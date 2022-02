València ofereix a la Generalitat sòl municipal al Grau per saldar part del deute del circuit d’F1

L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana han acordat negociar un nou conveni amb l’objectiu de saldar el deute de 38 milions que es manté per la construcció del traçat del circuit de Fórmula 1, abonat inicialment pel Govern valencià en l’etapa de Francisco Camps (PP) com a president i que posteriorment havia de tornar el consistori mitjançant les càrregues urbanístiques a abonar pels propietaris del sòl del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau.

Així ho va anunciar dijous l’alcalde de València, Joan Ribó, després de la reunió que va mantindre en l’Ajuntament amb el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca: “La idea és desbloquejar el PAI per desenvolupar un barri integral i integrador, amb serveis socials, i en què els recursos de què disposa l’Ajuntament es puguen posar a la disposició de la Conselleria per tirar avant serveis i equipaments per a la ciutadania”, en paraules de l’alcalde, Joan Ribó.

D’aquesta manera, si l’aportació dels propietaris del sòl en concepte de càrregues o de cànon no és prou per a saldar el deute de 38 milions, l’Ajuntament oferiria a la Generalitat sòl en l’àmbit del PAI per a desenvolupar-hi serveis públics o habitatge social.

Tal com va explicar l’alcalde, “la Fórmula U va morir definitivament, és una cosa del passat” i per això va anunciar la creació d’una comissió de seguiment que analitze i aborde les possibilitats d’actuació de manera efectiva, “i des de dos paràmetres fonamentals –ha subratllat l’alcalde–: en primer lloc, que la gestió continue sent pública, AUMSA, i en segon lloc, fer possible un barri integral, amb serveis a majors, joves, d’habitatge”.

El vicepresident i conseller va coincidir també en aquest aspecte. Héctor Illueca va subratllar que “cal mirar cap al futur i deixar arrere una herència la gestió molt negativa per a la ciutadania”, per la qual cosa va coincidir en la necessitat d’asseure’s i veure “els termes d’un nou acord que resolga els problemes del Grau i que òbriga unes expectatives de futur sempre orientades al fet que tota aquesta herència ara revertisca a la ciutadania”.

La reunió va comptar amb la participació del secretari autonòmic d’Habitatge, Alejandro Aguilar, i el director general de Rehabilitació i Qualitat, Alberto Rubio, per part de la Conselleria.

Illueca va afirmar que d’aquesta manera es dona compliment al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que reconeixia l’existència d’un deute i instava que les institucions col·laboren per donar una resolució a la problemàtica generada per aquest conveni.

Gómez anuncia un acord pròxim amb els propietaris

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va anunciar dijous que l’Ajuntament està ultimant un acord amb els propietaris del sòl del PAI del Grau per resoldre un problema que va generar el PP amb el circuit de Fórmula 1.

“Estem intentant arribar a un acord que siga positiu per a la ciutat, però sense enganyar-nos. És a dir, quan Francisco Camps, expresident del PP, i també ho ha reiterat el seu portaveu, María José Catalá, parlava que això no ens costaria ni un euro, era absolutament fals. No es pot repercutir el 100% d’un circuit de Fórmula 1, perquè un circuit de Fórmula 1 no pot ser un mai un barri, no pot ser mai un cost avançat d’urbanització, perquè té un ús molt diferent de generar barri”, va explicar la vicealcaldessa.

Gómez va subratllar, en qualsevol cas, que Urbanisme està a punt d’arribar a un acord amb els propietaris i va aclarir la situació del deute pendent. “El que està fent l’Ajuntament és negociar i resoldre un problema que va heretar del PP i ací la millor cosa és que es respecte la línia que s’ha vingut duent a terme des de l’Ajuntament i se siga molt prudent per part d’altres administracions”.

Noves zones verdes en el Camí Fondo del Grau

L’Ajuntament de València ha obert al públic el PAI del Camí Fondo del Grau després de finalitzar les obres de reurbanització. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va destacar durant la visita al nou espai urbà que aquesta actuació suposa la recuperació d’una part històrica del Grau per a la ciutat de València. “Aquest espai ha estat absolutament tancat i inaccessible per als veïns i veïnes durant les últimes dècades i hui hem obert aquesta part del barri amb zones enjardinades, jocs infantils i zones d’esplai per a gossos perquè el puguen gaudir tots els veïns i veïnes del Grau”, va indicar.

Les obres suposen la urbanització d’una zona que abasta un àmbit de 50.716 metres quadrats, en què s’inclouen 7.072,52 metres quadrats de zones verdes, 12.545,20 metres quadrats destinats a equipaments i 19.459,41 metres quadrats de sòl dotacional públic viari. Aquest projecte de reurbanització era una reivindicació veïnal important i suposa un impuls per a una zona que durant anys ha estat degradada i condicionada pel circuit de la Fórmula 1.

El projecte de reurbanització que s’ha escomés en aquest PAI vindrà acompanyat, tal com ha subratllat la vicealcaldessa, “de les inversions importants que estem fent de rehabilitació del nostre patrimoni industrial com és la Farinera, que serà un centre de desenvolupament i innovació de la ciutat, i del desenvolupament de totes les edificacions en què allò que abans era un gran solar abandonat i degradat serà un barri de famílies que també estarà molt enfocat al lloguer, per afavorir i fomentar l’emancipació de les persones més joves”. “Amb aquesta actuació generem més recursos per a augmentar el parc públic de lloguer d’habitatges i, a més, l’Ajuntament té una parcel·la important que també dedicarem a engrossir el parc de lloguer assequible de la ciutat de València”, va dir Gómez.

El PAI preveu la construcció de fins a 560 habitatges, a més d’espais d’ús terciari en blocs entre 9 1 13 altures equiparables a la tipologia del barri del Grau i de l’avinguda de França, a més dels 12.545,20 metres quadrats dedicats a equipaments. “Hem guanyat un barri, passem que fora espai inaccessible, abandonat i degradat de la ciutat a ser un barri on hi haurà famílies, espais nous compartits, espais verds i, a més, millorarem les dotacions públiques com el col·legi de Sant Josep de Calasanç, ja que la parcel·la que ha quedat confrontant al col·legi la cedirem a la Conselleria d’Educació perquè invertisca en els col·legis públics de la zona”, va finalitzar la vicealcaldessa.