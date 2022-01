València expedienta el Port per abocaments contaminants en el clavegueram municipal

L’Ajuntament de València ha obert un expedient informatiu a l’Autoritat Portuària (APV) després d’haver detectat abocaments de gas sulfhídric molt per damunt dels nivells permesos en la xarxa de clavegueram municipal procedents del recinte portuari, a conseqüència d’una avaria que ja s’hauria esmenat.

L’associació de veïns de Natzaret va ser la que va alertar de la situació, que ve denunciant des del mes de novembre: “Des de fa temps recollim queixes del veïnat del barri per olor de gas, que traslladem a la policia local o als bombers i que es relacionen amb alguna activitat portuària. I així ho vam comunicar el 15 de novembre de 2021 al regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, en la seu del Marítim de la policia local en una reunió de coordinació amb la Policia Nacional convocada per la Federació d’Associacions Veïnals de València”.

Segons ha informat l’entitat veïnal, el 7 de desembre de 2021 va denunciar mitjançant un escrit a l’Ajuntament la presència d’una forta olor de gas tòxic en la zona confrontant amb el port de València, en el punt de connexió de la xarxa de sanejament portuari amb la xarxa municipal, en la confluència de la Comandància de Marina, la caserna de la Guàrdia Civil de Cantarranas i l’edifici de la Generalitat on se situa la Unitat d’Anàlisi de Sanitat Animal, edifici situat al costat del pont de les Drassanes, en l’avinguda de Manuel Soto 18, i que el 25 de novembre passat calgué desallotjar a causa del risc per a la salut de les persones que hi treballen per la toxicitat de les emanacions.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha explicat que el 13 de desembre es va enviar un equip a prendre mostres en l’arqueta que serveix de connexió entre les xarxes de sanejament portuàries i municipals, que va confirmar que efectivament hi havia un excés de gas sulfhídric que per algun motiu no s’havia tractat abans d’abocar-lo al clavegueram.

Segons l’edil, el dia 15 es notifica a l’APV un informe amb el resultat de les mostres en què se la insta a solucionar el problema i el dia 23 es rep un escrit per part de l’organisme portuari en què explica que s’ha detectat un problema en l’estació de buidatge del port i que ja s’ha esmenat, com confirmen les mostres preses per tècnics de l’APV.

Valía ha explicat que ara els tècnics municipals tornaran a prendre mostres per fer més analítiques que confirmen que, efectivament, el problema s’ha esmenat, amb la qual cosa es donaria per tancat l’expedient. A més, ha explicat que l’Ajuntament ha estudiat una possible sanció per infracció de l’ordenança de clavegueram, però que com que el Port ha donat resposta en el termini legal estipulat de set dies des de la notificació, no hi haurà multa.