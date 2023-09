El vicepresident torero de Vox Vicente Barrera haurà de donar-se de baixa de set empreses per evitar incompatibilitats

Ha passat un mes i mig des que el 17 de juliol passat va ser investit Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana amb el suport de Vox, moment en què va arrancar la marxa del seu Govern bipartit amb el torero Vicente Barrera com a vicepresident pel partit d’extrema dreta.

Com va informar pocs dies abans elDiario.es, fins aquell moment Barrera estava vinculat a nou societats dedicades principalment al sector immobiliari i de la rajola i del vi i el marisc, segons el Registre Mercantil. A més, la màxima autoritat de Vox en el nou Govern valencià ha compartit negocis amb la família de Francisco Camps a través de Juan Fernando Bas Palmero, cunyat de l’expresident valencià que actualment s’asseu en el banc dels acusats en el judici de l’Audiència Nacional per la peça separada 5 del cas Gürtel.

Aquesta situació és totalment incompatible amb el seu càrrec de vicepresident i conseller de Cultura i Esport i, segons la legislació, té dos mesos de termini per a solucionar aquestes incompatibilitats, una solució que passaria per deixar els consells d’administració de les diferents societats.

Tal com va publicar dimarts El Confidencial, Barrera continua figurant com a conseller de set societats almenys, cosa que va motivar una allau de crítiques de l’oposició.

La síndica socialista, Rebeca Torró, ha anunciat que registraran en les Corts Valencianes una sèrie de preguntes parlamentàries i de peticions de documentació sobre la situació del vicepresident del Consell, ja que “compatibilitza una cosa que la llei no permet”, pel fet d’ocupar un càrrec en l’executiu i estar donat d’alta com a administrador de set empreses.

Així mateix, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha avançat que demanaran la compareixença de Barrera perquè explique la “incompatibilitat flagrant” i l’“incompliment” de la llei també per aquesta situació, i que l’oficina de control d’interessos i incompatibilitats es pronuncie sobre si és sabedora d’aquesta situació.

No obstant això, la portaveu de Vox, Ana Vega, ha afirmat que hi ha un termini legal de dos mesos “per a presentar la declaració de béns i fer la tramitació que s’haja de fer”, per la qual cosa creu que “no està incorrent-se en cap irregularitat ni cap il·legalitat”.

El portaveu del PP, Miguel Barrachina, ha coincidit amb Vox a assenyalar que Barrera “està encara en termini” per a solucionar aquesta situació i ha destacat que el Govern popular “compleix sempre les lleis” i no és un executiu amb “un germà del president de la Generalitat imputat i una vicepresidenta amb el seu marit” imputat.