixirà la guanyadora, que tindrà sis mesos més per a presentar el projecte definitiu de reurbanització.

La reforma de la plaça de l’Ajuntament ja va passar per un procés de consulta ciutadana en què van participar 1.800 persones de tots els districtes de la ciutat, dels quals un 70% ni viuen ni treballen en la zona. En la fase de propostes van col·laborar 700 persones i 33 entitats (falles, associacions veïnals, comerciants, arquitectes, ecologistes i associacions en favor de la igualtat).

Entre els criteris principals va destacar la idea que la plaça ha de tindre més elements de jardineria, més zones de descans amb ombres i mobiliari adequat, com ara bancs amb suport, ha de disminuir els elements que obstaculitzen el trànsit per als vianants (terrasses, vehicles estacionats, elements publicitaris) i ha d’emfatitzar la imatge arquitectònica del conjunt.

Finalment, està previst que el sistema de control d’accés de vehicles a Ciutat Vella mitjançant un sistema de càmeres de lectura de matrícules comence a funcionar de manera efectiva, és a dir, amb sancions, a partir del pròxim mes d’abril, tal com va informar fa poc l’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

Els dispositius estan instal·lats al carrer de la Corona des del carrer de Guillem de Castro; al carrer de Salvador Giner en l’accés des de la plaça del Portal Nou; al carrer del Salvador en la cruïlla amb el carrer de Trinitaris; en la plaça del Mercat a l’altura del carrer del Trench i a l’eixida del pàrquing del Mercat Central en el gir cap al carrer de la Boatella.

Els vehicles que circulen per l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord hauran de tindre una autorització d’accés, circulació i estacionament en aquesta zona. Els taxis i altres mitjans de transport regular, com els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), no necessitaran cap autorització per a transitar per aquest espai.

Les bicicletes, els cicles de transport de persones o mercaderies i vehicles de mobilitat personal (VMP) també podran circular lliurement per l’espai que estarà delimitat.

A grans trets, residents, propietaris o arrendataris d’immobles o de places de garatge, proveïdors, empreses de mudança o de vehicles de lloguer amb conductor (servei de plataformes com Uber o Cabify) podran acreditar els seus vehicles per entrar i eixir sense problemes de la zona controlada per les càmeres.

En el cas del veïnat, podran donar permisos puntuals a 10 vehicles al mes aportant a l’Ajuntament la matrícula de cadascun en el termini de 72 hores anterior o posterior a l’accés a la zona restringida, per evitar així ser sancionats.