Ximo Puig anuncia que deixa el lideratge del PSPV i convoca un congrés extraordinari

L'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha formalitzat aquest dissabte, davant el Comité nacional del PSPV-PSOE, l'obertura de “un nou cicle” en anunciar la convocatòria d'un congrés extraordinari del partit “en el primer trimestre de l'any” i assegurar, en referència al seu paper, que ara “cal fer un pas endarrere perquè el projecte faça dos passos endavant”.

En un partit com el PSPV, que històricament s'ha obert en canal en els seus congressos, amb grans batalles internes, la crida a “fugir de confrontacions estèrils” que ha formulat Puig s'ha vist reforçada per la del secretari federal d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que ha recomanat actuar “junts i units”, ha compromés el suport de la direcció que lidera Pedro Sánchez (“Respectarem des de la direcció federal el que decidiu”) i ha advertit: “No tenim ni un minut a perdre”.

Tots els fils amb quà puga conformar-se la nova direcció dels socialistes valencians que sorgisca de l'imminent congrés extraordinari eren presents a la sala d'actes de la UGT del País Valencià, on se celebrava la reunió del Comité Nacional: la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, que té totes les opcions com a successora de Puig; els secretaris provincials de València, Carlos Fernández Bielsa, i d'Alacant, Alejandro Soler, amb aspiracions a tindre pes en la direcció; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. la figura de la qual ha guanyat visibilitat en els últims temps, o els flamants secretaris d'Estat Arcadi España i Rebeca Torró, que fins fa uns dies estaven al capdavant del grup parlamentari en les Corts Valencianes.

Precisament en l'executiva del PSPV d'aquest dilluns ha anunciat Puig que es convocarà el congrés extraordinari, es designarà la nova direcció del grup socialista en el Parlament autonòmic i es convocarà també una cimera institucional a la qual estaran convocats tots els càrrecs públics del partit.

Ximo Puig ha insistit en “el paper fonamental” d'oposició que correspon ara als socialistes valencians i en la necessitat de “revertir tendències negatives” per a fer efectiva en les pròximes eleccions autonòmiques la “vocació d'aglutinar majories” del seu partit amb un retorn a la Generalitat Valenciana, el govern de la qual va perdre en les eleccions autonòmiques del passat mes de maig.

Després de reivindicar els seus vuit anys al capdavant del Govern autonòmic i el creixement electoral dels socialistes valencians (només ha citat Compromís i Podem per a indicar que van ser aquestes formacions, els seus socis, les que van perdre vots), Puig ha fet autocrítica en assumir els errors de la campanya del 28 de maig que van portar el PP a ser el partit més votat i al posterior pacte amb Vox que va portar Carlos Mazón al poder. Ha resumit aqueixa autocrítica en no haver sigut capaços de valencianitzar el debat en un context d'ofensiva mediàtica contra el Govern d'Espanya. “Si la pregunta anava sobre el futur de la Comunitat Valenciana per què la resposta era 'Que et vote Txapote!”, s'ha preguntat per a il·lustrar el que va passar.

Tot i això, ha reivindicat el llegat dels seus anys de Govern al capdavant del Pacte del Botànic (encara que no l'ha citat com a tal en cap moment), que ha caracteritzat per la convivència, la bona reputació, l'estabilitat, el diàleg i la justícia social. I ha assenyalat “tres palanques” que els socialistes han d'usar per a tornar a la Generalitat Valenciana en 2027: “Fer una oposició determinada, amb coratge i amb serenitat, als governs del retrocés”; “impulsar la Comunitat Valenciana des de l'acció del Govern d'Espanya” i “construir una alternativa potent, que ha de fer el seu propi reset”.

“Nou lideratge, nous equips i noves estratègies”, per a una alternativa “progressista, socialdemòcrata i valencianista”, ha insistit Puig, que ha rebut una llarga ovació dels assistents, en concloure el seu discurs davant el Comité Nacional del PSPV proclamant. “Ha sigut un enorme honor representar-vos, representar el partit de la meua vida i representar el país de la meua vida”.

Puig, que ara mateix és diputat autonòmic i senador, abandonarà les Corts Valencianes i té l'oferta de Pedro Sánchez de convertir-se en ambaixador d'Espanya davant l'OCDE a París.