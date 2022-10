València, elegida capital verda europea per al 2024

València s’ha convertit en un referent en polítiques de sostenibilitat i així ho ha reconegut aquest dijous la Comissió Europea en triar-la com a capital verda europea per a l’any 2024, un guardó que a Espanya només havia aconseguit fins ara Vitòria en 2012. La ciutat valenciana s’imposa així a Càller, l’altra finalista.

La decisió final s’ha donat a conéixer en el Palau dels Esports de Grenoble, on es troba una delegació municipal encapçalada per l’alcalde, Joan Ribó, i en què també estan la vicealcaldessa, Sandra Gómez, el vicealcalde, Sergi Campillo, i els regidors de l’equip de Govern municipal Giuseppe Grezzi, Carlos Galiana, Borja Sanjuán i Elisa Valía, juntament amb els de l’oposició Paula Llobet (PP) i Fernando Giner (Ciutadans).

Després de saber-se el veredicte del jurat, l’alcalde s’ha dirigit a l’auditori en valencià i en castellà i ha tingut paraules d’agraïment per a totes les persones que han fet possible que València haja obtingut aquest guardó. El vicealcalde Campillo ha exercit de traductor en un anglés perfecte.

“Un agraïment als nostres pares i mares que van lluitar per tindre espais naturals a València”, ha dit Ribó en al·lusió a les mobilitzacions ciutadanes que van permetre frenar la urbanització del Parc Natural de l'Albufera i guanyar el vell llit del riu com un jardí per a ciutat. L'alcalde ha afegit que té “un compromís de treballar amb altres ciutats europees per a crear un Europa més verd”.

Aquest reconeixement és un premi creat per la Comissió Europea el 2010 a què concorren els municipis europeus líders en les iniciatives ambientals recollides en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, en el pacte verd europeu o en l’acord de París contra el canvi climàtic.

Les 14 ciutats europees que, fins ara, han aconseguit el guardó són Estocolm (Suècia), Hamburg (Alemanya), Vitòria, Nantes (França), Copenhaguen (Dinamarca), Bristol (el Regne Unit), Ljubljana (Eslovènia), Essen (Alemanya), Nimega (els Països Baixos), Oslo (Noruega), Lisboa (Portugal), Lahti (Finlàndia), Grenoble (França), Tallinn (Estònia) i Vitòria (Espanya).

Aconseguir el guardó de capital verda europea, dotat amb 600.000 euros, implica superar un examen exhaustiu de la sostenibilitat de la ciutat per mitjà de 12 indicadors, com l’aire, el soroll, els residus, l’aigua, la natura i la biodiversitat, els usos del sòl, l’ecoinnovació, la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació al canvi climàtic, la mobilitat, el rendiment energètic i la governança. La candidatura implica també presentar una trajectòria consolidada en polítiques de sostenibilitat mediambiental i disposar d’un projecte futur com a ciutat verda.

¡🇪🇸 Valencia se convierte en Capital Verde Europea 2024 #EUGreenCapital!



👏🏼👏🏼👏🏼



¡Enhorabuena por este merecido reconocimiento a los esfuerzos de la ciudad por mejorar su entorno y la calidad de vida de sus ciudadanos! 🌱👏🏼@AjuntamentVLC @EU_ENVhttps://t.co/G2p3nQ4kVZ pic.twitter.com/NdlusCVLND — Comisión Europea (@ComisionEuropea) 27 de octubre de 2022

Entre els més destacats, la ciutat compta en aquests moments amb el Parc de Desembocadura, el corredor verd que s’articularà al sud de la ciutat amb el soterrament de l’accés ferroviari o la renaturalització del llit nou del Túria. A més, la ciutat està entre les 100 ciutats europees que assumiran el repte de convertir-se en climàticament neutres i intel·ligents el 2030.

El vicealcalde, Sergi Campillo, ha comentat que el guardó suposa “un augment del prestigi de la ciutat a escala espanyola i internacional, del sentiment de pertinença dels ciutadans, el seu orgull per la ciutat, i ser una ciutat que atraga aquest talent que busca ciutats sostenibles i de qualitat, amables i verdes”.

Per tant, “tot això és el que ens generarà ser capital verda europea i, encara que València ja està evolucionant a aquesta ciutat verda i sostenible, això és un reconeixement, sens dubte, als esforços que es fan en matèria de sostenibilitat que reforçaria la tenacitat a avançar en aquesta direcció, no sols en l’equip de Govern, sinó en la major part de les forces polítiques que donen suport a aquesta candidatura”.

🌱#València és la Capital Verda Europea 2⃣0⃣2⃣4⃣, #EUGreenCapital



📹 Ja vos déiem que teníem un fum de motius i que ens ho mereixíem. Doneu una ulladeta a este vídeo i ho confirmareu🤩#ValènciaVerda #GreenValència pic.twitter.com/b3RiLrTMDH — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 27 de octubre de 2022

El lema del guardó és ‘Ciutats verdes: aptes per a la vida’ i els objectius del premi són recompensar els esforços constants per a aconseguir alts estàndards ambientals, encoratjar els compromisos públics ambiciosos i continus de millora ambiental i desenvolupament sostenible i proporcionar un model que servisca d’inspiració a altres capitals europees.

La corporació municipal va aprovar en ple el mes de febrer passat presentar la candidatura de València als guardons amb el suport de 31 dels 33 regidors i regidores de l’Ajuntament (tots menys els dos de Vox). El mes de maig passat, Brussel·les va comunicar a l’Ajuntament que acceptava la candidatura de València al guardó i, el mes de juliol passat, va anunciar que València es convertia en una de les dues finalistes, juntament amb Càller (Itàlia).