Veïns i ecologistes d’Alboraia, en peu de guerra pel pla urbanístic que preveu 2.800 habitatges en 260.000 metres d’horta

La polèmica revisió del pla general d’ordenació urbana (PGOU) d’Alboraia torna a posar en peu de guerra associacions veïnals i culturals, moviments socials i partits del poble aglutinats en la plataforma Alboraia, Horta i Litoral, entitat que ha llançat una campanya en les xarxes socials en què denuncia les conseqüències negatives que tindrà el document per al municipi, especialment per a l’horta.

El projecte, impulsat pel PP, paralitzat per la crisi i rescatat pel PSPV-PSOE, que governa en minoria, pretén la construcció de 3.000 habitatges i preveu un augment demogràfic d’unes 7.000 persones.

Les obres impliquen ampliar els nuclis urbans d’Alboraia i Port Saplaya sobre l’actual centre comercial, al qual caldria buscar una altra ubicació. En total, prop de 264.000 metres quadrats d’horta que passaran a ser ciment i asfalt.

El dimecres iniciarem una campanya per explicar què suposa la reactivació del PGE i quin poble volem. Les decisions sobre el nostre entorn de vida i treball no poden prendre's als despatxos d'esquenes al veïnat. Si et preocupa açò, suma't a @HortaiLitoral #NOÉSELMEUPGE pic.twitter.com/yElqWeQYzR — Alboraia Horta i Litoral (@HortaiLitoral) 21 de diciembre de 2020

Alboraia, Horta i Litoral adverteix de la possible caducitat de la documentació del pla al febrer, que podria portar l’equip de Govern a desenvolupar un tràmit d’urgència per a aprovar-lo.

A això se suma el fet, segons denuncien, que els veïns i veïnes encara no tenen contestació a les al·legacions presentades a pesar que el PSPV-PSOE d’Alboraia es va comprometre amb els afectats a treballar les al·legacions amb l’equip redactor. “Mentrestant, constructores com Bertolín s’aprofiten de la crisi agrària per a intentar portar avant un PAI que afectarà camps i cases de l’horta de la Riquera, que ja estava amenaçada pel PGOU”, critiquen.

Des de la plataforma denuncien que en aquest moment d’emergència climàtica, a què s’ha sumat la sanitària, no es poden portar avant plans d’aquesta envergadura i que condicionen el futur de la població sense cap consens previ.

L’equip de govern defensa el pla: zones verdes i dotacions escolars

Fonts de l’Ajuntament recorden que el pla general d’Alboraia és una revisió del que s’havia exposat al públic el 2011 i dels plans del Centre Històric exposats anteriorment dues vegades més.

Aquesta revisió, expliquen, es va acordar per tots els partits el 2011 per reduir l’ocupació d’horta i l’augment de població, previst inicialment. Després dels treballs d’aquesta primera legislatura no es va arribar a una reducció satisfactòria.

“En la legislatura passada, després de la revisió del pla d’acció territorial de l’horta (PATH) i l’aprovació de la nova Llei de protecció de l’horta per les Corts Valencianes, Alboraia va aconseguir que els pobles amb horta protegida se’ls bonificara entre un 30% i un 50% la necessitat de parc públic, la qual cosa va possibilitar reduir en 800.000 metres quadrats l’ocupació inicial de més d’un milió de metres, entre parc i nous sectors, de la primera versió”, afirmen.

Així doncs, asseguren que el PGOU compleix diversos objectius considerats d’interés general. Per exemple, expliquen que dels 250.000 metres quadrats d’horta que s’ocupen que el PATH qualifica com a sòl rural comú, 80.000 són parc públic amb un aiguamoll artificial que filtrarà les séquies que arriben a les platges i evitarà problemes d’abocaments, i més de 50.000 metres quadrats seran parc agrari educatiu, vinculat a l’institut d’FP de la Patacona.

A més, suposa la consecució d’equipaments públics i dotacions escolars, amb tres col·legis públics, un en cada nucli, i un institut públic en el nucli principal. “El pla possibilita a més el trasllat i la renovació de l’antic col·legi i institut parroquial a terrenys de la parròquia en el sector de la Riquera, tal com es va comprometre el ple el 2010 per immensa majoria”, afirmen.

També implicarà la previsió d’un centre de salut de 3.000 metres quadrats a la Patacona, de 25.000 metres de parc pròxim al centre històric per a incorporar-hi zones de passeig, parcs infantils, esportius, de gossos o espais oberts i ombrejos per a instal·lar en festes les casetes i fires.

El PGOU preveu, al seu torn, “el trasllat de l’ecoparc al costat de la depuradora i el polígon per a possibilitar la seua vigilància i evitar abocaments en l’horta protegida, com passa ara”, així com “comunicar el nucli tradicional amb les platges a través d’una millora del camí de la Mar, amb voreres arbrades, carril bici i calçada de doble direcció, tot això amb una mínima ampliació del polígon que millora la façana sud, de manera que es convertisca en un balcó digne a l’horta, com exigeix el PATH”.

Finalment, “suposa aconseguir habitatge protegit a les platges i el nucli tradicional. El 30% de tots els que es construïsquen en els pròxims 20 anys”. D’altra banda, recorden que els sectors ja urbans de la platja que queden per desenvolupar són els que permeten més augment de població, “però aquests sectors ja són urbans, no ocupen horta i ja tenen, en el cas de Port Saplaya, un pla urbanístic aprovat que preveu les dotacions que li falten a Saplaya”. A més, “hi pesa un deute de més de 30 milions d’euros per l’operació fallida d’Alboraia Marina Nova d’època del PP, que el poble només pot pagar amb terrenys en el sector”.