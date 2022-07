L’Ajuntament de València recorda a les seues contractes que han de limitar les faenes durant les onades de calor

El llarg episodi d’onada de calor d’aquest juliol i les seues conseqüències per a la salut ha posat en alerta les administracions públiques valencianes. L’Ajuntament de València ha contactat aquesta setmana amb les principals empreses que gestionen la recollida de residus, neteja municipal i faenes de jardineria per revisar els protocols d’actuació davant fenòmens de calor extrema i reiterar la conveniència de limitar l’exposició al sol.

El consistori ha revisat els protocols i assegura que totes les empreses contactades compten amb previsions per a aquestes situacions, per garantir la salut dels treballadors. Malgrat això, manifesta el vicealcalde, Sergi Campillo, han volgut insistir i remarcar la gravetat de les circumstàncies, que van camí de convertir-se en una cosa habitual. “És evident que el canvi climàtic està afectant el nostre territori, la nostra ciutat. Aquestes onades de calor seran cada vegada més freqüents, més llargues, més primerenques i més agressives. Per tant, cal canviar les condicions de treball en la via pública”, ha asseverat el responsable municipal.

En alguns casos, com en el dels treballadors de parcs i jardins, s’han revisat també els textos referents als riscos laborals. “És evident que cal adaptar-se a la nova situació que tenim ací i que serà més greu en els pròxims anys, amb temperatures més altes que les que tenim ara a causa del canvi climàtic”, ha apuntat Campillo, que demana cautela a les empreses i advoca per una revisió més àmplia adaptada al nou context.

La revisió de l’Ajuntament de València se suma al protocol davant episodis extrems que la Conselleria de Sanitat posa en marxa cada estiu. Des de l’1 de juny, el departament que dirigeix Miguel Mínguez llança avisos diaris sobre l’impacte meteorològic per comarques, i, segons el nivell de risc, posa en avís la resta de les conselleries del Govern Valencià. El treball de Sanitat es coordina amb el de Polítiques Inclusives per a la gestió de residències, centres en què hi ha ancians o persones dependents, amb el dels centres de salut, o amb emergències i les faenes de prevenció d’incendis forestals.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), no hi ha precedents d’una primera meitat d’estiu tan càlida com la d’aquest 2022. “La temperatura mitjana d’aquests primers 47 dies de l’estiu climàtic supera en 0,4 °C la del mateix període de l’històric estiu del 2003, que seria el segon més càlid des de 1950 almenys”, indica l’agència, que apunta que les temperatures es mantindran elevades durant, almenys, una altra setmana més.