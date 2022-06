València inicia un procés consultiu per a remodelar el carrer de Colom i dotar-lo de més espai per als vianants

“La meua proposta és fer per als vianants un dels carrers més concorreguts de València. Els valencians i els turistes necessitem alliberar d’embossos el nostre bell carrer de Colom. Actualment, està ple de semàfors i cotxes, a més de molt de soroll. Hauria de ser una zona per a passejar-hi, amb més vegetació i arbratge”. Aquesta va ser una de les propostes més votades en l’edició del 2019 de Decidim València, el procés participatiu pel qual els veïns i les associacions fan i donen suport a propostes per a invertir 8 milions d’euros dels pressupostos municipals.

Una vegada seleccionat el projecte per votació popular, l’Ajuntament va considerar viable l’elaboració d’un estudi per a l’anàlisi de possibles solucions per a la millora del trànsit de vianants pel carrer de Colom, mantenint l’accés a l’EMT, taxis, residents i autoritzats.

“En els últims anys, primerament amb la introducció del carril bici i l’eliminació de les motos estacionades en la vorera i després amb la millora del pas del transport públic, la millora del repartiment de l’espai públic al carrer de Colom ha sigut substancial, i també la presència de vianants, que s’ha incrementat notablement. No obstant això, el nostre desig d’explorar les possibilitats de millora no es parava ací i aquesta petició veïnal que ara per fi portarem avant amb tots els actors socials i empresarials implicats és la millor manera de fer-ho”, comenta l’edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Així doncs, la delegació de Mobilitat ja s’ha posat a la faena amb un estudi que arrancarà la setmana que ve i tindrà un termini de duració de dos mesos. Consistirà en un treball qualitatiu d’anàlisi del vial actual i de propostes de millora en què intervindran, entre altres entitats, les associacions de veïns de la zona (Pla del Remei i Gran Via), la Federació d’Associacions Veïnals de València, la CEV, l’Associació de Comerciants del Centre Històric, la Unió de Consumidors o l’Associació Valenciana de Transport. També s’ha convidat a participar-hi l’autor de la proposta inicial.

En primer lloc es farà una primera visita i recorregut actiu de la zona, i en segon una posada en comú dels aspectes observats i de les propostes de millora.

La primera jornada tindrà lloc el dimarts 28 de juny, a partir de les 18.30 h: “A aquesta hora, eixint del Mercat de Colom, farem un recorregut pel carrer per analitzar els elements físics, socials i funcionals que condicionen la mobilitat quotidiana de les persones que utilitzen aquesta via de la ciutat. En aquest recorregut podrem analitzar a diferents escales els elements que acompanyen la mobilitat quotidiana de les persones, des de com són les voreres, els carrils bici, els espais per a estades i de descans, les cruïlles, la senyalització, la connexió i les parades de transport públic, els passos de vianants i altres encreuaments”, afirmen des de Mobilitat.

Ja el dimecres 29 de juny, a les 18.30 h en la seu del Col·legi d’Arquitectes es continuarà la recollida de dades i propostes a través del Mapa de la Xarxa de Mobilitat Quotidiana: “En aquesta activitat treballarem de manera individual i col·lectiva a analitzar la xarxa de mobilitat del carrer de Colom i el seu entorn, també per a pensar propostes que connecten aquesta via a escala de barris amb altres equipaments, serveis, espais públics i a escala de ciutat”.

L’Ajuntament va escometre una primera actuació consistent a prioritzar les línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), al mateix temps que l’entitat va reordenar la seua xarxa per adaptar-la a les diferents conversions en zona de vianants iniciades en el centre històric, principalment en les places de la Reina, de l’Ajuntament, de Bruges i del Mercat.

Així doncs, el 30 d’abril de 2020 el carrer de Colom va passar a tindre dos carrils per a l’EMT i taxi i un per a vehicles particulars. Ara, l’Ajuntament vol fer un pas més mitjançant la proposta emanada dels pressupostos participatius de l’any 2019.