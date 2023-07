VÍDEO | L’ultra compulsiu que ompli de pintades nazis Carcaixent, denunciat per 200 grafits més amb lemes com ara “moros no”

Un home va acceptar fa poc la pena de dos anys de presó per haver fet més de 400 pintades tipus grafit amb simbologia nazi en diferents façanes de la localitat riberenca de Carcaixent entre el 2017 i el començament de l’any 2019. En algunes deia ‘Arriba España’, ‘España blanca’, ‘Nazis OI’; ‘Skins La Ribera’, ‘Cerdos comunistas’ o ‘Putos rojos’.

Dues setmanes després del primer judici, D. P., l’autor confés, es trobarà de nou immers en un procés judicial. Segons ha informat l’associació Festes Alternatives de Carcaixent, el grup de veïnes que ja va exercir d’acusació popular en el primer judici, la justícia ha acceptat una altra querella en què consten 203 pintades més, aparegudes els últims mesos a la localitat, així com el vídeo en què se’l pilla in fraganti fent una esvàstica acompanyat de dos menors d’edat.

L’organització ciutadana treballa els últims sis anys en diverses accions i ha assenyalat que “després de l’aparició de les primeres pintades, es va crear un manifest de denúncia i es va procedir a netejar-les. Davant la passivitat del consistori en general, només la Regidoria de Memòria Democràtica va mostrar interés per a abordar el problema. Es va instar l’Ajuntament a abordar aquest cas per via judicial. A més es va insistir a reforçar la persecució policial d’aquests actes, encetar una tasca per a millorar la convivència en els barris i campanyes en els centres educatius per a evitar la normalització d’aquestes accions per part de la ciutadania. No poden quedar com a simples actes vandàlics missatges carregats d’odi i discriminació”.

Paral·lelament, es va dur a terme una tasca ciutadana de conscienciació i acció. Segons l’entitat denunciant, “gràcies a l’extensa participació de col·lectius locals i la involucració de les associacions de famílies dels centres educatius, es van esborrar al voltant de 700 pintades”. Amb l’arribada de la pandèmia, “aquest impuls popular es va veure frenat de colp a causa de les restriccions de moviment”. Al mateix temps que anaven desapareixent les restriccions, “diverses persones van decidir seguir organitzades per a continuar tapant expressions d’odi”. Davant la lentitud del procés judicial, s’han dut a terme “diverses campanyes de micromecenatge que han servit per a poder personar-nos com a acusació popular a la causa ja iniciada per la Fiscalia i l’Ajuntament”, explica l’entitat.

Després de l’acord entre totes les parts, D. P. va ser condemnat per un delicte de danys continuats amb agreujant ideològic. La sentència emesa per l’Audiència Provincial obliga l’acusat a pagar una multa de 1.890 euros i 14.116 euros en concepte de responsabilitat civil pels danys ocasionats a mobiliari públic i privat. També li imposa una pena de dos anys de presó que podrà evitar sempre que esborre totes les pintades, faça un curs d’igualtat i no-discriminació, duga a terme nou mesos de treballs en benefici de la comunitat i no torne a delinquir en els pròxims tres anys. “Des de l’acusació popular”, ha indicat l’associació, malgrat acceptar l’acord, lamentem que aquest fet no siga considerat delicte d’odi. Missatges com ara ‘rojos a la cuneta’, ‘acabaréis como en el 36’, ‘LGTBI = sida’, ‘moros no’ o “Feminismo = cáncer’ generen un greu problema de convivència”.

L’associació ha lamentat que “en un terme municipal relativament menut puguen aparéixer més de 1.000 pintades que afecten espais privats i sensibles com ara centres educatius i barris de la localitat amb total impunitat”. Algunes fins i tot estan molt prop de la caserna de la Guàrdia Civil i de la Policia Local: “No pot ser que la justícia tarde tants anys a poder jutjar un cas que genera tensió social i té el risc de derivar en actes violents. No oblidem que casos recents com ”Harmagedon“ o ”Panzer“, amb agressions, amenaces o tinença d’armes, vinculats amb la ultradreta al País Valencià, van quedar lliures de càrrecs. Per això cal celebrar aquesta primera petita victòria davant del feixisme i esperar millors resultats en el nou judici”, afirma l’associació denunciant. “Simbòlicament, durant uns dies al poble de Carcaixent hi ha hagut més gent contenta que pintades d’odi”.