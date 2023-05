VÍDEO | Ximo Puig reivindica “un projecte per a la majoria des de la justícia social” enfront de “la corrupció i les retallades” del PP

El museu Príncep Felip de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha sigut l'escenari triat pels socialistes valencians per a realitzar el seu míting central de la campanya electoral de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha sigut el gran reclam per a milers de militants i simpatitzants que s'han acostat al complex dissenyat per l'arquitecte valencià, Santiago Calatrava. Entre els assistents, ha destacat la presència de l'exministre José Luis Ábalos, de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, o la candidata a l'alcaldia per Alacant, Ana Barceló.

Conscient de la importància que suposa per als socialistes mantindre el poder en la Comunitat Valenciana, la quarta més important quant a població amb cinc milions d'habitants, Sánchez ha volgut brindar el seu suport al cap de l'executiu valencià, Ximo Puig, de cara a la seua reelecció com a president de la Generalitat i a la candidata a l'alcaldia de València i actual vicealcaldessa, Sandra Gómez, que comparteix el Govern municipal de la ciutat amb l'alcalde Joan Ribó, de Compromís, força majoritària de la coalició.

La primera a prendre la paraula ha sigut Sandra Gómez, que ha posat en valor les polítiques socials i d'habitatge desenvolupades tant pel president del Govern, Pedro Sánchez, com pel cap del Consell, Ximo Puig. Gómez, ha reivindicat al Partit Socialista com l'única opció de futur perquè no torne el passat de la corrupció, el balafiament i la mala gestió del PP.

“El Partit Socialista és l'únic partit progressista que creix, que continua sumant suports a València i que garanteix un futur per a la majoria. La dreta ho sap i per això som el partit al qual tem la dreta. Per això interna desmobilitzar-nos, que no votem, perquè saben que si votem, els guanyem”, ha manifestat.

La vicealcaldessa ha fet un repàs de la gestió socialista en aquests vuit anys que ha permés l'arribada a la ciutat d'inversions com HP, Siemens, CaixaBank, Deutsche Telekom, la creació de 90.000 ocupacions o recuperar la sanitat i educació públiques i les pensions enfront del passat de la Gürtel, de la visita del Papa del robatori en Cooperació, la F1, els fraus i els barracons del PP“.

La candidata socialista ha recordat com “el PP va desmantellar els bancs valencians, va tancar la televisió pública i va destruir els barris de València com va ocórrer al Cabanyal” i ha ressaltat “els esforços del Partit Socialista per a oferir un futur per a tots i totes les veïnes de València”. A més, ha afegit: “He dedicat els meus anys a l'Ajuntament a curar aqueixes ferides, m'he deixat la pell pel seu futur i us puc dir ací i davant de tots que aquesta mateixa setmana aprovarem per fi el Pla del Cabanyal que el protegeix, ja no entraran les excavadores per a enderrocar cases, les úniques màquines que veurà el meu barri seran per a rehabilitar-les”.

Gómez ha defensat l'orgull de ser socialista i valenciana “perquè el Partit Socialista és l'únic que va donar la cara en la crisi sanitària, que va donar la cara en la Guerra d'Ucraïna, que està donant la cara per les famílies com està fent Ximo Puig des de la presidència de la Generalitat Valenciana. Com a alcaldessa, us assegure que València tindrà un govern de les famílies i no un govern de les retallades com el del PP”, ha continuat.

La vicealcaldessa ha tancat la seua intervenció reivindicant la victòria del Partit Socialista a València: “No és casualitat que el Partit Socialista haja decidit fer el seu míting central de campanya a València. Som ací perquè el Partit Socialista guanyarà València, perquè entre passat i futur, votarem futur. Per això, entre PP i el Partit Socialista, aquestes eleccions companys i companyes les guanya el PSOE”, ha finalitzat.

Puig promet una oportunitat laboral a cada jove que finalitze els seus estudis

A continuació ha intervingut el president del Govern valencià, Ximo Puig, que ha posat èmfasi en el fet que “el partit socialista representa a la majoria, perquè per a noslatres és tan important un poble de l'interior com qualsevol barri de València o de qualsevol altra ciutat”.

Puig ha destacat que “tots els indicadors econòmics estan millor que fa quatre anys després d'haver passat una pandèmia i una guerra; el nostre projecte passa per tres àmbits: créixer millor, justícia social i sostenibilitat”.

“Podem dir que la Comunitat Valenciana s'ha deslliurat de la corrupció i les retallades. Quan estava governant Rajoy, en plena crisi financera, els donava per fer bromes, van editar una guia i en actitud de broma deien que la corrupció és com la paella, com a València en cap lloc. I València no és corrupta, els corruptes són ells, és el PP. No tornaran, no poden tornar i el millor antídot és el partit socialista”, ha afirmat.

El cap del Consell ha assegurat que tenen “un projecte per a la Comunitat Valenciana” i ha recordat que “aquesta setmana el ministre de Seguretat Social va fer públiques unes dades que diuen que 450.000 persones més estan treballant ara en la Comunitat Valenciana respecte a l'any 2015, i això és gràcies al diàleg social i a l'estabilitat política i social, també gràcies a l'aliança entre els governs de l'Estat i de la Comunitat Valenciana”.

Puig ha destacat que han aconseguit “tindre la inversió més important de la reindustrialització d'Espanya, va ser Volkswagen, però també Ford, i estem negociant amb multinacionals que poden crear 43.000 llocs de treball en la Comunitat Valenciana”.

A més, ha adquirit un compromís si continua governant: “En la pròxima legislatura als joves que acaben la universitat o l'FP, a tots, se'ls donarà una oportunitat de treball, ho acordarem des del diàleg social. També els majors de 50 anys, tindran una nova oportunitat perquè ningú s'ha de quedar al marge”.

En matèria de sanitat, s'ha compromés “a desprivatitzar la sanitat pública valenciana que va privatitzar el PP, tots els departaments que queden i renovar i fer nous hospitals a Castelló, a Paterna amb el nou Arnau de Vilanova” i ha recordat que “en altres comunitats quan va passar la pandèmia es va acomiadar el personal, ací tots s'han mantingut, 6.000 noves places estructurals”.

Pel que fa a educació, ha posat en valor que el Govern del Botànic ha posat en marxa “l'educació gratuïta de 2 a 3 anys” i ha assegurat que el pròxim curs s'ampliarà a la franja de 0 a 2 anys, “per la qual cosa l'educació pública gratuïta serà de 0 a 18 anys”, a més que han aconseguit renovar “tot el parc dels col·legis i instituts” i sobretot s'ha reduït a la meitat “el fracàs escolar”.

Finalment, ha enviat un encàrrec al candidat de Vox, Carlos Flores: “El problema més greu que té aquesta societat es diu terrorisme masclista i hem d'acabar amb això i amb la cultura masclista. Hem d'agrair a les dones que han donat la cara per un valor que és de tots, la igualtat, i no es pot permetre que cap maltractador ens represente en el Govern valencià, no es pot permetre”.

Sánchez anuncia 580 milions per a l'atenció primària

Finalment, ha pres la paraula el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha començat recordant a les víctimes de la pandèmia i ha posat en valor “la gran labor desenvolupada per la consellera valenciana de Sanitat, Ana Barceló”.

Sánchez ha criticat les retallades que va aplicar el PP en Sanitat durant els seus anys de Govern i ha anunciat una injecció de 580 milions d'euros per a modernitzar els 13.000 centres d'atenció primària de tota Espanya i de la Comunitat Valenciana.

El secretari general del PSOE ha defensat en aquesta jornada que a pesar que la Sanitat és competència de les Comunitats Autònomes, “és la prioritat del Govern d'Espanya”. L'última inversió en Atenció Primària, el mes de setembre passat, va ascendir a 172 milions d'euros.

“El que importa el pròxim 28 de maig és la sanitat pública”, ha dit Sánchez, que ha assegurat que en les autonòmiques i municipals de la setmana que ve es vota “entre el dret a la sanitat o el negoci de la sanitat”. El president ha afegit que “votar al PSOE és votar a la sanitat pública”.

Sánchez ha assegurat que la nova partida serà aprovada en el pròxim Consell de Ministres aquest dimarts i que servirà per a millorar les infraestructures i equipaments de l'Atenció Primària. La inversió té condicions i les autonomies hauran de destinar aqueixos 580 milions d'euros a modernitzar i millorar els més de 13.000 centres de salut que ja existeixen al país.

El president ha denunciat durant el seu discurs la falta d'inversió en sanitat pública per part de comunitats autònomes, com la Comunitat de Madrid. “La gran paradoxa”, ha dit Sánchez, recordant que es tracta d'una de les comunitats amb major renda per càpita del país, però està a la cua de la despesa social, sanitària i educativa, per darrere d'Andalusia, Catalunya i Múrcia.

“Com a conseqüència, el 40% de la població madrilenya té una assegurança privada”, ha dit el líder socialista en la seua defensa d'un sistema sanitari públic al qual puguen accedir tots els ciutadans i perquè la salut de cada ciutadà no depenga del seu poder adquisitiu. “Hem de dir alt i clar que no volem un país on la gent s'endeute per a fer front a un tractament de càncer”.

“Ara que hem de triar el vot i que alguns es poden estar pensant si és important anar a votar o no el pròxim 28M, hem de dir-los que sí”, ha afegit Sánchez. El president ha fet una dura defensa de la sanitat pública enfront de la retallada ordenada pel Govern de Mariano Rajoy en 2012.

El Govern aborda així, a les portes de la votació del pròxim diumenge, una de les majors preocupacions dels ciutadans, que en els últims mesos s'han manifestat en diverses ciutats d'Espanya per a denunciar la deterioració del sistema públic de salut, agreujada encara més amb el tancament de centres de salut locals com els que va impulsar el govern d'Isabel Díaz Ayuso en la Comunitat de Madrid.

Sánchez ha aprofitat aquest dissabte la seua intervenció per a recordar altres mesures aprovades pel Govern en matèria de salut, com el restabliment del Sistema Nacional de Salut, l'eliminació del copagament farmacèutic per a persones vulnerables o la inversió de més de 100 milions d'euros en el primer pla de salut mental del nostre país.