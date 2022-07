València garanteix la viabilitat del nou estadi per a ser seu del Mundial, 10.000 places de pàrquing i transport públic debades

El Camp Nou, San Mamés, el nou Mestalla, el Metropolitano i el Santiago Bernabeu figuren entre els 15 estadis espanyols aspirants a ser seu del Mundial del 2030 si triomfa la candidatura conjunta amb Portugal, va anunciar dijous la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després de la reunió celebrada amb el Govern en la seua seu a Las Rozas (Madrid) amb les comunitats autònomes, els ajuntaments i els clubs interessats a ser seu del Mundial 2030.

En aquesta reunió, convocada la setmana passada, es van detallar els requisits tècnics i les garanties que tots els interessats hauran de complir i signar per poder ser seu del Mundial del 2030.

Per part de la candidatura de València amb el nou Mestalla com a seu han assistit a la reunió Cristhian Schneider, cap d’operacions del València CF, Salvador Gomar, màxim representant de la Federació Valenciana de Futbol, Joan Carles Cuenca, sotsdirector general d’Esport de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i per part de l’Ajuntament Joan Hornos, assessor de l’alcalde Joan Ribó, i Javier Mateo, regidor d’Esports.

Segons Mateo, durant la reunió, els responsables de la candidatura van explicar als participants que la seu ha d’estar liderada per una institució que exercisca d’interlocutor principal per garantir tant una comunicació adequada com les garanties requerides. Així mateix, s’exigeix que les ciutats aspirants disposen d’un estadi amb un mínim de 40.000 espectadors nets (places fixes) per a acollir partits de la fase de grups i de 60.000 en el cas dels partits de semifinals. Per a la final i el partit inaugural, la capacitat de l’estadi ha de ser superior a 80.000 espectadors nets. Tots els estadis, segons han transmés des de la candidatura, han d’acreditar, com a mínim, la categoria de quatre estreles i confirmar la disponibilitat absoluta de l’estadi amb un mes d’antelació a l’inici de la competició com a mínim.

Quant als compromisos adquirits per l’Ajuntament de València com a possible seu, destaca “la necessitat de garantir la viabilitat del projecte d’inversions necessàries per a l’adequació de l’estadi oferit per a poder ser seu del Mundial 2030 per a complir amb els requisits mínims fixats en les condicions de la FIFA i del comité organitzador”, segons el document a què ha tingut accés elDiario.es.

Aquest compromís s’adquireix en un moment en què el València CF està pendent de presentar a l’Ajuntament un modificat del projecte del nou estadi que complisca tots els compromisos adquirits en els convenis del 2005 i el 2007 i en ple procés de caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic que recull totes els beneficis urbanístics atorgats al club en forma d’edificabilitat (75.000 metres quadrats de residencial i 40.000 de terciari) per a poder finançar les obres, però també les obligacions.

Com ha avançat elDiario.es, el full de ruta del Govern valencià que ha de validar el Consell Jurídic Consultiu passa per caducar l’ATE, confiscar la garantia d’1,1 milions depositada pel club, mantindre tota l’edificabilitat prevista per una qüestió d’interés general i condicionar l’atorgament de les llicències per a desenvolupar el terciari i les torres del vell Mestalla al fet que el València CF complisca tots els seus compromisos

A més, durant la competició, l’Ajuntament es compromet a habilitar 10.000 places d’aparcament en superfície els dies de partit i 2.000 més en aparcaments públics tancats.

També es garantirà “l’existència d’un mínim de tres espais de 3.000 metres quadrats d’accés fàcil, cèntrics i amb garanties de seguretat per a les fan zone.

Quant al transport públic, “es garantirà les 24 hores entre l’aeroport, l’estadi i el centre de la ciutat els dies de partit i posteriors a cada partit i es procurarà ”proporcionar transport públic debades per a espectadors en possessió d’entrada i per a personal acreditat, incloent-hi voluntaris“.