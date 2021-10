Veïns, ecologistes i estudiants porten al Congrés el seu rebuig a l’ampliació del port de València i exigeixen la reversió de la ZAL

Membres de la Comissió Ciutat-Port i de Joventut pel Clima, dues de les organitzacions que convoquen la manifestació unitària divendres 22 d’octubre a València contra l’ampliació del port, han presentat en el registre d’entrada del Congrés dels Diputats una proposició no de llei (PNL) per demanar el desistiment del projecte, el desmuntatge del dic nord existent i la recuperació de la ZAL (zona d’activitats logístiques) per a espai verd de la ciutat de València.

També demanen un nou model de governança més democràtica i transparent dels ports espanyols a la vista dels grans impactes que causen sobre els territoris en què s’instal·len.

La Comissió ha treballat perquè la PNL fora consensuada amb el màxim de partits que diuen que estan compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, incloent-hi el PSOE, que finalment no l’ha subscrita. Entre els partits que l’han secundada estan Compromís, Unides Podem, Més País-Verds Equo, Nova Canàries, ERC i la CUP.

Just abans de registrar en el Congrés la PNL, els representants de la Comissió Ciutat-Port i de Joventut pel Clima van desplegar pancartes a la porta dels lleons del Congrés per visibilitzar la incoherència de les polítiques del Govern de Sánchez en matèria climàtica. En l’acció van estar acompanyats per representants d’associacions madrilenyes de Joventut pel Clima, veïnals i ecologistes que es van reunir per solidaritat i perquè tenen problemes locals similars com ara l’ampliació de l’aeroport de Barajas.

Incoherència intolerable en polítiques climàtiques

Segons els convocants de la manifestació de divendres a València, és intolerable que el Govern d’Espanya proclame tots els dies el seu compromís amb la lluita contra l’emergència climàtica i faça en la pràctica just tot el contrari d’allò que es necessita per a aconseguir-ho. I com a exemple paradigmàtic, posen l’ampliació del port de València, però també altres actuacions incomprensibles en aquest context com l’ampliació d’autovies, les noves línies d’alta velocitat o no tindre una estratègia clara ni decidida en matèria d’adaptació de les ciutats i el territori a l’efecte del canvi climàtic.

David Adrià de Joventut pel Clima i present a les portes del Congrés, va destacar la importància que té per als joves no seguir amb les polítiques antigues en un escenari d’emergència com l’actual. També va declarar que el projecte d’ampliació del port és un exemple del que no hem de continuar fent i que per això els joves també estan a Madrid demanant al president Sánchez un canvi de rumb. En paraules d’Adrià mateix: “És intolerable que el govern central es declare un convençut ferm de la lluita contra els efectes del canvi climàtic i en la pràctica es dedique a fer el contrari”.

Segons Vicent Martínez, representant de la Comissió Ciutat-Port, “no és possible que decisions de tant d’impacte i d’efectes tan duradors per a milions de persones i per al pressupost públic es prenguen en un despatx d’un ministeri de manera rutinària”. Martínez advoca per un canvi en la llei de ports que obligue a més participació vinculant de la ciutadania en les decisions que l’afecten.

Sara Navarro, de Joventut pel Clima, va destacar que “en aquest context, és molt important que la joventut done suport i secunde la convocatòria de vaga estudiantil pel clima i acudisca a la manifestació, perquè parlem del futur d’un territori en què viure”.

Antonio Montiel, de l’associació Per l’Horta i membre de l’equip jurídic de la Comissió Ciutat-Port, va indicar que “la PNL és una oportunitat per a reconsiderar la necessitat de dirigir les inversions cap a actuacions d’interés social i de millora de les condicions ambientals de les nostres ciutats en temps d’emergència climàtica”.

Organitzacions de Madrid donen suport a la campanya en contra de l’ampliació

Diverses organitzacions de Madrid van fer costat a la delegació valenciana a la porta del Congrés. Segons Ecologistes en Acció “la batalla per la no ampliació del port de València és completament anàloga a les lluites per la no ampliació de Barajas o el Prat i són exemple de les polítiques que no hem de fer en el context d’emergència climàtica”.

Ecologistes en Acció veu aquesta acció de protesta valenciana com un exemple evident del rumb erroni que les polítiques de Sánchez estan prenent en matèria territorial i d’infraestructures. “Ara mateix el més important és destinar tot el pressupost possible del Ministeri de Foment a l’adaptació de les ciutats i els pobles a l’efecte del canvi climàtic i no a fer infraestructures més grans, siguen ports, aeroports, autovies o alta velocitat”.

Desistir de l’ampliació, desmantellar el dic, recuperar la ZAL.

En el text de la PNL, la Comissió Ciutat-Port i Joventut pel Clima demanen al Govern espanyol que desistisca del projecte d’ampliació del port de València, més encara tenint en compte totes les maniobres de procediment i reguladores que han hagut de fer les autoritats de diverses competències estatals per mantindre el projecte.

El desistiment del projecte inclouria la renúncia a la nova terminal de creuers i als projectes de grans infraestructures associats, com l’accés nord i les ampliacions d’infraestructures existents com la V-30, però també es demana el desmantellament del dic nord, els efectes del qual ja són evidents a les platges del sud i al Parc Natural de l’Albufera, espai de la Xarxa Natura 2000.

Una altra demanda de la PNL presentada és la recuperació de la ZAL (zona d’activitats logístiques del port) perquè torne a ser un espai verd per a la ciutadania tal com va ser possible fer-ho amb el Saler i amb el riu Túria en els 70: “S’insta el Govern a paralitzar i desistir del projecte de la ZAL a la Punta i buscar una altra destinació als terrenys actuals sobre els quals s’assenta. Uns terrenys que van ser expropiats per via d’urgència per a una altra ampliació del recinte portuari i que, al cap de més de vint anys, segueixen desocupats. Aquests terrenys són propietat de l’Estat i són claus en la connectivitat del sistema d’infraestructura verda de la ciutat de València i comarcal, perquè són el nexe d’unió entre els dos grans actius de la ciutat de València: el Jardí del Túria i el Parc Natural de l’Albufera “, diu textualment l’escrit.

Cogovernança, transparència i responsabilitat.

Finalment, la PNL demana una altra manera de gestionar els grans ports espanyols: “S’insta el Govern a aplicar criteris de responsabilitat ecoclimàtica, promovent l’impuls i la implantació d’un nou model de governança dels ports i qualsevol iniciativa que en derive, que done més veu i vot als territoris afectats i que contextualitze la gestió i la presa de decisions a la situació ecoclimàtica, econòmica i social actual, i abandonar definitivament qualsevol ampliació del port, tant per a mercaderies com passatgers, incloent-hi zones logístiques”.

Han signat aquesta PNL les forces polítiques Unides Podem, Més País-Verds Equo, Compromís, Nova Canàries, ERC i CUP, sense que es descarte el suport d’altres grups parlamentaris.

L’origen del problema de l’ampliació

L’ampliació nord del port de València que impulsa en l’actualitat l’Autoritat Portuària de València (APV) naix d’un canvi de criteri substancial plasmat en un avantprojecte de juliol del 2018 promogut unilateralment per l’APV, que està en contradicció oberta amb la declaració d’impacte ambiental dictada el 30 de juliol de 2007 (DIA-2007), mitjançant una resolució de la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic (BOE de 16 d’agost de 2007), després de l’avaluació ambiental feta sobre la base de dades i anàlisis elaborades a partir d’informació ambiental recollida entre el 2005 i el 2006, això és, amb més de 15 anys d’antiguitat i per força, absolutament obsolets ja en temps d’emergència climàtica declarada.

En aquella DIA es va triar l’alternativa 4 de les 5 estudiades per a la realització del projecte originari, precisament per considerar-se “menors els efectes negatius sobre el medi, destacant que implica menys volum de dragatge que la resta de les alternatives, així com menys superfície d’esplanada i moviment de terres”.

Contràriament a això, el projecte actual incrementa el volum de dragatges i el moviment de terres, canvia d’ubicació i amplia l’esplanada d’operacions i reubica la terminal de creuers existent actualment (operació investigada per la Fiscalia Anticorrupció i pel Tribunal de Comptes), qüestió addicional que no estava de cap manera prevista en el projecte originari, basat en l’alternativa 4 ja esmentada seleccionada en la DIA-2007.