Mascletades, entrada de bandes i la Crida encenen les Falles de València, les primeres festes d’Espanya que conviuran amb la pandèmia

València acull diumenge una gran quantitat d’actes que suposen el tret d’eixida de les Falles de València, las primeres festes populars d’Espanya que es recuperen amb relativa normalitat, més enllà de l’obligatorietat de portar màscara en moments de massificacions, i que conviuran amb la pandèmia.

El mes de setembre passat ja hi hagué una primera experiència amb la celebració d’unes Falles molt més restrictives, les corresponents a març del 2020 suspeses amb la irrupció de la pandèmia, i el resultat va ser positiu, perquè, lluny de detectar-se un repunt en els contagis, va seguir la tendència a la baixa iniciada setmanes abans.

Així doncs, tant en la mascletà com en la Crida, serà obligatori l’ús de la màscara, amb la possibilitat de sanció de 100 euros a qui no en duga. Tant l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforçaran el servei per donar cobertura als actes fallers.

El programa d’actes arrancarà a les 7.15 h amb una gran despertà que recorrerà el carrer de la Pau, la plaça de la Reina i el carrer de Sant Vicent, fins a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà un terratrémol final aproximadament a les 08.00 h. Després hi haurà un desdejuni popular per a recuperar forces.

En l’edició d’enguany, seran un total de 4 .500 caixes, amb 50 trons de bac cadascuna. Així doncs, es repartiran un total de 225.000 trons de bac per a les 2.250 persones participants. La caixa té un disseny especial per a l’ocasió i amb una etiqueta que la tanca amb el lema ‘Ací comencen les Falles 2022’.

Unes hores més tard, la música serà la protagonista amb l’entrada de bandes de música des de la plaça de Tetuan, on es concentraran a les 11.00 h, a la plaça de l’Ajuntament.

El recorregut s’iniciarà a la plaça Tetuan, continuarà pel carrer del General Tovar, el carrer de la Pau, el carrer de Sant Vicent, Maria Cristina, el carrer de Sant Vicent, el carrer de la Sang, la plaça de l’Ajuntament, Correus, Telefónica i acabarà davant la façana principal de l’Ajuntament.

Posteriorment, a les 14.00 h, a la plaça de l’Ajuntament es dispararà la primera mascletà del cicle pirotècnic de les Falles del 2022 a l’estil tradicional a càrrec de Pirotecnia Mediterráneo.

La jornada acabarà en las Torres de Serrans amb la tradicional Crida, després de la qual es dispararà un castell de focs artificials. La Policia Local començarà a tallar els accessos a partir de les 15.30 h.

A les 18.00 h està prevista l’ambientació musical i, una hora més tard, començarà l’espectacle com a tal, batejat ‘Renaix de la flama’. La companyia La Fam Teatre serà l’encarregada d’amenitzar l’arribada i la congregació dels fallers i falleres a les Torres de Serrans. La música anirà acompanyada amb efectes de llum dissenyats prèviament sobre les torres.

Així doncs, hi haurà un espectacle audiovisual amb tècniques de videomapatge i efectes audiovisuals en 3D i 2D. Es tracta d’un viatge en quatre escenes amb integracions audiovisuals sobre les Torres de Serrans i s’emmarca sota el títol ‘Renaix de la flama’.

L’imaginari de l’espectacle naix del mateix imaginari de la imatge gràfica de les Falles del 2022, dissenyada per Estudio Menta, i pretén llançar a escala internacional la imatge a través d’un espectacle que presenta el cartell mateix i juga amb els seus elements, el foc i la pólvora.

Totes les escenes tenen remats pirotècnics i acaben amb un gran piromusical de tres minuts de duració al ritme del tema musical “La manta al coll” registrada musicalment per la Banda Municipal de València.

A les 20.00 h començarà l’acte de la Crida com a tal, amb una primera salutació de l’alcalde, Joan Ribó, que farà lliurament de les claus de la ciutat a la fallera major de València, Carmen Martín, que juntament amb la fallera major infantil, Nerea López, convidaran tots els valencians i valencianes i visitants en general a participar de la festa.

Dispositius d’EMT i FGV

El transport públic serà fonamental per a moure’s per la ciutat en un dia ple d’actes i de talls de carrers. Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han informat que el diumenge 27 de febrer Metrovalència ha establit que totes les unitats de tramvia circulen en composicions dobles, a més d’oferir serveis especials d’aquest mitjà de transport entre el pont de Fusta i Vicent Andrés Estellés en acabar l’acte que es desenvolupa a les Torres de Serrans.

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València posarà en marxa aquest cap de setmana el seu dispositiu per a aquestes Falles, que preveu reforços per a facilitar els desplaçaments amb autobús a la Crida i altres actes fallers, així com un operatiu especial durant la mascletà.

El diumenge 27 de febrer, la despertà i l’entrada de bandes provocaran desviaments des de les 7.00 h a la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn. Durant la mascletà, prevista per a les 14.00 h, s’aplicarà el dispositiu de mascletà habitual.

Amb motiu de la celebració de la Crida, el diumenge també s’incrementarà el servei de les línies 4, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 70, 72, 73, 79, 80, 81, 93, 94, 95 i 98. Aquests reforços s’intensificaran durant la vesprada per desplaçar la ciutadania a l’entorn de la Crida, i es mantindran fins que acabe l’acte.

D’altra banda, del 27 de febrer fins al 13 de març, la línia C1 Centre Històric no operarà els diumenges amb motiu dels actes fallers previstos. Tota la informació actualitzada es pot consultar en la secció ‘Última Hora’ de la pàgina web de l’EMT, les xarxes socials i l’app.

Pel que fa al cap de setmana, del 5 i del 6 de març, també es reforçaran 17 línies (4, 6, 8, 9, 16, 19, 25, 27, 31, 32, 60, 62, 70, 72, 73, 81 i 95) des de les 8.00 h fins a les 15.30 h per facilitar els desplaçaments a la mascletà. A més, durant la vesprada del diumenge 6 de març s’augmentarà el servei amb motiu de la celebració de la Cavalcada del Ninot.