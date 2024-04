El vicepresident del Consell, de Vox, proposa un correbou infantil “simulat” en el centre de València

“Una altra proposta que tenim presentada per Vicente Barrera és fer un correbou simulat infantil amb un berenar per als assistents”. Aquesta és la iniciativa que va portar el vicepresident del Govern valencià de Vox, Vicente Barrera, a la sessió de la junta de districte de Ciutat Vella, a València, el 4 de març passat, segons recull l’acta a què ha tingut accés elDiario.es.

La proposta es va elevar dins del grup de treball de Cultura, Esports i Benestar Social ,que a més es va reunir dimarts a la vesprada per a tractar aquesta activitat i altres promogudes des de diferents entitats. Totes es votaran en la sessió de la junta del pròxim 3 de juny, per la qual cosa té moltes possibilitats d’aprovar-se amb els vots del PP i de Vox, socis de Govern tant en l’Ajuntament com en la Generalitat Valenciana.

La regidora de Compromís i portaveu adjunta Glòria Tello ha comentat que “al conseller de Cultura i vicepresident, Vicente Barrera, caldria recordar-li, d’una banda, que l’ONU va dictaminar que els xiquets i xiquetes mereixen ser protegits de la violència que genera la tauromàquia”. I, d’altra banda, “evidentment, que València és una ciutat que vol ser respectuosa amb els animals amb què compartim la vida i propostes tan retrògrades, tan desficaciades i humiliants com la que ell va fer al consell de districte de Ciutat Vella, l’única cosa que demostren és que aquest home no és conscient en quina societat viu ni vol saber-ho tampoc”.

Des de Compromís han recordat que no és la primera vegada que Barrera porta aquesta idea a la junta de districte de Ciutat Vella. L’actual conseller de Cultura ja va presentar en els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 al grup de treball de la junta una activitat per a tancar “un recorregut urbà reduït per a fer un correbou simulat infantil, en què els pares porten els carretons amb forma de bou i els xiquets córreguen davant seu”.

Les mateixes fonts han recordat que aquesta activitat presentada per Vicente Barrera en nom propi i de la penya taurina Tinto y Oro, la tertúlia taurina de l’Ateneu Mercantil o el fòrum taurí del Casino d’Agricultura no es va aprovar en cap d’aquests exercicis, atés que, entre altres coses, contravenia la Llei 26/2018 de drets i garanties de la infància i adolescència, que en l’article 67 reflecteix que s’evitaran els missatges violents en els jocs destinats a la població infantil i adolescent i en l’article 72, la prohibició d’espectacles violents.

Curs d’emboladors i llotja infantil

Fa poc, l’equip de govern local del PP i Vox que lidera l’alcaldessa María José Catalá també ha fet un pas més en aprovar el taller ‘Aprén a embolar’ en la pedania de Benifaraig. Així ho recull l’acta del 5 de març passat del consell de districte de la junta municipal dels Pobles del Nord que va estar presidida per la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda del PP, María José Ferrer San Segundo.

D’altra banda, la portaveu del grup Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno, va presentar una moció per a demanar l’anul·lació de la Llotja Infantil que es va habilitar en la Plaça de Bous de València amb vista a la Fira de Falles.

Segons el text de la moció, “el Comité de Drets de la Infància ha instat l’Estat espanyol a augmentar la protecció de xiquets o xiquetes davant d’espectacles que impliquen maltractament animal” i afig que, en el seu informe de conclusions del 2018, “el Comité recomana que l’Estat [espanyol] prohibisca la participació de xiquets menors de 18 anys com a toreros i com a públic dels espectacles de tauromàquia”.