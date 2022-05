Ximo Puig, sobre els canvis en el Consell: “És el moment de reiniciar per a accelerar la transformació de la Comunitat Valenciana”

Cinc de les 11 conselleries de la Generalitat Valenciana (sense incloure presidència) tenen nous titulars després de la crisi de Govern desencadenada fa dues setmanes per la renúncia del ja exportaveu socialista en les Corts, Manolo Mata, per a centrar-se en la defensa d'un dels presumptes capitostos del 'cas Assut'.

Des de llavors, els rumors sobre una possible remodelació del Consell han sigut una constant, alimentats pel mateix president, Ximo Puig, que preguntat sobre aquest tema en diverses ocasions assegurava que era una possibilitat que estava meditant per a donar “un nou impuls polític” a l'executiu valencià a un any vista de les eleccions autonòmiques.

Encara que al principi es va especular amb un únic canvi consistent a situar com a síndica del PSPV la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, finalment la reestructuració ha sigut molt més profunda i ha afectat també una altra pota del Pacte Botànic, en aquest cas Compromís, ja que el conseller d'Educació, Vicent Marzà, va deixar la cartera per a centrar-se en tasques del partit, deixant el seu lloc a la número dos del departament, Raquel Tamarit.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha comparegut aquest dissabte per a explicar els canvis que afecten quatre de les cinc conselleries socialistes (sense incloure presidència) i que es van anar concretant en la vesprada d'aquest divendres 13 de maig: “Aquest nou Govern s'ha dissenyat per a rellançar la Comunitat Valenciana en un any decisiu perquè arriba en un punt d'inflexió doble, primer per la superació progressiva de la pandèmia i segon per l'activació dels fons europeus”.

En aquesta línia, ha destacat que “l'arribada de Volkswagen simbolitza la transformació que s'ha iniciat en la Comunitat Valenciana perquè malgrat les dificultats, de la pandèmia i de la guerra, la Comunitat avança” i ha posat com a exemple que en aquests moments l'autonomia compta amb “el rècord històric de treballadors”, ha encadenat “14 mesos creant empreses” i s'ha triplicat “la inversió estrangera en els últims sis anys”.

Puig ha insistit que ara arriba “una fase de modernització profunda gràcies al nou impuls europeu”, per la qual cosa la Comunitat està en un moment disruptiu“ i aqueixos nous objectius requereixen ”un nou impuls polític, una nova ambició col·lectiva com a país“.

En conseqüència, “és el moment d'un reinici aprofitant les lliçons apreses durant la pandèmia per a accelerar la transformació de la Comunitat Valenciana”.

A continuació, el president ha detallat els canvis en el Consell i en aquest sentit ha confirmat que el titular d'Obres Públiques, Arcadi España, una de les persones més pròximes, passarà a la conselleria d'Hisenda, que ocupava Vicente Soler.

Rebeca Torró, fins ara secretària autonòmica d'Economia Sostenible, es farà càrrec de la seua cartera. L'ex directora general d'Universitats, Josefina Bueno, serà la nova consellera d'Innovació en substitució de Carolina Pascual. I, com ja va quedar clar fa uns dies, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, assumeix la cartera d'Educació, Cultura i Esport que ha deixat Vicent Marzà. D'altra banda, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, deixa el càrrec per a convertir-se en portaveu parlamentària dels socialistes en les Corts Valencianes.

Pel que fa a la Conselleria de Sanitat, Puig ha anunciat que el nou titular serà Miguel Mínguez, metge i cap de servei de l'Hospital Clínic i investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària (Incliva). Els nous consellers i conselleres prendran possessió dels seus respectius càrrecs aquest dilluns 16 de maig.

Durant la seua intervenció el president ha mostrat el seu “profund agraïment” als fins ara consellers Vicent Soler, Ana Barceló, Vicent Marzà i Carolina Pascual, amb els quals ha dit haver compartit els “temps més difícils” en referència a la pandèmia, al mateix temps que s'ha mostrat convençut que la ciutadania ha valorat el seu treball.

En concret, ha agraït la lleialtat de Vicent Soler, el “tarannà conciliador” de Vicent Marzà, la “capacitat de servei públic” de Carolina Pascual, i la fortalesa d'Ana Barceló, de qui ha destacat la seua dedicació durant tota la pandèmia: “Ha estat 791 dies sense parar al peu del canó”.

Els nous consellers, d'un en un

Arcadi España al capdavant de la Conselleria d'Hisenda. El president ha anunciat que l'actual conseller de Política Territorial, l'economista i assessor financer Arcadi España, assumeix la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en substitució de Vicent Soler, que al capdavant d'aquest departament ha consensuat tots els pressupostos en els set anys de govern del Pacte del Botànic i ha aconseguit que el Govern d'Espanya haja presentat una proposta de nou sistema de finançament autonòmic, a més d'haver augmentat la despesa social de 10.000 a 17.000 milions d'euros.

Així mateix, el president ha assenyalat que en el nou escenari “post-pandèmia”, aquesta conselleria potenciarà el canvi de model econòmic i adquirirà un paper fonamental en la reactivació econòmica, l'execució dels fons europeus, i la transformació del teixit productiu valencià.

Raquel Tamarit, consellera d'Educació. Al capdavant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport se situa Raquel Tamarit, professora i exalcaldesa de Sueca, que ha ocupat el lloc de secretària autonòmica de Cultura fins ara i que, segons el president, afronta la “gran missió” de desplegar la nova Formació Professional valenciana, ampliar la gratuïtat de l'ensenyament des del primer any de vida dels xiquets i impulsar la digitalització a les aules.

De la mateixa manera, ha recordat els èxits obtinguts fins al moment per aquest departament, com la superació del “model barracó”, la construcció o reforma de més de 700 centres educatius, l'ampliació de la plantilla docent en més de 14.000 professors, i l'activació del teixit cultural valencià amb el programa “Fes Cultura”.

Miguel Mínguez, conseller de Sanitat. Miguel Mínguez, actual cap de servei de l'hospital Clínic de València, investigador principal del Incliva i professor titular en la Facultat de Medicina, assumeix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El president ha valorat el treball realitzat per aquest departament, que s'ha situat com a “referent en la pandèmia i la vacunació”, a més de destacar com altres èxits l'ampliació de la plantilla en 20.000 sanitaris, i la recuperació de la gestió pública dels hospitals d'Alzira i Torrevella.

El cap del Consell ha destacat que Mínguez tindrà com a principal comesa al capdavant de Sanitat executar la major reforma de la Sanitat Pública Valenciana, així com impulsar el Pla d'infraestructures sanitàries 'Crèixer'i modernitzar l'atenció al ciutadà.

Rebeca Torró al capdavant de Política Territorial. Respecte de la cartera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el president ha anunciat que serà assumida per Rebeca Torró, fins ara secretària autonòmica d'Economia Sostenible, de la qual ha destacat el seu paper clau en l'arribada de Volkswagen a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquesta conselleria, Puig ha destacat la seua contribució a convertir Parc Sagunt en una plataforma de “macro-inversions”, i la seua aposta per l'eficiència i la sostenibilitat per a “revolucionar” la mobilitat en les grans àrees metropolitanes.

Respecte al seu nou impuls, el president ha indicat que Política Territorial haurà de convertir-se en un “actiu dinamitzador de l'economia”, amb més obra pública, i en “un actor principal de la sostenibilitat”, amb més transport públic i una nova logística.

Josefina Bueno, consellera d'Innovació. Finalment, al capdavant de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, se situa la fins ara senadora Josefina Bueno, professora, investigadora i vicerectora de la Universitat d'Alacant, qui també va ser directora general d'Universitats durant la primera legislatura del Botànic.

Segons ha manifestat Puig, Bueno dirigirà una conselleria “clau” per al nou període de transformacions, en el qual l'àmbit de la Innovació constituirà una “palanca transformadora” per a modernitzar empreses, especialment pimes; adaptar la formació a la nova realitat laboral, i promoure la ciència amb la nova llei valenciana.

El president ha destacat que aquesta conselleria ha consolidat Alacant com el “gran clúster innovador” de la Comunitat Valenciana, i ha impulsat la formació universitària duplicant les beques i rebaixant les taxes més d'un 20%.